Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.3 комментария
ВС России в ответ на атаки Киева нанесли пять групповых и два массированных удара
С 24 по 30 мая в ответ на массированные атаки киевского режима с применением ударных беспилотников и реактивных снарядов по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли пять групповых и два массированных удара высокоточным оружием и ударными БПЛА по предприятиям ВПК Украины, сообщили в Минобороны.
Кроме того удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи, позиции американского ЗРК Patriot, центру сил спецопераций и авиации СБУ, местам стоянки боевых и безэкипажных катеров, укрытию РСЗО HIMARS, складам вооружения и боеприпасов, местам производства и хранения ударных беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Все цели ударов были достигнуты. Назначенные военные объекты киевского режима поражены.
За минувшую неделю средствами ПВО были сбиты самолет МиГ-29 ВСУ, 30 управляемых авиабомб JDAM и 16 снарядов американской РСЗО HIMARS, а также 1439 беспилотников, в том числе 907 вне зоны проведения спецоперации.
Всего с начала СВО были уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 60423 беспилотника, 607 ЗРК, 2 651 танк и другие бронкмашины, 1565 боевых машин РСЗО, 25396 орудий полевой артиллерии и минометов, 36191 единица спецтехники, отчитались в Минобороны.
Ранее Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине. Оборонное ведомство также раскрыло детали массированных ударов по военным целям на Украине.