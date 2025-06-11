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    Русские Латвии взяли малый реванш за угрозы и унижения
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    Лукашенко рассказал об устранении дефицита картошки в Белоруссии при помощи наручников
    Психолог объяснил тягу женщин к мужчинам-социопатам
    Дарчиев: Новый раунд переговоров России и США пройдет в Москве
    Дипломат: Балтийское море превращается в арену военного противостояния
    Журналист Киселев заявил о скатывании Германии к войне с Россией
    В МВД назвали число детей мигрантов в России
    Эксперт: Нельзя позволить, чтобы традиционные ценности источились
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Новый папа римский не хочет быть капелланом НАТО

    Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украину решено использовать до полного износа

    Переговоры в Стамбуле похожи на ритуальные танцы, призванные продемонстрировать хоть какую-то динамику, пока реальные решения принимаются на поле боя и в кабинетах, далеких от Босфора.

    8 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Уроки мигрантского восстания в Калифорнии

    Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.

    12 комментариев
    11 июня 2025, 00:59 • Новости дня

    Британский адмирал по-русски ответил на вопрос, придется ли учить русский язык

    Британский адмирал по-русски ответил на вопрос о необходимости учить русский язык

    Британский адмирал по-русски ответил на вопрос, придется ли учить русский язык
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Начальник штаба обороны вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин по-русски прокомментировал заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что без увеличения военных расходов британцам придется учить русский язык.

    Радакин посетил заседание комитета по обороне Палаты общин британского парламента. Там его попросили ответить, согласен ли он с заявлением Рютте. Радакин по-русски сказал: «Нет».

    «Мне так хочется сказать «нет», – заявил он под смех депутатов. Однако он согласился с тем, что «мир претерпевает изменения», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рютте заявил изданию The Daily Telegraph, что жителям Британии «лучше научиться говорить по-русски», если страна не увеличит расходы на оборону до 5% ВВП.

    8 июня 2025, 19:52 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему европейцев пугают «вторжением» России

    Политолог Козюлин: Политики пугают европейцев «вторжением» России ради денег и власти

    Эксперт объяснил, почему европейцев пугают «вторжением» России
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Тема якобы возможной российской агрессии становится для политиков ЕС спасательным кругом. С ее помощью они объясняют местному населению все собственные ошибки, отодвигая тем самым возможность прихода ко власти правых кандидатов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее в ФРГ спрогнозировали, что Москва нападет на Европу через четыре года.

    «Европа переживает не лучшие времена. В ЕС накопилось большое число политических, экономических и социальных вызовов, решить которые местные управленцы не способны. Соответственно, в данной ситуации наиболее простым решением становится попытка сбросить вину за происходящее на плечи внешнего игрока», – говорит Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Разумеется, первой на ум в таком вопросе приходит Россия. Сейчас Дональд Трамп активно продвигает идею о том, что именно ЕС должен начать платить за собственную безопасность. Соответственно, чтобы лишний раз не ссориться с США, европейские лидеры объясняют потребность в увеличении военных расходов возможной агрессией Москвы», – рассуждает он.

    «Это же и оправдание перед гражданами ЕС. Взять денег неоткуда, соответственно, под нож пойдут социальные программы. Значит, уровень жизни рано или поздно заметно просядет. Людям необходимо объяснить, что им придется «затянуть пояса» ради великой цели – противостояния с мнимой угрозой с Востока», – добавляет эксперт.

    «Таким же образом лидеры Европы как бы откатываются назад, трактуя свои бессмысленные решения о разрыве связей с Россией в качестве насущной необходимостью. Прекращение торговых контактов привело к росту цен на электроэнергию, газ. Местным жителям это не особо нравится, но до них плавно доносят простую мысль: рано или поздно конфликт с Москвой в любом случае привел бы к этому», – полагает собеседник.

    «Недовольство властью в ЕС растет. Во многих странах заметна тенденция «правого разворота». Заявления об угрозе со стороны России могут служить и способом избавления от оппонентов: перспективных и ярких политиков будут называть пособниками Москвы. Какой-то процент избирателей это действительно способно отпугнуть», – заключил Козюлин.

    Ранее генинспектор бундесвера Карстен Бройер заявил, что членам НАТО необходимо подготовиться к возможному нападению со стороны России к 2029. По его оценке, РФ ежегодно производит сотни танков, которые могут быть использованы против стран Балтии, пишет BBC. Он также отметил, что угроза со стороны Москвы впервые за 40 лет его карьеры стала «наиболее осязаемой».

    Схожие «прогнозы» в марте делал и глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он отметил, что Россия будет готова атаковать Европу к 2030 году при условии, если Украина капитулирует. Дипломат заявил, что ЕС следует готовиться к подобному сценарию, а также продолжать наращивать поддержку ВСУ.

    При этом британский премьер Кир Стармер недавно подчеркнул важность создания Лондоном дюжины новых подводных лодок. Данную инициативу он также объяснил возможным конфликтом со стороны России, цитирует его CBS. «Угроза, с которой мы сталкиваемся, более серьезная, более непредсказуемая, чем когда-либо со времен Холодной войны», – подчеркнул он.

    Кроме того, в начале июня в Польше и странах Балтии состоялись масштабные военные учения Griffin Lightning, в рамках которых военные имитировали отражение атаки со стороны России, пишет Euronews. В рамках данных действий солдаты отрабатывали возможности интеграции и взаимодействия при столкновении с Москвой.

    Коментарии (11)
    10 июня 2025, 10:35 • Новости дня
    Глава немецкой разведки задумался о «зеленых человечках» в Эстонии
    Глава немецкой разведки задумался о «зеленых человечках» в Эстонии
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские власти рассматривают возможность проверить коллективную оборону НАТО, используя нестандартные сценарии, заявил Reuters глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль.

    По его словам, в Москве считают, что «коллективные обязательства по защите, прописанные в уставе НАТО, фактически утратили силу», передает Reuters.

    Каль отметил, что Украина рассматривается российской стороной лишь как этап на пути дальнейшего противостояния с Западом, и заявил о наличии у немецкой разведки соответствующей информации.

    Он отметил, что не ожидает наступления танковых армий на запад, однако намерен протестировать обещание НАТО о коллективной защите.

    Также Каль сообщил, что по имеющимся у него данным, российские власти могут рассматривать сценарии противостояния, не предполагающие полномасштабных военных действий.

    Он подчеркнул, что для этого достаточно направить «зеленых человечков» в Эстонию для защиты так называемых угнетаемых российских меньшинств.

    Эксперт добавил, что подобные действия способны проверить, насколько США готовы исполнить свои обязательства по статье 5 Североатлантического договора.

    Каль заявил, что его контакты с представителями США убедили его в том, что в Вашингтоне воспринимают российские угрозы столь же серьезно, как и в Берлине.

    Ранее министры обороны стран НАТО одобрили планы по масштабному расширению военных мощностей. Генсек альянса Рютте на пресс-конференции заявил, что это самое значительное обновление стратегии НАТО со времен холодной войны. Он также подготовил заявление, в котором настаивает на резком усилении противовоздушной обороны блока для противодействия существующим угрозам.

    Газета ВЗГЛЯД пыталась разобраться, зачем Запад придумал миф о «скором нападении России».

    Коментарии (5)
    10 июня 2025, 22:44 • Видео
    Новая гражданская война в США. Началось?

    Массовые беспорядки и столкновения с полицией в Калифорнии проходят под мексиканскими флагами. Ранее этот штат действительно был частью Мексики. США начали расходиться по швам?

    Коментарии (0)
    10 июня 2025, 02:06 • Новости дня
    Генсек НАТО предложил британцам учить русский язык или платить больше за оборону

    Рютте заявил, что британцам пора учить русский язык или платить больше за НАТО

    Генсек НАТО предложил британцам учить русский язык или платить больше за оборону
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Тратьте больше денег или готовьтесь говорить по-русски, предостерегает Британию генсек НАТО Марк Рютте, чьи высказывания приводит Daily Telegraph.

    Жителям Британии «лучше научиться говорить по-русски», если правительство не увеличит расходы на оборону, заявил Марк Рютте в Лондоне, предупредив, что Россия якобы может напасть на НАТО к 2030 году, пишет Daily Telegraph.

    Журналист издания спросил Рютте, следует ли главе британского минфина Рейчел Ривз увеличить налоги для финансирования оборонного бюджета в размере 5% от ВВП.

    «Если вы не перейдете на 5%, включая 3,5%, то... для покрытия расходов на оборону вы по-прежнему могли бы использовать Национальную службу здравоохранения... пенсионную систему, но лучше научиться говорить по-русски. Таковы последствия», – ответил генсек НАТО.

    Рютте несколько недель оказывал давление на союзников, требуя увеличить расходы на оборону и безопасность в совокупности до 5%, чтобы успокоить американского президента Дональда Трампа, который пригрозил вывести американские войска из Европы.

    Напомним, ранее министры обороны стран НАТО одобрили планы по масштабному расширению военных мощностей. Генсек альянса Рютте на пресс-конференции заявил, что это самое значительное обновление стратегии НАТО со времен холодной войны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Рютте подготовил заявление, в котором настаивает на резком усилении противовоздушной обороны блока для противодействия существующим угрозам.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД пыталась разобраться, зачем Запад придумал миф о «скором нападении России».

    Коментарии (9)
    9 июня 2025, 14:27 • Новости дня
    Лавров обвинил Лондон в поддержке атак Киева против России
    Лавров обвинил Лондон в поддержке атак Киева против России
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров, выступая на «Форуме будущего – 2050», заявил, что Украина была бы беспомощна в проведении террористических атак против России без поддержки Британии.

    По словам министра, Лондон полностью помогает Киеву в подобных действиях, передает ТАСС. Лавров отметил на примере событий в Курской области, что там отсутствуют объекты, связанные с ведением боевых действий, однако атаки все равно происходят.

    Он добавил: «Очевидно, что это делается украинской стороной, но она была бы беспомощной без поддержки англичан. Хотя кто знает, может быть, там по инерции еще и спецслужбы США участвуют, но британцы – 100 процентов».

    Лавров подчеркнул, что риски нарастания террористической угрозы со стороны Киева существуют, и власти России будут делать все, чтобы эти угрозы были подавлены. Министр также указал на важность повышения бдительности населения и активную работу российских спецслужб по предотвращению подобных инцидентов.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейские страны поддерживают Киев в продолжении конфликта на Украине.

    Сообщалось, что Британия планирует увеличить поставки беспилотников для Украины с 10 тыс. единиц в 2024 году до 100 тысяч в 2025 году.

    Коментарии (3)
    10 июня 2025, 20:10 • Новости дня
    Дипломат: Балтийское море превращается в арену военного противостояния

    Замглавы МИД Грушко предупредил о военном противостоянии и эскалации на Балтике

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипломат отметил, что из-за антироссийских шагов ситуация в Балтийском море может перерасти в вооруженный конфликт в любой момент.

    Об опасности возникновения вооруженного конфликта в Балтийском море предупредил заместитель главы МИД России Александр Грушко, передает РИА «Новости».  Выступая на «Форуме будущего – 2050», он заявил: «Сейчас в результате искусственной конфронтации, которая насаждается, демонизации России этот регион превращается в арену военного противостояния, которое может в любой момент дать искры, из которых возгорится пламя».

    Грушко подчеркнул, что не преувеличивает риск эскалации, поскольку Балтика долгое время считалась спокойным регионом с точки зрения безопасности. Он обратил внимание на возросшую плотность военной активности и маневров в этом районе.

    Ранее помощник президента Николай Патрушев высказывал мнение, что Запад использует Швецию и Финляндию для усиления давления на Россию в регионе и попыток лишить Россию выхода в Балтику. Официальный представитель МИД Мария Захарова также отмечала, что страны НАТО не смогут добиться полного контроля над Балтийским морем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России впервые утверждена Стратегия развития Военно-морского флота до 2050 года. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Черное и Балтийское моря признаны зонами особого внимания альянса из-за постоянной угрозы подводной инфраструктуре.

    Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что для защиты интересов России требуется современный и мощный флот. Помощник президента Николай Патрушев сообщил, что Владимир Путин утвердил долгосрочную стратегию развития ВМФ.

    Коментарии (3)
    10 июня 2025, 21:44 • Новости дня
    Вашингтон переложил на НАТО ответственность за сдерживание России

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что союзники по НАТО должны взять на себя большую ответственность за сдерживание России.

    Он отметил, что ресурсы США становятся все более напряженными, поскольку страна уделяет больше внимания Тихому океану, передает РИА «Новости».

    В своем выступлении в Палате представителей Хегсет подчеркнул: «По мере того, как мы переключаем свое внимание на Тихий океан, мы рассчитываем, что наши союзники по НАТО выделят больше ресурсов на оборону с целью создать мощный щит сдерживания в Европе».

    Министр добавил, что партнеры по НАТО должны взять на себя основную ответственность за конвенциональную оборону европейского региона, так как это «давно назрело» и «справедливо по отношению к американским налогоплательщикам».

    Ранее Хегсет заявил, что Соединенные Штаты планируют изменить схему размещения своих военных подразделений по всему миру.


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    10 июня 2025, 02:20 • Новости дня
    Европейцев предупредили о нашествии пожирающего провода супермуравья

    Sun: Супермуравей из Средиземноморья угрожает городам Европы

    Европейцев предупредили о нашествии пожирающего провода супермуравья
    @ Pia Bayer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Супермуравей Tapinoma magnum является аборигеном Средиземноморья, но быстро распространился на север во Францию, Германию и Швейцарию, так как образует огромные колонии и вскоре заполонит европейские города, пишет Sun.

    Вид муравьев под названием Tapinoma magnum родом из Средиземноморья и Северной Африки (Алжира, Марокко, Туниса, Испании и Италии), но быстро распространился на север, благодаря способности создавать суперколонии численностью до 20 млн особей на 60 акрах (24 га), которые «практически невозможно» искоренить, пишет Sun.

    «А любого, кто осмелится раздавить T. magnum, постигнет невыносимый запах  прогорклого масла», – сказано в материале.

    В Швейцарии на прошедшей недели ползучие захватчики попали на страницы газет, так как чиновники в регионах вокруг Цюриха пытаются вытеснить вредителей.

    Но за последние несколько лет этот вид муравьев распространился дальше на север, во Францию, Бельгию, Германию, Швейцарию и Нидерланды.

    По словам Нила Галлахера из Британской ассоциации контроля над вредителями (BPCA), муравьи движутся на север в основном за счет импорта садоводческой продукции, особенно горшечных растений и деревьев из Средиземноморья.

    Они обладают «замечательной устойчивостью к холоду», выдерживая суровые немецкие зимы, и могут отлично жить в неблагоприятных городских условиях.

    Тревожной для людей особенностью T. magnum является «неутомимое стремление расширяться» и создавать суперколонии.

    «Когда две колонии сталкиваются друг с другом, они объединяются «в союзе», а не нападают друг на друга, постепенно образуя одну огромную колонию с несколькими королевами», – пишет газета.

    Насекомые строят гнезда в земле и вызывают провалы на дорогах и тротуарах.

    В немецком городе Кель деятельность суперколоний привела к перебоям в подаче электроэнергии и подключении к интернету, поскольку насекомые перекусывали электрические кабели.

    Но это мелочи по сравнению с колонией в швейцарском Фолькетсвиле, где площадь размером с 35 футбольных полей кишит назойливыми насекомыми.

    По словам специалистов, чтобы побороть ползучее нашествие, необходимы массовые скоординированные усилия с проработанным планом действий, так как одиночные попытки с ними совладать бесполезны.

    Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, гигантские крысы стали угрозой второму по объему инвестиций городу Британии, так как забастовка мусорщиков в Бирмингеме может повредить не только его внешнему виду и жителям.

    До этого технолог-дезинфектор службы санитарной оценки Алексей Меньшиков рассказал газете ВЗГЛЯД, как бороться с поселившимися зимой на даче мышами.

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    10 июня 2025, 09:53 • Новости дня
    Глава Ростеха назвал британский танк Challenger кастрюлей

    Чемезов объяснил отсутствие интереса к технологиям танков Leopard и Challenger

    Tекст: Александра Юдина

    Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью журналу «Разведчик» рассказал, что был бы заинтересован увидеть британский танк Challenger, однако заранее считает его малопригодным к реальным боям.

    Чемезов выразил мнение, что было бы интересно посмотреть на британский танк Challenger, однако, по его словам, этот танк можно назвать «кастрюлей, не очень пригодной к реальным боям», передает ТАСС.

    Он отметил, что главной проблемой большинства иностранных боевых машин остается сложность конструкции и трудоемкое обслуживание, приводящие к затруднениям на практике. Чемезов добавил, что такую ситуацию наглядно демонстрирует опыт украинских военных.

    Он также сообщил, что российские конструкторы внимательно изучили немецкий танк Leopard, но не нашли в нем инноваций, которые стоило бы внедрять в отечественную бронетехнику.

    По его словам, несмотря на современность компонентов Leopard и наличие мощного двигателя, никаких революционных конструкторских решений в этой машине эксперты не обнаружили.

    Телеканал Sky News сообщал, что украинские боевики при атаке на Курскую область применили британские танки Challenger 2. Всего Британия передала киевскому режиму 14 танков Challenger 2, точное число таких машин, задействованных в Курской области, неизвестно.

    Американский журналист Дэвид Экс в своей статье для Forbes критиковал переданные Украине танки Challenger 2.

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    8 июня 2025, 05:40 • Новости дня
    США выступили против открытия нового посольства Китая в Лондоне

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти выражают опасения по поводу возможного открытия нового посольства Китая в Лондоне рядом с финансовыми центрами и ключевыми дата-центрами, пишет Times.

    По словам высокопоставленного американского чиновника, Вашингтон обеспокоен тем, что Китаю может быть «предоставлен потенциальный доступ к секретным коммуникациям» одного из ближайших союзников США, передает ТАСС со ссылкой на Times.

    Times отмечает, что здание, где планируется открыть китайское посольство, расположено между основными финансовыми центрами Лондона и находится рядом с тремя крупными центрами обработки данных. По данным Times, в случае открытия нового посольства у США возникнут сомнения в передаче Британии разведданных.

    Речь идет об историческом здании в Лондоне, в котором раньше находился Королевский монетный двор. Китай приобрел этот объект шесть лет назад, но власти Британии до сих пор не согласовали открытие дипмиссии. В январе СМИ сообщали, что Британия может разрешить КНР открыть крупнейшее в Европе посольство с рядом условий.

    Местные власти в районе Тауэр-Хамлетс в 2022 году уже отказали Китаю в строительстве нового здания китайского посольства по соображениям безопасности, а в декабре 2023 года совет района вновь единогласно проголосовал против.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британское правительство поручило службе контрразведки МИ-5 сосредоточить усилия на борьбе со шпионажем со стороны России, Китая и Ирана. Британские СМИ заявили, что агенты Китая присутствуют в научной среде, бизнесе и мире искусства.

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    9 июня 2025, 06:46 • Новости дня
    Замглавы МИД Рябков назвал условие повышения уровня безопасности в Европе

    Рябков указал на условие повышения уровня безопасности в Европе

    Tекст: Ирма Каплан

    Замглавы МИД России Сергей Рябков напомнил об адресованных в 2021 году Вашингтону и Брюсселю предложениях, суть которых для России актуальна и по сей день, так как является условием повышения безопасности в Европе.

    «Там были и другие компоненты. Просто говорю о том, что наша позиция в этом плане неизменна. В любом случае сокращение натовского контингента в Восточной Европе пошло бы, наверное, на пользу безопасности всего континента», – сказал он ТАСС.

    Рябков уточнил, что декабре 2021 года в предложениях России фигурировал «императив правовых, юридически обязывающих и долгосрочных гарантий нерасширения Североатлантического альянса на Восток» и требования о неразмещении ударных вооружений вблизи границ России.

    Комментируя возможный вывод Пентагоном до 10 тыс. военнослужащих из Восточной Европы, Рябков отметил, что со временем будет ясно, о чем «в итоге договорятся США и Евросоюз».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, некоторые ведущие европейские страны становятся главным препятствием для достижения мира на Украине, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

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    8 июня 2025, 14:14 • Новости дня
    Король Карл III отказался от верховой езды на параде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Король Карл III примет участие в параде в карете вместе с королевой Камиллой, поскольку из-за болезни отказался от традиции верховой езды, сообщила газета The Sunday Times.

    Карл III больше не будет участвовать в военных парадах верхом, передает ТАСС. The Sunday Times пишет, что во время ближайшего празднования официального дня рождения монарха, которое состоится 14 июня, король вместе с королевой Камиллой проедет в карете от Букингемского дворца к плацу конной гвардии.

    В материале газеты отмечается, что причина отказа Карла III от верховой езды – онкологическое заболевание, с которым король борется с начала прошлого года. «Это одна из немногих уступок, на которые он пошел, приспосабливаясь к жизни с онкологическим заболеванием и продолжая активно исполнять свои обязанности», – приводит издание слова источника.

    Решение отказаться от традиции «монарха в седле» связано с необходимостью адаптироваться к состоянию здоровья, однако сам Карл III продолжает выполнять большую часть своих публичных функций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, король Карл III назвал папу Франциска символом сострадания. Монарх отметил парадокс человеческой природы в своем недавнем выступлении. Король Карл III перенес визит в Бирмингем из-за побочных эффектов лечения рака.

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    8 июня 2025, 01:45 • Новости дня
    Британского военного арестовали в Кении по обвинению в изнасиловании

    Tекст: Антон Антонов

    В Кении задержан военнослужащий Великобритании, который обвиняется в изнасиловании женщины, пишет Times.

    «Британский солдат, базирующийся в казармах армии в Кении, обвинен в изнасиловании женщины», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Times.

    Предполагаемое изнасилование произошло в мае после визита группы военных в бар города Наньюки, расположенного рядом с учебным подразделением британской армии.

    Представитель министерства обороны Британии подтвердила арест солдата и напомнила, что действуют строгие правила поведения для всех военнослужащих, находящихся в Кении в составе британского воинского контингента BATUK. Она подчеркнула, что ведомство придерживается принципа «нулевой терпимости к неприемлемому поведению».

    Times отмечает, что в 2024 году британские военные власти начали расследование в отношении контингента BATUK после ряда заявлений о серьезных злоупотреблениях, включая изнасилования и убийство местных жителей. Итоги расследования пока не обнародованы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году в Британии разгорелся скандал вокруг расследования деятельности одного из эскадронов 22-го полка Особой воздушной службы, который в 2010-2011 годах в Афганистане занимался убийствами мирных граждан. Позднее министерство обороны Британии признало обоснованность обвинений в убийствах спецназом мирных жителей.

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    8 июня 2025, 06:25 • Новости дня
    Лидер Консервативной партии Британии выступила против ношения паранджи

    Tекст: Антон Антонов

    Работодатели должны иметь возможность ограничить ношение паранджи на рабочем месте, заявила лидер оппозиционной Консервативной партии Великобритании Кеми Бэйднок.

    В интервью Sunday Telegraph Бэйднок заявила: «Если вы придете ко мне в приемную в моем избирательном округе, то вы будете должны снять маску – будь то паранджа или балаклава. Я не разговариваю с людьми, которые не показывают мне свое лицо». Она добавила, что другие люди также «должны иметь такой контроль». По ее мнению, «организации должны иметь возможность решать, что носит их персонал», передает ТАСС.

    Бэйднок подчеркнула, что вопрос интеграции мигрантов гораздо шире и не решается простым запретом паранджи, приведя в пример опыт Франции, где «есть запрет», но ситуация с интеграцией хуже, чем в Британии.

    Дискуссия по этому вопросу обострилась после того, как депутат от Reform UK Сара Почин 4 июня спросила премьер-министра Кира Стармера о возможности запрета паранджи.

    Партия Reform UK после этого официально заявила, что не поддерживает введение такого запрета. Председатель партии Зия Юсуф назвал этот вопрос глупым, объявил об отставке, но позднее сообщил, что останется работать в партии в качестве руководителя департамента по сокращению правительственных расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ряде стран, включая европейские, действует запрет на ношение никаба и паранджи. В Европе первой страной с подобным запретом стала Франция, запрет впервые был введен весной 2011 года.

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    10 июня 2025, 14:33 • Новости дня
    NZZ: ФРГ уязвима перед российскими баллистическими и крылатыми ракетами

    Tекст: Вера Басилая

    Германия полностью находится под угрозой российских баллистических и крылатых ракет, что вызывает обеспокоенность среди стран НАТО по поводу собственной безопасности, пишет Neue Zurcher Zeitung.

    Издание отмечает, что вся Германия уязвима для российских ракет, передает РИА «Новости».

    Страны НАТО обеспокоены безопасностью альянса из-за предполагаемой возможности нападения России, заявила газета.

    Ранее генсек НАТО Рютте предложил британцам начать учить русский язык или увеличить расходы на оборону.

    Газета ВЗГЛЯД писала, зачем западные политики создали миф о «скором нападении России».


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    10 июня 2025, 02:50 • Новости дня
    Премьер Канады заявил о готовности достичь 2% ВВП на оборону к марту 2026 года

    Канадский премьер пообещал достичь стандартов НАТО в 2% ВВП на оборону

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Канады Марк Карни готов вывести страну на стандарты НАТО в 2% ВВП на военные расходы в текущем финансовом году, который закончится в марте 2026 года.

    «Сейчас самое время действовать безотлагательно, энергично, решительно», – передает Reuters слова Карни во время выступления Торонто.

    Он также повторил обещания более тесно сотрудничать с оборонной промышленностью Европы.

    Соединенные Штаты и другие союзники по НАТО годами жаловались на то, что о военное финансирование со стороны Канады недостаточное. Оттава тратит около 1,4% своего ВВП на оборону.

    Канадское правительство планирует достичь цели в 2% ВВП, потратив дополнительно 9 млрд канадских долларов (6,58 млрд долларов США) в этом финансовом году. Деньги пойдут на увеличение набора, ремонт оборудования и налаживание новых оборонных отношений.

    «Мы думаем, что эта доля расходов по отношению к ВВП несколько увеличится», –  позже сказал Карни журналистам.

    Отвечая на вопрос о том, как Канада может себе это позволить в период растущего бюджетного дефицита, Карни сослался на усилия по сокращению расходов, исключив при этом снижение налогов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канадское министерство обороны выделило значительную сумму на военную поддержку Украины, предоставив бронетранспортеры Coyote и Bison и системы радиоэлектронной борьбы.

    До этого власти Канады заявили о готовности стран G7 усилить санкции против России.

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