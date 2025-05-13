В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,2 в Санта-Крус

Стало известно о землетрясении магнитудой 5,2 в провинции Санта-Крус Аргентины

Tекст: Денис Тельманов

Землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано в аргентинской провинции Санта-Крус, передает ТАСС. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что эпицентр располагался в 28 километрах к северо-востоку от города Рио-Турбио. В этом населенном пункте проживают около 11,6 тысячи человек.



Очаг землетрясения залегал на глубине 131 километр. По имеющимся на данный момент сведениям, сообщений о пострадавших или значительных разрушениях не поступало.

Сейсмологи продолжают наблюдение за ситуацией в регионе. Власти Аргентины не объявляли о введении чрезвычайного положения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на севере Мьянмы произошло несколько землетрясений, одно из которых ощущалось вблизи границы с Таиландом.

Жители Техаса ощутили подземные толчки, эпицентр находился у границы с Нью-Мексико.

Во время выступления Metallica на стадионе Lane Stadium в Вирджинии сейсмографы зафиксировали подземные толчки, совпавшие с исполнением хита Enter Sandman.