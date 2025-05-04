Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в США
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в Техасе
Подземные толчки ощутили жители Техаса, эпицентр находился у границы с Нью-Мексико.
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в американском штате Техас, передает ТАСС. Геологическая служба США сообщила, что эпицентр находился в 57 километрах к югу от города Уайтс-Сити, расположенного в штате Нью-Мексико.
Очаг землетрясения находился на глубине 6,3 километра. Власти пока не предоставили данных о пострадавших или разрушениях в результате землетрясения.
Службы экстренного реагирования продолжают отслеживать ситуацию в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой шесть у побережья Индонезии, эпицентр которого находился примерно в 155 километрах от города Горонтало на глубине 109 километров.
В результате землетрясения в Стамбуле 2 мая более 4 тыс. зданий получили повреждения.
В конце апреля в районе Тихого океана были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,1 в 190 километрах от столицы Тонга, при этом сообщений о разрушениях или угрозе цунами не поступало.