Рютте заявил, что британцам пора учить русский язык или платить больше за НАТО

Tекст: Ирма Каплан

Жителям Британии «лучше научиться говорить по-русски», если правительство не увеличит расходы на оборону, заявил Марк Рютте в Лондоне, предупредив, что Россия якобы может напасть на НАТО к 2030 году, пишет Daily Telegraph.

Журналист издания спросил Рютте, следует ли главе британского минфина Рейчел Ривз увеличить налоги для финансирования оборонного бюджета в размере 5% от ВВП.

«Если вы не перейдете на 5%, включая 3,5%, то... для покрытия расходов на оборону вы по-прежнему могли бы использовать Национальную службу здравоохранения... пенсионную систему, но лучше научиться говорить по-русски. Таковы последствия», – ответил генсек НАТО.

Рютте несколько недель оказывал давление на союзников, требуя увеличить расходы на оборону и безопасность в совокупности до 5%, чтобы успокоить американского президента Дональда Трампа, который пригрозил вывести американские войска из Европы.

Напомним, ранее министры обороны стран НАТО одобрили планы по масштабному расширению военных мощностей. Генсек альянса Рютте на пресс-конференции заявил, что это самое значительное обновление стратегии НАТО со времен холодной войны.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Рютте подготовил заявление, в котором настаивает на резком усилении противовоздушной обороны блока для противодействия существующим угрозам.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД пыталась разобраться, зачем Запад придумал миф о «скором нападении России».