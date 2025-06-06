ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по предприятия ВПК Украины

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, места хранения и запуска ударных беспилотников, арсеналам ВСУ, а также пунктам дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За минувшую неделю средствами ПВО были сбиты три управляемые ракеты большой дальности «Нептун», две британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, три снаряда чешской РСЗО Vampire, 18 управляемых авиабомб JDAM, восемь снарядов американской РСЗО HIMARS, а также 1390 беспилотников, в том числе 509 вне зоны спецоперации.

Всего с начала СВО были уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 61 813 беспилотников, 610 ЗРК, 23 790 танков и других бронемашин, 1570 боевых машин РСЗО, 25 782 орудия полевой артиллерии и минометов, 36 533 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

Напомним, Минобороны сообщило о нанесении массированного удара по Украине в ответ на теракты.

Накануне сообщалось, что ВС России поразили цеха по сборке ударных дронов ВСУ.

Кроме того, на этой неделе ВС России уничтожили украинское предприятие по производству топлива.