Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?13 комментариев
В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,2 в Санта-Крус
Стало известно о землетрясении магнитудой 5,2 в провинции Санта-Крус Аргентины
В провинции Санта-Крус зафиксировали мощное сейсмическое событие, эпицентр находился вблизи города Рио-Турбио, пострадавших и разрушений не отмечено.
Землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано в аргентинской провинции Санта-Крус, передает ТАСС. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что эпицентр располагался в 28 километрах к северо-востоку от города Рио-Турбио. В этом населенном пункте проживают около 11,6 тысячи человек.
Очаг землетрясения залегал на глубине 131 километр. По имеющимся на данный момент сведениям, сообщений о пострадавших или значительных разрушениях не поступало.
Сейсмологи продолжают наблюдение за ситуацией в регионе. Власти Аргентины не объявляли о введении чрезвычайного положения.
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