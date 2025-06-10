Судя по всему, геополитический инструмент под названием «Украина» решено использовать до упора, до полного его износа. Для антитрамповской коалиции в Европе украинский вопрос остается стержневым элементом, без которого глобалистские элиты рискуют лишиться важного объединяющего фактора и мобилизующей повестки.0 комментариев
Калифорния подала в суд на Трампа из-за ввода Нацгвардии в Лос-Анджелес
Власти Калифорнии инициировали судебное разбирательство с федеральными властями США, требуя вернуть контроль над национальной гвардией штата после ее ввода в Лос-Анджелес.
Иск против администрации бывшего президента был подан властями Калифорнии, передает The Washington Post. Власти штата считают, что Дональд Трамп превысил полномочия, когда, ссылаясь на угрозу «вторжения» или «мятежа», распорядился о федеральной мобилизации национальной гвардии вопреки позиции губернатора Гэвина Ньюсома.
Генеральный прокурор штата Роб Бонта заявил: «Давайте проясним: нет никакого вторжения. Нет никакого мятежа». Он обвинил Трампа в попытке «создать хаос и кризис» ради политических целей.
В иске указывается, что распоряжение Трампа нарушает права губернатора как главнокомандующего Национальной гвардией Калифорнии. Представители Белого дома пока не прокомментировали иск, но Трамп, выступая после его подачи, высказался в поддержку своего решения, заявив: «Они действительно помогли».
Во вторник в центре Лос-Анджелеса произошли массовые столкновения и погромы после того, как полиция попыталась разогнать протестующих шумовыми гранатами.
Американский лидер назвал организаторов беспорядков в Лос-Анджелесе против рейдов Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) «профессиональными агитаторами» и «мятежниками».