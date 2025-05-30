ВС России в ответ на атаки Киева нанесли пять групповых и два массированных удара

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи, позиции американского ЗРК Patriot, центру сил спецопераций и авиации СБУ, местам стоянки боевых и безэкипажных катеров, укрытию РСЗО HIMARS, складам вооружения и боеприпасов, местам производства и хранения ударных беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Все цели ударов были достигнуты. Назначенные военные объекты киевского режима поражены.

За минувшую неделю средствами ПВО были сбиты самолет МиГ-29 ВСУ, 30 управляемых авиабомб JDAM и 16 снарядов американской РСЗО HIMARS, а также 1439 беспилотников, в том числе 907 вне зоны проведения спецоперации.

Всего с начала СВО были уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 60423 беспилотника, 607 ЗРК, 2 651 танк и другие бронкмашины, 1565 боевых машин РСЗО, 25396 орудий полевой артиллерии и минометов, 36191 единица спецтехники, отчитались в Минобороны.

Ранее Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине. Оборонное ведомство также раскрыло детали массированных ударов по военным целям на Украине.