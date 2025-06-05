ВС России поразили цеха по сборке ударных дронов ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты снаряд американской РСЗО HIMARS и 154 беспилотника, в том числе 60 вне зоны спецоперации.

Всего с начала СВО уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 61 470 беспилотников, 610 ЗРК, 23 766 танков и других бронемашин, 1568 боевых машин РСЗО, 25 743 орудия полевой артиллерии и минометов, 36 485 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

Накануне ВС России уничтожили украинское предприятие по производству топлива. Ранее ВС России поразили предприятие радиоэлектронной промышленности Украины.

За прошлую неделю ВС России в ответ на атаки Киева нанесли пять групповых и два массированных удара.