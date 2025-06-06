Дмитрий Орехов
Мы должны быть благодарны русскому языку
К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?
Илья Ухов
Сколько шагов еще надо сделать к регулированию миграции
В России на федеральном и региональном уровнях вводятся меры по регулированию миграции. Что еще предстоит сделать, чтобы избежать ошибок и проблем в этой сфере, уже отмеченных в других странах?
Геворг Мирзаян
Москва и Вашингтон обсудили неизбежное для Киева
Напав на аэродромы со стратегической авиацией, киевский режим атаковал не только Россию. Он напал еще и на Соединенные Штаты, а также нанес серьезнейший удар по всей системе стратегической стабильности в мире, которая поддерживается между ядерными странами.