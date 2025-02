Рок-группа Black Sabbath впервые за 20 лет решила выступить в оригинальном составе

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет вещательная корпорация Би-би-си, это будет первым выступлением в полном оригинальном составе за два десятилетия. Концерт пройдет на футбольном стадионе «Вилла Парк», и участие в нем примут вокалист Оззи Осборн, гитарист Тони Айомми, басист Гизер Батлер и ударник Билл Уорд. Планируется, что это будет последний концерт в карьере Осборна, передает ТАСС.

На сцене также появятся другие именитые музыкальные коллективы, такие как Metallica, Slayer и Alice in Chains. Музыкальным директором шоу станет гитарист Rage Against the Machine Том Морелло. Он заявил, что это будет «величайшее металлическое шоу» в истории. Морелло также примет участие в концерте в составе новой супергруппы, в которую войдут Фред Дерст из Limp Bizkit, Билли Корган из The Smashing Pumpkins, Слэш и Вольфганг Ван Хален.

Билеты на мероприятие будут доступны с 14 февраля. Все собранные средства будут направлены на благотворительность: помощь людям с болезнью Паркинсона и тяжелобольным детям. Оззи Осборн ранее рассказывал о своей борьбе с этой болезнью. В 2020 году он впервые публично поделился своей историей.

Black Sabbath, основанная в Бирмингеме в 1968 году, продала более 75 млн копий своих альбомов. Группа удостоена трех премий «Грэмми». В 2017 году коллектив объявил о завершении совместной работы, после чего Осборн выпустил два сольных альбома. В 2023 году из-за проблем со здоровьем он решил прекратить гастрольную деятельность.