  • Новость часаМинобороны сообщило о нанесении массированного удара по Украине в ответ на теракты
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    Минобороны сообщило о массированном ударе по Украине в ответ на теракты
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    К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?

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    Илья Ухов Илья Ухов Сколько шагов еще надо сделать к регулированию миграции

    В России на федеральном и региональном уровнях вводятся меры по регулированию миграции. Что еще предстоит сделать, чтобы избежать ошибок и проблем в этой сфере, уже отмеченных в других странах?

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва и Вашингтон обсудили неизбежное для Киева

    Напав на аэродромы со стратегической авиацией, киевский режим атаковал не только Россию. Он напал еще и на Соединенные Штаты, а также нанес серьезнейший удар по всей системе стратегической стабильности в мире, которая поддерживается между ядерными странами.

    2 комментария
    6 июня 2025, 12:51 • Новости дня

    ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по предприятия ВПК Украины

    Tекст: Мария Иванова

    В течение недели, с 31 мая, ВС России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, места хранения и запуска ударных беспилотников, арсеналам ВСУ, а также пунктам дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшую неделю средствами ПВО были сбиты три управляемые ракеты большой дальности «Нептун», две британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, три снаряда чешской РСЗО Vampire, 18 управляемых авиабомб JDAM, восемь снарядов американской РСЗО HIMARS, а также 1390 беспилотников, в том числе 509 вне зоны спецоперации.

    Всего с начала СВО были уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 61 813 беспилотников, 610 ЗРК, 23 790 танков и других бронемашин, 1570 боевых машин РСЗО, 25 782 орудия полевой артиллерии и минометов, 36 533 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, Минобороны сообщило о нанесении массированного удара по Украине в ответ на теракты.

    Накануне сообщалось, что ВС России поразили цеха по сборке ударных дронов ВСУ.

    Кроме того, на этой неделе ВС России уничтожили украинское предприятие по производству топлива.

    5 июня 2025, 21:52 • Новости дня
    В ЕС заявили о жестком «призе» для Украины за «глупые игры»
    В ЕС заявили о жестком «призе» для Украины за «глупые игры»
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Профессор из Хельсинки Туомас Малинен заявил, что Россия ответит на атаки Украины, а США будут сидеть сложа руки.

    Профессор Туомас Малинен из Хельсинкского университета в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) написал, что Россия обязательно ответит на атаки Вооруженных сил Украины по российским аэродромам, сообщает Lenta.ru. Он подчеркнул, что Вашингтон останется в стороне, США займут роль наблюдателя в этом конфликте.

    Малинен заявил напрямую: «Россия ответит, потому что она должна, а США будут сидеть сложа руки. Если вы играете в глупые игры, получаете глупые призы». По мнению эксперта, Киев должен быть готов к жесткому «призу» за удары по российской территории.

    Ранее президент США Дональд Трамп обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не отвечать на атаки Украины по аэродромам. Трамп отметил, что понимает реакцию России и ее недовольство, и добавил, что российская сторона ясно дала понять: у нее нет другого выбора, кроме как ответить на действия Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль заявил, что решение о времени и способе ответа России на удары по аэродромам будет принимать военное командование с учетом ситуации.

    Российские самолеты, которые получили повреждения в результате атаки ВСУ 1 июня, будут восстановлены, так как техника не была уничтожена.


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    5 июня 2025, 22:25 • Новости дня
    Мерц попросил США о «высадке в Нормандии» для помощи Украине
    Мерц попросил США о «высадке в Нормандии» для помощи Украине
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, рассуждая о событиях на Украине, сравнил текущий конфликт с высадкой союзников в Нормандии и подчеркнул ключевую роль США в возможности его прекращения.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, говоря о ситуации на Украине, напомнил о годовщине высадки союзников в Нормандии в 1944 году, передает ТАСС.

    «Это был неприятный день для вас», – подчеркнул Трамп в ответ на высказывание канцлера ФРГ, имея в виду высадку союзников в Нормандии. Мерц подчеркнул, что операция в Нормандии стала освобождением Германии от нацистов.

    В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом Мерц отметил, что Америка находится в сильной позиции и способна предпринять шаги для завершения конфликта на Украине, а также подчеркнул важность совместных усилий для прекращения войны.

    Он заявил, что Соединенные Штаты и их союзники могут повлиять на ход событий. Мерц назвал Трампа ключевой фигурой в этом процессе и подтвердил, что Германия продолжит поддерживать Киев, добавив: «Моя позиция ясна: мы находимся на стороне Украины».

    Президент США со своей стороны не стал подробно обсуждать украинскую тематику.

    Германия является вторым по объему поставщиком вооружений на Украину после США. С начала конфликта на Украине ФРГ предоставила разную помощь Киеву на сумму более 40 млрд евро. Российская сторона неоднократно отмечала, что поставки оружия Киеву ведут к затягиванию конфликта.

    Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия намерена поддержать создание дальнобойных ракет на Украине без ограничения по дальности.

    В ответ на это постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что отверточная сборка «Таурусов» не сделает их украинскими, а Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.

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    6 июня 2025, 11:00 • Видео
    За что Трамп ненавидит Зеленского

    Президент США Дональд Трамп испытывает «особую личную неприязнь» к Владимиру Зеленскому и называет его «плохим парнем», утверждают американские СМИ. У этого есть три основные причины.

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    5 июня 2025, 19:25 • Новости дня
    В Русском Поречном в Курской области при оккупации ВСУ не выжил никто
    В Русском Поречном в Курской области при оккупации ВСУ не выжил никто
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ни один из жителей села Русское Поречное в Суджанском районе Курской области не остался в живых после оккупации населенного пункта украинскими боевиками, заявила глава Пореченского сельсовета Суджанского района Елена Жаданова.

    «В общей сложности из села Русское Поречное [в оккупации] не выжил ни один человек», – сказала Жаданова, передает ТАСС.

    «Они [ВСУ] устраивали расправы над целыми семьями. Сначала убили мужчину, а потом, когда его супруга пыталась собрать останки, ей не позволяли покидать помещение, строго следили за каждым шагом», – сообщила Жаданова. По ее словам, женщина все же сумела собрать останки мужа, положила их в тачку и отвезла в сарай. «Через два дня её убил FPV-дрон», — добавила она.

    Также, по словам главы сельсовета, те, кому удалось выбраться из захваченных территорий живыми, рассказывали, что мирные жители регулярно становились мишенями для беспилотников. «В этих деревнях оставались в основном пожилые, которые отказывались уезжать и говорили, что не бросят свои дома», — подчеркнула Жаданова.

    Село попало под оккупацию украинских войск в первые дни вторжения, там к тому моменту проживали 92 человека. Сейчас 24 человека числятся пропавшими без вести.

    Ранее МИД России сообщал о массовых убийствах жителей Русского Поречного украинскими боевиками.

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    5 июня 2025, 18:19 • Новости дня
    Эксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ

    Инспекторы МАГАТЭ находились на площадке ЗАЭС при ударе дронов ВСУ

    Эксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Специалисты по ядерной безопасности в момент атаки дронов ВСУ присутствовали непосредственно на территории Запорожской атомной электростанции, что подтвердили представители объекта.

    Во время атаки украинских беспилотников на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС эксперты Международного агентства по атомной энергии находились на территории самой станции, сообщает ТАСС. Директор по коммуникациям Евгения Яшина отметила, что дроны атаковали здание центра, где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

    По ее словам, инспекторы МАГАТЭ будут официально проинформированы о новых ударах по инфраструктуре ЗАЭС со стороны украинских военных. Представители станции подчеркнули, что в момент происшествия эксперты находились в непосредственной близости от атакованных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе уникального тренажерного центра Запорожской АЭС неоднократно происходили атаки дронов ВСУ, но никто не пострадал.

    Работа Запорожской АЭС продолжалась в штатном режиме, несмотря на перебои с энергоснабжением в Энергодаре из-за атак беспилотников ВСУ.

    Радиционный фон на станции оставался в норме, несмотря на полное отключение электроснабжения в Запорожской области во время атаки.

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    6 июня 2025, 10:49 • Новости дня
    Украина намерена усилить диверсионную войну против России

    WP: Украина расширит диверсионную войну против России и ее союзников

    Украина намерена усилить диверсионную войну против России
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    После серии дерзких атак дронами по российским военным базам на Украине усиливается ставка на тайные операции спецслужб, включая диверсии и удары за пределами фронта против союзников России, сообщает The Washington Post.

    Украинская СБУ и ГУР усилили тайные операции против российских объектов и союзников, передает The Washington Post.

    Источники издания сообщили, что Украина готовит новые сложные операции, а разведслужбы используют восточноевропейские столицы как базы для проведения операций. СБУ и ГУР также активно вмешиваются в поставки оружия союзникам России, включая подрыв операций в Африке и противодействие снабжению через Южную Африку.

    По словам главы ГУР Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), украинская разведка стремится снижать военный потенциал России в разных регионах, в том числе за пределами Европы.

    Издание пишет, что новым театром подрывной борьбы могут стать страны, граничащие с Украиной, что может привести к расширению конфликта за пределы фронта.

    Ранее спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что атаки украинских сил на аэродромы России, где базируются самолеты, способные нести ядерное оружие, резко повышают уровни риска в конфликте.

    Профессор из Хельсинки Туомас Малинен заявил, что Киев должен быть готов к жесткому «призу» за удары по российской территории.

    Президент России Владимир Путин отметил, что подрывы на железных дорогах в Брянской и Курской областях были намеренным ударом Киева по гражданскому населению. Он также подчеркнул, что нелегитимный режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию.

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    6 июня 2025, 12:31 • Новости дня
    Минобороны сообщило о нанесении массированного удара по Украине в ответ на теракты
    Минобороны сообщило о нанесении массированного удара по Украине в ответ на теракты
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на пятницу в ответ на теракты киевского режима ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками, сообщили в Минобороны.

    Целями удара стали конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цеха сборки ударных БПЛА, склады с вооружением и военной техникой ВСУ, а также центры подготовки летного состава, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В итоге все назначенные объекты поражены, отчитались в оборонном ведомстве.

    Напомним, за прошлую неделю ВС России в ответ на атаки Киева нанесли пять групповых и два массированных удара.

    Ранее Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине. Оборонное ведомство также раскрыло детали предыдущих массированных ударов по военным целям на Украине.

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    6 июня 2025, 11:44 • Новости дня
    Подполье заявило о поражении объектов ПВО Киева
    Подполье заявило о поражении объектов ПВО Киева
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В результате серии ночных ударов были поражены системы ПВО, склады боеприпасов и пункты дислокации с наемниками в ряде областей Украины, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Силы и объекты противовоздушной обороны были поражены ударами в ряде областей Украины, а также система ПВО в районе Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

    По его данным, удары были нанесены в ночь на пятницу и затронули силы ПВО в Сумской области, а также объекты ПВО в пригородах Львова, Винницы, Днепропетровска и в городе Светловодск Кировоградской области.

    Лебедев сообщил, что «серия ударов» пришлась по Киеву и его пригородам, были поражены узлы связи, бункер в направлении Жуляны, завод, связанный с изготовлением двигателей для реактивных систем залпового огня, а также система ПВО. Кроме того, в Харьковской, Черкасской, Киевской, Ровненской, Житомирской и Днепропетровской областях, по его словам, были поражены склады боеприпасов, а в Сумской области – склады горюче-смазочных материалов и техники ВСУ.

    Также, по данным Лебедева, удары были нанесены по пунктам временной дислокации с иностранными наемниками в Харьковской и Тернопольской областях. В Житомирской области пострадали военные объекты и тренировочный лагерь ВСУ. По словам координатора подполья, в Харькове было зафиксировано четыре удара, а в Тернопольской области сообщается о поражении склада техники и штаба противника с присутствием иностранных военных.

    Удары по позициям ВСУ были нанесены на подконтрольной Киеву части Запорожской области, в ДНР, а также в Сумской области. В Черниговской области зафиксировано поражение резервов противника и пункта в бывшем месте сбора резервистов. В Броварах, как отмечается, удар пришелся по пункту сбора ВСУ, прошедших подготовку в Европе, а в пригороде Хмельницкого – по лагерю добровольческого подразделения.

    Волынская область также подверглась атакам: Лебедев отметил удары по военным объектам, включая военную часть в Луцке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу более 2 тыс. квартир на левом берегу Киева остались без электричества.

    Ранее на этой неделе сообщалось, что в результате ночного удара в Одесской области поражено подразделение, в составе которого находились до 50 украинских военных и французских наемников.

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    5 июня 2025, 13:43 • Новости дня
    День памяти о жертвах Волынской резни стал государственной датой в Польше
    День памяти о жертвах Волынской резни стал государственной датой в Польше
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    В Польше официально признали День памяти о жертвах Волынской резни государственной датой, закрепив за ней особый статус.

    Сейм Польши утвердил новую государственную дату – День памяти о поляках, ставших жертвами геноцида, устроенного ОУН-УПА, передает ТАСС.

    Инициатива исходила от Польской крестьянской партии и была поддержана почти единогласно – из 436 депутатов только один воздержался.

    В результате прежний День памяти о жертвах Волынской резни, существовавший с 2016 года, получил статус государственного. Закон закрепляет ежегодное официальное поминовение погибших во время трагедии.

    В феврале 1943 года украинские националисты начали массовое уничтожение польского населения Волыни. Кульминация событий пришлась на 11 июля 1943 года, когда подразделения ОУН-УПА атаковали около ста польских сел и городков. По оценкам, погибло примерно 100 тыс. человек, в основном женщины, дети и пожилые люди. Эти события вошли в историю как Волынская резня.

    Победивший во втором туре президентских выборов в Польше Навроцкий пообещал не поддерживать вступление Украины в НАТО.

    В январе 2025 года Навроцкий заявил, что не видит Украину ни в одной из структур – ни в Европейском союзе, ни в НАТО, пока не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы, имея ввиду Волынскую резню и эксгумации ее жертв.

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    5 июня 2025, 18:47 • Новости дня
    Конгрессмены проинструктировали Зеленского по правилам общения с Трампом

    Politico: Зеленский и его команда получили спецкурс по общению с Трампом

    Конгрессмены проинструктировали Зеленского по правилам общения с Трампом
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский и его команда получили подробные рекомендации по особенностям общения с президентом США Дональдом Трампом в ходе специальной подготовки, организованной американскими конгрессменами.

    Американские конгрессмены провели для Владимира Зеленского специальную консультацию по вопросам выстраивания диалога с Дональдом Трампом, пишет Politico, передает RT. По информации издания, представители Конгресса отметили, что глава киевского режима и его команда серьезно подготовились, выслушав так называемый экспресс-курс Трамп 101.

    Ранее советники президента США Дональда Трампа заявили, что у главы Белого дома сложилось особое негативное отношение к Владимиру Зеленскому, которого он неоднократно называл «плохим парнем».

    В марте Владимир Зеленский проигнорировал просьбу команды Трампа не читать нотации американскому президенту на встрече в Белом доме, в результате чего была отменена пресс-конференция и произошла перепалка.

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    5 июня 2025, 13:45 • Новости дня
    Кремль обвинил Зеленского в причастности к терактам на железной дороге
    Кремль обвинил Зеленского в причастности к терактам на железной дороге
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле считают, что украинские диверсии на железнодорожных путях в Брянской и Курской областях происходили не без ведома Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения о подрывах поездов в Брянской и Курской областях не могли быть приняты без участия Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    Он отметил, что такого рода действия требуют согласования на высшем политическом уровне, подразумевая участие главы киевского режима.

    Ранее президент Владимир Путин сообщил, что решения об украинских терактах на железной дороге принимались на политическом уровне в Киеве.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим, совершивший подрывы мостов в Брянской и Курской областях, перерождается в террористическую организацию.

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    6 июня 2025, 09:43 • Новости дня
    Газпром подал новый иск в суд на «Нафтогаз Украины»

    Газпром подал новый иск к «Нафтогазу Украины» в арбитражный суд Петербурга

    Газпром подал новый иск в суд на «Нафтогаз Украины»
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Заявление о новом иске компании «Газпром» к «Нафтогазу Украины» поступило в российский суд.

    Документ был подан в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области накануне. В картотеке арбитражных дел не раскрываются детали о содержании иска, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд России удовлетворил ходатайство Газпрома об увеличении неустойки для «Нафтогаза Украины». Сумма неустойки превысит 1,35 млрд долларов вместе с расходами на арбитраж. Кабмин Украины заявил о невозможности увеличить зарплаты учителям, так как все бюджетные поступления идут на нужды армии и безопасности.

    Коментарии (3)
    6 июня 2025, 11:05 • Новости дня
    Российские артисты вернулись на европейские сцены вопреки «отмене»

    Российские артисты вернулись на европейские сцены вопреки «отмене» и протестам

    Российские артисты вернулись на европейские сцены вопреки «отмене»
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Крупнейшие российские деятели культуры Валерий Гергиев и Анна Нетребко, ранее исключенные из европейской культурной жизни, вновь появляются на ведущих сценах континента, вызывая споры и протесты проукраинских активистов и представителей ЕС, сообщает Politico.

    После почти трехлетнего перерыва российские музыканты, оказавшиеся в европейских «черных списках» после начала спецоперации на Украине, начали возвращаться на сцены ЕС, сообщает Politico.

    Известный дирижер и директор Мариинского театра Валерий Гергиев выступит в Барселоне с оркестром в рамках серии Ibercamera, несмотря на санкции Украины и призывы ЕС исключить артистов, поддерживающих власти России.

    Организаторы концерта заявили, что не видят юридических препятствий для участия Гергиева, а финансирование программы не связано с европейскими фондами. Еврокомиссия, в свою очередь, инициировала проверку финансирования, чтобы исключить использование средств ЕС на мероприятия с участием пророссийских артистов.

    Певица Анна Нетребко, ранее также подвергшаяся бойкоту ведущих театров Европы и США, после перерыва уже провела концерты в США и готовится к выступлениям в Лондоне, Берлине и Цюрихе.

    Против ее возвращения выступили представители Украины, однако билеты на выступления в Братиславе были полностью распроданы.

    Министр культуры Украины призвал театры Европы не приглашать российских артистов, указывая на «риск реинтеграции российской культуры» в условиях продолжающейся спецоперации. Украинские артисты настаивают, что бойкот российских исполнителей является для них не вопросом культуры, а вопросом национальной безопасности.

    Ранее российская оперная певица Анна Нетребко вышла на сцену Берлинской государственной оперы при заметно меньшем количестве протестующих.

    Несколько десятков человек ранее устроили акцию протеста перед ее выступлением в Словацком национальном театре.

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Нетребко нельзя допускать к выступлениям на территории стран Евросоюза.

    Коментарии (3)
    5 июня 2025, 14:17 • Новости дня
    Axios: Трамп обеспокоен угрозой срыва переговоров из-за атаки Киева на аэродромы
    Axios: Трамп обеспокоен угрозой срыва переговоров из-за атаки Киева на аэродромы
    @ Xinhua/Hu Yousong/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность, что атака Киева дронами по аэродромам России может сорвать дипломатические попытки урегулировать конфликт, сообщает портал Axios.

    Источники, близкие к американскому лидеру, сообщили Axios, что Трамп расстроен атакой Киева по российским аэродромам и опасается. Он обеспокоен, что возможный ответ Москвы может навредить дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта, передает РИА «Новости».

    По словам неназванного чиновника из Белого дома, Трамп не удивлен атакой дронов, поскольку считает подобные случаи неизбежными при продолжающемся конфликте.

    «Он хочет, чтобы боевые действия остановились, поэтому он расстраивается, когда происходят атаки, подобные этой», – заявил представитель администрации.

    Еще один источник из окружения Трампа отметил, что президент США озабочен перспективой серьезного ответа со стороны России, который может затормозить дипломатические попытки завершить спецоперацию на Украине.

    В Вашингтоне также обратили внимание на то, что украинский удар был направлен против бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, что, по мнению американских чиновников, создало «очень опасный момент».

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что Владимир Путин пообещал ответить на атаку Киева по российским военным аэродромам.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласен поддерживать рабочие контакты с Киевом, несмотря на провокации.

    Кремль заверил в неотвратимости ответа Украине на удары по аэродромам.

    Коментарии (2)
    5 июня 2025, 14:25 • Новости дня
    Украина осудила придание Дню памяти жертв Волынской резни в Польше госстатуса
    Украина осудила придание Дню памяти жертв Волынской резни в Польше госстатуса
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    МИД Украины осудил инициативу польских властей по приданию государственного статуса Дню памяти о жертвах Волынской резни.

    В заявлении ведомства указано, что решение Сейма Польши установить 11 июля официальным Днем памяти жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА (организация украинских националистов – Украинская повстанческая армия, запрещены в РФ) на восточных землях Второй Польской Республики, противоречит духу добрососедских отношений между двумя странами, передает ТАСС.

    Также в украинском министерстве призвали польские власти воздержаться от шагов, которые могут привести к росту напряженности в двусторонних отношениях.

    В Польше официально признали День памяти о жертвах Волынской резни государственной датой, закрепив за ней особый статус. Инициатива исходила от Польской крестьянской партии и была поддержана почти единогласно.

    Коментарии (0)
    5 июня 2025, 19:56 • Новости дня
    Трамп заявил о возможных санкциях против России и Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москву и Киев ожидают жесткие санкции в случае, если стороны не смогут урегулировать украинский конфликт, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    Трамп, отвечая на вопрос об ужесточении антироссийских санкций, заявил, что подобный сценарий возможен, если станет ясно, что сделки по урегулированию не будет, а конфликт продолжится, передает ТАСС.

    Президент США добавил, что установил для себя крайний срок, после которого займет «очень жесткую позицию». «И, откровенно говоря, это может относиться к обеим странам», – заключил Трамп.

    Ранее Трамп призвал сенаторов-республиканцев не выносить на голосование проект об ужесточении санкций в отношении России на этой неделе.

    В среду президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Трамп выказал заинтересованность в том, чтобы Москва подключилась к разрешению вопроса по иранской ядерной программе. Путин рассказал американскому коллеге о попытках Киева сорвать терактами переговорный процесс.

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