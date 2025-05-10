Концерт Metallica в Вирджинии вызвал землетрясение

Tекст: Мария Иванова

Концерт американской группы Metallica на стадионе Lane Stadium в штате Вирджиния привел к неожиданному сейсмическому эффекту, сообщает телеканал Fox.

Сейсмологическая обсерватория Технологического университета Вирджинии зафиксировала подземные толчки, совпавшие с выступлением группы и присутствием около 60 тыс. зрителей, передает РИА «Новости».

Директор обсерватории уточнил, что сейсмограф находился примерно в 1,6 километрах от стадиона и четко зарегистрировал колебания грунта. Наибольшая сейсмическая активность наблюдалась во время исполнения легендарной композиции Enter Sandman.

Ранее подобные случаи уже происходили на концертах других мировых звезд. В прошлом году выступления Тэйлор Свифт также сопровождались незначительными землетрясениями в Эдинбурге и Цюрихе.

В начале года сообщалось., что британская рок-группа Black Sabbath выступит на благотворительном концерте в Бирмингеме в июле, собрав оригинальный состав впервые за 20 лет.

Ранее участники группы Metallica приобрели в США завод по производству виниловых пластинок Furnace Record Pressing.