Что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм? С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.3 комментария
Концерт Metallica в Вирджинии вызвал землетрясение
Во время выступления Metallica на стадионе Lane Stadium в Вирджинии сейсмографы зафиксировали подземные толчки, совпавшие с исполнением хита Enter Sandman.
Концерт американской группы Metallica на стадионе Lane Stadium в штате Вирджиния привел к неожиданному сейсмическому эффекту, сообщает телеканал Fox.
Сейсмологическая обсерватория Технологического университета Вирджинии зафиксировала подземные толчки, совпавшие с выступлением группы и присутствием около 60 тыс. зрителей, передает РИА «Новости».
Директор обсерватории уточнил, что сейсмограф находился примерно в 1,6 километрах от стадиона и четко зарегистрировал колебания грунта. Наибольшая сейсмическая активность наблюдалась во время исполнения легендарной композиции Enter Sandman.
Ранее подобные случаи уже происходили на концертах других мировых звезд. В прошлом году выступления Тэйлор Свифт также сопровождались незначительными землетрясениями в Эдинбурге и Цюрихе.
В начале года сообщалось., что британская рок-группа Black Sabbath выступит на благотворительном концерте в Бирмингеме в июле, собрав оригинальный состав впервые за 20 лет.
Ранее участники группы Metallica приобрели в США завод по производству виниловых пластинок Furnace Record Pressing.