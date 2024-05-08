Эксперт: Киев переименовал в честь Евросоюза труднодоступную часть города

Киевский политолог Нечаев: На новый проспект Евросоюза в Киеве добираться крайне затруднительно

Tекст: Евгений Романов

«Проспект Правды переименовали в проспект Евросоюза? Это очень смешно и символично, потому что добраться в этот район всегда было затруднительно на любом виде транспорта – хоть из центра города через Подол, хоть с севера через Оболонь», – пишет киевский политолог Алексей Нечаев в своем Telegram-канале.

По его словам, Виноградарь и Ветряные горы – ключевые микрорайоны местности – тот еще «образец» Европы с точки зрения инфраструктуры, причем не по вине строителей. «Когда я был маленьким, каждый мэр Киева торжественно обещал построить метро на Виноградарь (и на Троещину, но это другой берег). В отдельные годы строительство то начиналось, то замораживалось по разным причинам. С тех пор эта тема выглядит как обіцянка-цяцянка (несерьезное обещание – прим. газеты ВЗГЛЯД) местного разлива – как и обещание евроинтеграции», – напомнил эксперт.

Отсюда и символизм, добавляет политолог. «На месте брюссельских чиновников я бы оскорбился таким решением, ну а властям в Киеве проще было бы переименовать проспект Правды в проспект Телемарафона. Это было бы логичнее», – заявляет спикер.

Проспект Правды в Подольском районе украинской столицы был переименован решением Киевского горсовета в честь Европейского Союза. Ранее проспект был назван в честь советской газеты «Правда», а следовательно подлежал так называемой «деколонизации». Как заявил секретарь горсовета украинской столицы Владимир Бондаренко, Евросоюз является давним экономическим и политическим, а с недавних пор – военным партнером Киева, поэтому «чествование ЕС» в столичной топонимике является «логическим шагом на пути к укреплению взаимоотношений».

Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. В результате он был сопряжен с процессом дерусификации города.

На сайте киевского горсовета обнародован полный список переименованных в рамках дерусификации улиц и переулков. Новые названия, в частности, получили улицы Льва Толстого (переименована в улицу Гетмана Павла Скоропадского) и Марины Цветаевой (улица Александры Экстер), проспект Юрия Гагарина (проспект Леонида Каденюка), улица Суздальская (улица Олексы Горняка), а Петровская аллея в Печерском районе стала аллеей Магдебургского права.