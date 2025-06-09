ВС России уничтожили авиабазу ВСУ в Ровенской области

Tекст: Ольга Иванова

Российские войска поразили авиабазу ВСУ в Ровенской области, где были размещены самолеты, запускавшие дальнобойные ракеты, и арсенал ракет, передает РИА «Новости». По словам координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, на этой базе также размещались иностранные инструкторы, которые обучали украинских пилотов.

Лебедев заявил: «Украина – минус стадо самолетов ... в Ровенской области. ... Самолеты ... регулярно летали стрелять дальнобойными ракетами. ... На базе были ракеты».

Также на сервисе NASA Firms отмечается крупный пожар в районе аэродрома Дубно. Сервис зафиксировал два очага возгорания в Ровенской области, их происхождение официально не уточняется, передает Lenta.Ru.

Российские военные регулярно наносят удары по объектам военной инфраструктуры Украины в ответ на атаки по гражданским объектам.

За прошлую неделю ВС России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.