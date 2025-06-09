9 июня (по новому стилю) исполняется 353 года со дня рождения основателя Российской империи и, соответственно, первого российского императора Петра Первого. Почему его внешнеполитическая философия не теряет актуальности для современной России?0 комментариев
ВС России уничтожили авиабазу ВСУ в Ровенской области
Российские военные нанесли удар по авиабазе ВСУ в Дубно, где находились самолеты и крупный арсенал ракет, начался сильный пожар.
Российские войска поразили авиабазу ВСУ в Ровенской области, где были размещены самолеты, запускавшие дальнобойные ракеты, и арсенал ракет, передает РИА «Новости». По словам координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, на этой базе также размещались иностранные инструкторы, которые обучали украинских пилотов.
Лебедев заявил: «Украина – минус стадо самолетов ... в Ровенской области. ... Самолеты ... регулярно летали стрелять дальнобойными ракетами. ... На базе были ракеты».
Также на сервисе NASA Firms отмечается крупный пожар в районе аэродрома Дубно. Сервис зафиксировал два очага возгорания в Ровенской области, их происхождение официально не уточняется, передает Lenta.Ru.
Российские военные регулярно наносят удары по объектам военной инфраструктуры Украины в ответ на атаки по гражданским объектам.
За прошлую неделю ВС России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.