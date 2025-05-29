ВС России поразили место укрытия украинской РСЗО HIMARS

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по цеху производства ударных БПЛА, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 137 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО были сбиты шесть американских управляемых авиабомб JDAM, 123 беспилотника, в том числе 47 вне зоны проведения спецоперации.

Всего с начала СВО были уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 60318 беспилотников, 607 ЗРК, 23 631 танк и других бронемашин, 1565 боевых машин РСЗО, 25391 орудие полевой артиллерии и минометов, 36138 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

Накануне ВС России поразили предприятия ВПК Украины. За день до этого ВС России поразили общевойсковой полигон ВСУ.

Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине. Оборонное ведомство также раскрыло детали массированных ударов по военным целям на Украине.