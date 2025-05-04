Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в США

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в Техасе

Tекст: Денис Тельманов

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в американском штате Техас, передает ТАСС. Геологическая служба США сообщила, что эпицентр находился в 57 километрах к югу от города Уайтс-Сити, расположенного в штате Нью-Мексико.



Очаг землетрясения находился на глубине 6,3 километра. Власти пока не предоставили данных о пострадавших или разрушениях в результате землетрясения.

Службы экстренного реагирования продолжают отслеживать ситуацию в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой шесть у побережья Индонезии, эпицентр которого находился примерно в 155 километрах от города Горонтало на глубине 109 километров.

В результате землетрясения в Стамбуле 2 мая более 4 тыс. зданий получили повреждения.

В конце апреля в районе Тихого океана были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,1 в 190 километрах от столицы Тонга, при этом сообщений о разрушениях или угрозе цунами не поступало.

