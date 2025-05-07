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    При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.

    2 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Можно ли герою бить жену

    Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?

    15 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Современное кино снова начинает чувствовать войну

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    11 комментариев
    7 мая 2025, 21:52 • Новости дня

    Трамп заявил о «доминирующей роли» США в победе над фашизмом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Америку ключевой силой в разгроме фашизма во Второй мировой войне.

    На церемонии приведения к присяге нового посла США в Китае, состоявшейся в Белом доме, Трамп заявил, что США были «доминирующей силой» в победе над фашизмом, передает РИА «Новости». Он отметил, что у России «большой день завтра», имея в виду День Победы, и напомнил о потерях советской стороны.

    Трамп добавил: «Они потеряли миллионы людей и были решающим фактором, но не было такого решающего фактора, как мы. Мы победили в войне, победили с помощью других. И все празднуют, кроме нас».

    Президент США подчеркнул, что победа над фашизмом была достигнута во многом благодаря Америке. По его словам, американская армия сыграла ключевую роль в исходе Второй мировой войны.

    Ранее президент США Дональд Трамп принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Трампа в гиперболизации роли США во Второй мировой войне.

    5 мая 2025, 11:03 • Новости дня
    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    @ AP/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель Илон Маск обратил внимание в соцсети X на материал о положении британского флота, который некогда был грозой морей, а теперь состоит из девяти боевых кораблей, в то время как Россия адаптирует флот и морскую стратегию под текущие задачи.

    Россия модернизирует свой военно-морской флот и адаптирует военно-морскую стратегию, тогда как Королевским военно-морским силам Великобритании, некогда владевшим морями, теперь требуется едва ли не разрешение на патрулирование Атлантики, говорится в посте о собирающих пыль в доках британский кораблях, на который обратил внимание в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) американский предприниматель Илон Маск.

    «Что случилось с хваленым британским флотом?» – написал он в репосте заметки из газеты Responsible Statecraft, которую разместил онлайн-инфлюэнсер и ведущий одного из крупнейших шоу в соцсети X Марио Науфал.

    В материале газеты дается сравнение российского и британского флотов, и не в пользу последнего. Автор материала критикует Великобританию, которая отправила четыре корабля, включая авианосец, в мировое турне «посмотрите на нас», оставив девять боеготовых кораблей для защиты внутренних вод. Всего девять – больше в стране нет.

    «Некоторые из их других кораблей стоят в сухих доках и собирают пыль. Один эсминец не выходил в море с 2017 года. Еще одна подлодка «ремонтировалась» в течение двух лет… А те два больших британских десантных корабля? Законсервированы», – негодует издание. И это происходит в период, когда Россия совместно с Китаем и Ираном проводит глобальные военно-морские учения, пишет Responsible Statecraft.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Санкт-Петербурге в апреле прошла церемония спуска на воду десятого тральщика серии 12700, получившего имя в честь города Полярный.

    До этого газета ВЗГЛЯД выясняла, какие морские беспилотники нужны ВМФ России прежде всего.

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    5 мая 2025, 21:48 • Новости дня
    Вашингтон сообщил о возможности назвать виновных в подрыве «Северных потоков»
    Вашингтон сообщил о возможности назвать виновных в подрыве «Северных потоков»
    @ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что без расследования сможет узнать, кто взорвал «Северные потоки».

    Американский лидер заявил журналистам, что мог бы сообщить, кто несет ответственность за диверсию, если бы обратился к определенным людям, передает ТАСС. «Вероятно, если я спрошу определенных людей, я смогу вам это сказать без того, чтобы тратить много денег на расследование. Думаю, многие знают, кто это взорвал», – отметил американский лидер.

    Также Трамп подтвердил, что не поддерживает обвинения в адрес России по поводу подрыва «Северного потока» и «Северного потока – 2». По его словам, Вашингтон не планирует инициировать отдельное внутреннее расследование по данному делу.

    Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что возможность восстановления трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» не исключается, но Россия ожидает выявления виновников и исполнителей теракта по итогам расследования взрывов на этих газопроводах.

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    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

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    6 мая 2025, 13:18 • Новости дня
    Юшков назвал «запугиванием» заявление Трампа о виновных в подрыве «Северных потоков»
    Юшков назвал «запугиванием» заявление Трампа о виновных в подрыве «Северных потоков»
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Дональда Трампа о том, что он способен назвать ответственных за подрыв трубопроводов «Северный поток», может оказаться элементом давления как на Европу, так и на элиту Демпартии. Однако до реального объявления виновных дело вряд ли дойдет, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.

    «Дональд Трамп – эмоциональный и эпатажный человек. Его заявление по "Северным потокам" вызывает целый ряд вопросов. В частности, непонятно, кого именно готов будет назвать глава Белого дома: исполнителей или заказчиков терактов», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «Если речь пойдет о первых, то американский лидер может "сдать" европейцев или украинцев», – считает собеседник. Причем, признаки причастности Европы к произошедшему веские: например, взрывы произошли в акватории Дании и Швеции, где до этого проходили некие учения.

    «Я допускаю, что могли быть использованы европейские ресурсы для минирования газопроводов. На этом фоне заявление президента США выглядит как элемент давления на европейцев. Не исключено, что таким образом Трамп пытается вынудить их пойти на уступки в рамках торговых сделок», – допустил аналитик.

    Если же речь пойдет о заказчике, то главе Белого дома предстоит раскрыть роль прошлой администрации Соединенных Штатов. По мнению Юшкова, в этом случае цель заявления американского президента – надавить на элиту Демпартии, чтобы что-то «выторговать».

    «То есть Трамп прямо дает понять демократам, что может рассказать об их преступлении. Такое откровение спровоцирует международный скандал. Да, некоторые представители ЕС все равно поддержат теракт. Например, глава МИД Польши Радослав Сикорский уже благодарил США», – рассуждает специалист.

    Но так или иначе, до объявления причастных дело вряд ли дойдет, считает собеседник. «Заявление Трампа – это инструмент давления, вопрос лишь в том, кого запугивает глава Белого дома. Хотя он и не станет никого раскрывать, на самого американского лидера может усилиться поток вопросов – как со стороны журналистов, так и со стороны Москвы», – заключил Юшков.

    Дональд Трамп заявил, что без расследования сможет узнать, кто взорвал «Северные потоки». Журналисты в Белом доме его спросили, рассматривает ли Вашингтон возможность начать расследование произошедшего.

    «Вероятно, если бы я спросил определенных людей, то я бы смог сказать вам [это], не тратя много денег на расследование. Думаю, многие знают, кто это взорвал», – ответил президент США. Трамп также подтвердил, что, как и ранее, отвергает вину России.

    Американский лидер напомнил, что в ходе первого срока пребывания в Белом доме (в 2017-2021 годах) он активно выступал против строительства «Северных потоков». «Однако я был тем, кто «взорвал» его [трубопровод] изначально, потому что я не позволил его построить. А затем, когда пришел Джо Байден, он позволил его построить», – посетовал он.

    Ранее издания Suddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD провели собственные расследования, по результатам которых назвали причастными к подрыву трех сотрудников школы дайвинга Scuba Family в Киеве – Евгения и Светлану Успенских, а также Владимира Журавлева. Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест последнего, передавало в августе 2024 года агентство РИА «Новости».

    Напомним, ФСБ квалифицировала подрыв «Северных потоков» как акт международного терроризма. Владимир Путин называл «чушью» версию о причастности украинских активистов. По мнению президента России, взрывы такой мощности на такой глубине могут осуществить только специалисты, поддержанные всей мощью государства.

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    7 мая 2025, 10:14 • Новости дня
    США собрались переименовать Персидский залив
    США собрались переименовать Персидский залив
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп намерен в ходе визита в Саудовскую Аравию объявить о переименовании Персидского залива в официальных документах США, пишет Associated Press.

    О планах президента Дональда Трампа объявить о переименовании Персидского залива в Аравийский залив на следующей неделе сообщили два американских чиновника, передает Associated Press.

    По данным издания, Трамп намерен сделать заявление во время своей поездки в Саудовскую Аравию. Арабские страны долгое время настаивали на изменении географического названия, в то время как Иран подчеркивает свои исторические права на этот водоем.

    В американских военных документах название «Аравийский залив» применяется уже несколько лет. В то же время карты Google в США указывают оба названия, а Apple Maps использует только «Персидский залив».

    В Иране вопрос названия залива вызывает сильный общественный резонанс, так как многие воспринимают его как часть национального наследия.

    Издание подчеркивает, что США могут изменить название для собственных нужд, однако международные организации и другие страны сохраняют право использовать традиционное обозначение.

    Напомним, в начале 2025 года Белый дом инициировал процесс изменения названий Мексиканского залива и горы Денали в официальных документах, подчеркнув их экономическую и историческую значимость. Позднее Google Maps переименовал Мексиканский залив.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что США начали великую географическую войну.

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    7 мая 2025, 16:56 • Новости дня
    Евросоюз нашел болезненный для США ответ на американские пошлины

    FT узнала о готовности ЕС ввести пошлины на Boeing в качестве ответной меры в адрес США

    Евросоюз нашел болезненный для США ответ на американские пошлины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейская комиссия рассматривает включение самолетов Boeing в новый список товаров, подпадающих под ответные пошлины на импорт из США, если торговые переговоры с Вашингтоном не увенчаются успехом, пишет FT.

    Европейская комиссия, которая управляет торговой политикой ЕС, готова включить гражданские самолеты Boeing в список на примерно 100 млрд евро ежегодного импорта США, товары из которого будут подвергнуты санкциям, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

    Американские пошлины в размере 25% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС остаются в силе. При этом ЕС приостановил ответные пошлины на товары США на сумму 21 млрд евро, включая мотоциклы Harley-Davidson, птицу и одежду, до 14 июля, чтобы помочь процессу переговоров.

    «Следующая группа пошлин, которая затронет самолеты и потенциально химическую продукцию, вероятно, будет применяться с этого момента, если не будет достигнута договоренность с США, заявили чиновники. Список предлагаемых товаров, который, как ожидается, будет опубликован в четверг, может измениться, предупредили они», – говорится в материале.

    Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, возглавляющий переговоры, сообщил Европейскому парламенту во вторник, что 70% экспорта из ЕС в США теперь облагаются пошлинами.

    «Мы полностью вовлечены в переговоры с США, поскольку договоренность остается нашим предпочтительным результатом, но если переговоры сне дадут необходимых результатов, мы будем готовы к альтернативе с целью восстановления равных условий», – заявил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале мая Шефчович заявил, что Евросоюз отказался принимать соглашение с США, предусматривающее сохранение пошлин на уровне 10%.

    Напомним, что власти США начали тарифную войну, охватившую множество стран, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается убедить Вашингтон, что Евросоюз при необходимости может обойтись без торговли с Америкой и найти ей альтернативу.

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    7 мая 2025, 10:10 • Новости дня
    Второй истребитель F/A-18 ВМС США рухнул с авианосца Harry Truman в Красном море

    CNN: Истребитель F/A-18 Super Hornet упал с авианосца Harry Truman в Красное море

    Второй истребитель F/A-18 ВМС США рухнул с авианосца Harry Truman в Красном море
    @ US Navy/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Еще один истребитель ВМС США F/A-18 Super Hornet с авианосца Harry Truman рухнул в Красное море, оба пилота катапультировались и получили незначительные травмы, сообщил канал CNN.

    Второй истребитель американских ВМС F/A-18 Super Hornet за неделю с небольшим упал с авианосца Harry Truman и пропал в Красном море. Причиной ЧП, предположительно, стала ошибка при посадке, когда самолет пытался приземлиться на авианосец, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

    По их данным, пилоты успешно катапультировались, их поднял спасательный вертолет, оба живы и получили легкие травмы. Истребитель упал в море и до сих пор не найден.

    «По словам четырех информаторов, поддерживаемая Ираном повстанческая группировка хуситов «выстрелила» по авианосцу во вторник, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп договорился о прекращении огня с ними несколькими часами ранее. Неясно, связаны ли эти два инцидента», – добавил телеканал.

    Потеря второго истребителя произошла через неделю с небольшим после того, как другой самолет F/A-18 упал за борт авианосца Harry Truman. Первоначально сообщалось, что корабль совершил резкий разворот, чтобы уклониться от огня хуситов, и это привело к падению самолета за борт.

    Стоимость одного истребителя F/A-18 – более чем 60 млн долларов.

    Военно-морские силы США неоднократно подвергались атакам хуситов в Красном море с ноября 2023 года. В начале 2024 года американский эсминец применил систему «Фаланга» для отражения ракетной атаки хуситов.

    Ранее авианосец Harry Truman уже сталкивался с инцидентами в Средиземном и Красном морях, в том числе с ошибочным обстрелом и столкновением с торговым судном. После последнего инцидента в феврале командир авианосца был отстранен, новым командиром стал капитан Кристофер Хилл.

    Как писала в декабре 2024 года газета ВЗГЛЯД, хуситы отразили воздушную атаку США и Британии и атаковали авианосец Harry Truman в Красном море, сбив истребитель F/A-18.

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    7 мая 2025, 12:05 • Новости дня
    Мерц потребовал от США не вмешиваться в политику Германии
    Мерц потребовал от США не вмешиваться в политику Германии
    @ Moritz Frankenberg/dpa//Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил американские комментарии по поводу признания «Альтернативы для Германии» экстремистской партией, подчеркнув, что политика ФРГ – внутреннее дело.

    Мерц резко отреагировал на высказывания госсекретаря США Марко Рубио о решении Федерального ведомства по охране конституции признать партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской, передает ТАСС.

    В интервью каналу ZDF Мерц подчеркнул, что всегда считал США способными отличать экстремистские и центристские партии.

    Мерц также анонсировал грядущий телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом. Он отметил, что пока не знаком с Трампом лично, но рассчитывает познакомиться на июньском саммите НАТО в Гааге или раньше.

    Мерц пообещал изложить позицию не только Германии, но и Европейского союза, подчеркнув, что у европейцев есть собственные предложения.

    Как писала Politico, администрация президента США Дональда Трампа публично поддержала главных оппонентов Фридриха Мерца – партию «Альтернатива для Германии», которая недавно была признана немецкой разведкой «доказанно экстремистской».

    Ранее ведомство по охране конституции Германии признало АдГ правоэкстремистской на всей территории страны. Лидеры партии Алис Вайдель и Тино Хрупалла назвали действия силовиков «серьезным ударом по немецкой демократии».

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что запрет АдГ в Германии изменит Европу до неузнаваемости.

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    5 мая 2025, 05:25 • Новости дня
    Трамп допустил встречу с Путиным в Саудовской Аравии в мае

    Трамп заявил о возможности переговоров с Путиным в мае в Эр-Рияде

    Трамп допустил встречу с Путиным в Саудовской Аравии в мае
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент отметил, что рассматривает возможность встречи с российским лидером во время своего визита в Саудовскую Аравию в мае.

    Дональд Трамп сообщил журналистам на Южной лужайке Белого дома, что не исключает проведение переговоров с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, передает ТАСС. Глава США подчеркнул, что пока не принимал окончательного решения и этот вопрос еще предстоит обсудить.

    Трамп также добавил, что в ближайшее время намерен отправиться с визитом в Саудовскую Аравию. Пресс-служба Госдепартамента США ранее заявляла о необходимости диалога между лидерами России и США для урегулирования кризиса на Украине.

    В марте состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом, в ходе которого обсуждались вопросы прекращения огня на Украине и отказа от ударов по энергетической инфраструктуре. Российский лидер выразил согласие с предложением американского президента о взаимном отказе сторон от атак по важным объектам энергетики.

    Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможную встречу, указал в интервью CBS, что президенты сами определяют время и место переговоров. Ранее Трамп признавал, что встреча с Путиным возможна после майского визита на Ближний Восток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп рассказал, что европейские лидеры просили его наладить контакт с Владимиром Путиным для разрешения конфликта на Украине, Дональд Трамп также допустил возможность выхода США из переговоров по украинскому урегулированию из-за отсутствия прогресса, а ранее он сообщил, что Владимир Путин подвергался неоправданному давлению со стороны США из-за расследований о связях американского президента с Россией.

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    7 мая 2025, 16:38 • Новости дня
    Вашингтон предлагал Украине принять депортированных из США мигрантов

    WP: Администрация Трампа просила Киев принять депортированных граждан третьих стран

    Вашингтон предлагал Украине принять депортированных из США мигрантов
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинское руководство получило от администрации американского президента Дональда Трампа предложение принять мигрантов, депортированных из США, несмотря на военное положение и разрушения инфраструктуры, пишет WP.

    Администрация американского президента Дональда Трампа в начале этого года призвала украинское правительство принять неопределенное количество депортированных из США граждан других стран, согласно документам, рассмотренным Washington Post (WP).

    «Чрезвычайно странный запрос к стране, находящейся в состоянии войны и зависящей от американской военной и финансовой поддержки для своего выживания», – отметили в газете.

    По данным издания, запрос из Вашингтона был передан высокопоставленным американским дипломатом в конце января. Украинский дипломат проинформировал посольство США о том, что Киев даст официальный ответ после выработки позиции, однако, по словам двух украинских чиновников, вопрос так и не был вынесен на высший уровень обсуждения и не рассматривался всерьез.

    Согласно проанализированным журналистами документам, аналогичные предложения из США  были направлены ряду других стран примерно в то же время.

    «Эти и другие документы, рассмотренные WP, дают новый взгляд на попытку президента Трампа резко расширить возможности депортации, поскольку он стремится перевернуть иммиграционную политику США нетрадиционными способами», – отмечает издание.

    Украина не приняла никаких граждан третьих стран из Соединенных Штатов и, как заявил один из источников, ему неизвестно о каких-либо «политических требованиях», выдвинутых США относительно принятия Украиной депортированных.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в проекте бюджета на 2026 год американский президент предложил урезать 3,5 млрд долларов на переселение мигрантов, чтобы сократить нелегальную миграцию. Кроме того, администрация США обсуждает возможность отправки депортируемых мигрантов в страны Африки и Восточной Европы, такие как Ливия и Молдавия, в обмен на политические или финансовые выгоды.

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    7 мая 2025, 17:12 • Новости дня
    В США назвали бесполезными и рискованными новые поставки Patriot Украине

    Unherd: Отправлять Украине дополнительные системы Patriot рискованно и бесполезно

    Tекст: Ирма Каплан

    Договоренность о передаче дополнительной системы Patriot Украине предполагает поставку не ранее лета, а модернизация займет еще несколько месяцев, поэтому никакой пользы или влияния на фронтовую обстановку это не окажет, пишет Unherd.

    Отправлять Украине дополнительные системы Patriot – одновременно бесполезно и рискованно, потому что функционировать она начнет спустя месяцы, а ситуацию на фронте не изменит никак, уверена военный эксперт Дженнифер Кавана, о чем пишет в статье для британского портала Unherd.

    «Стратегия не сработает. Отправка дополнительных средств ПВО на Украину не только не окажет давления на Россию, но и не окажет существенной помощи Украине ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Что еще хуже, это решение углубляет участие США в конфликте и тратит больше ресурсов на войну», – говорится в статье.

    По мнению автора, у Вашингтона ограниченные рычаги воздействия на Россию, которая имеет военное преимущество. Дополнительные санкции, которыми пригрозил американский президент Дональд Трамп, вряд ли изменят расчеты российского лидера, США не смогут увеличить военную помощь Украине, так как их запасы уже истощены.

    «Еще одна система Patriot внутри Украины кардинально не изменит ход войны. Россия уже продемонстрировала способность подавлять Patriot с помощью беспилотников и недорогих ракет. В ближайшей перспективе оборонительные способности Украины не изменятся», – подчеркивает автор.

    Военный эксперт напоминает, что система ПВО поступит на вооружение не сразу, потребуется ее модернизация, которая займет несколько месяцев. Глобальная нехватка ракет-перехватчиков будет по-прежнему ограничивать ее эффективность, независимо от развертывания. И, наконец, от систем противовоздушной обороны мало пользы без надежных запасов необходимых им ракет, резюмирует автор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, западные союзники ведут дискуссии о возможной поставке дополнительных зенитных комплексов Patriot Киеву до июньского саммита НАТО. При этом New York Times сообщала, что Украина получит зенитную ракетную систему Patriot, ранее размещенную в Израиле.

    Напомним, что США планируют осуществить коммерческую сделку на поставку вооружений Киеву на сумму около 50 млн долларов, тогда как Россия неоднократно призывала Запад прекратить накачивать Украину оружием, так как это затягивает конфликт и отдаляет возможность мирного соглашения.

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    5 мая 2025, 16:43 • Новости дня
    Эксперт рассказал об особенностях новейшего американского истребителя F-47

    19FortyFive: Истребитель Boeing F-47 станет посланием России и Китаю

    Tекст: Ирма Каплан

    Радикальный дизайн нового истребителя F-47 от Boeing несет послание всем странам на Земле, считает автор материала о будущем самолете, бывший помощник министра обороны США по вопросам закупок, логистики и технологий Крис Осборн.

    Доступные визуализации нового истребителя-невидимки шестого поколения Boeing F-47 говорят о том, что своим радикальным дизайном он несет послание всем странам, особенно России и Китаю, считает бывший помощник министра обороны США по вопросам закупок, логистики и технологий Крис Осборн, написавший для 19FortyFive обзорную статью.

    Осборн отмечает дизайн истребителя необычной формы, без хвоста и с небольшой уткой, что  повышает устойчивость и маневренность. Утка – это аэродинамическая схема, при которой у самолета горизонтальное оперение расположено впереди основного крыла.

    «Утка добавляет устойчивости траектории полета, больше "подъемной силы" к верхним частям фюзеляжа, направляя поток воздуха, что, как объясняют ученые, обеспечивает большую маневренность на более низких скоростях. Но сами по себе эти структуры не обязательно ограничивают скорость, а могут даже повысить маневренность», – отмечает автор.

    Рассуждая о конструкции самолетов, он упоминает о том, что у F-35 и F-22 нет переднего оперения, как и у российского Су-57 или китайского J-35, но у истребителя-невидимки пятого поколения J-20 китайских ВВС переднее оперение есть. И хотя оно может увеличить сопротивление, степень, в которой это происходит, во многом зависит от его расположения и размера.

    К тому же на изображениях F-47 оперение кажется меньше, закругленным, что органичнее  вписывается в фюзеляж. Плавная конфигурация уток F-47 может быть разработана так, чтобы обеспечить их стабилизирующее преимущество без ущерба для скрытности, а отсутствие хвостового оперения может значительно повысить скрытность.

    «Эта особенность отражает саму суть того прорыва, который представляет собой F-47, поскольку инженеры, возможно, нашли способ вывести скрытность на новый уровень без ущерба для маневренности и способности вести воздушный бой на максимальной скорости», – отмечает Осборн.

    По мнению автора статьи, благодаря оригинальной конструкции, F-47 легко сможет завоевать превосходство в воздушном бою.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о присуждении компании Boeing контракта на создание истребителя F-47 шестого поколения, который уже почти пять лет проходит тайные испытания.

    Кроме того, авторы обзора российского самолета Ту-160 назвали его мощной и опасной платформой благодаря своим возможностям, несмотря на то что ВВС некоторых стран делают ставку на самолеты-невидимки.

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    5 мая 2025, 02:38 • Новости дня
    Трамп объявил о пошлинах в 100% на зарубежные фильмы

    Трамп распорядился ввести 100-процентные тарифы на иностранную кинопродукцию

    Президент США поручил министерству торговли немедленно начать процесс повышения тарифов на зарубежные фильмы, подчеркнув угрозу национальной безопасности страны.

    Американская администрация вводит 100-процентные таможенные пошлины на иностранную кинематографическую продукцию, передает ТАСС.

    Дональд Трамп заявил, что такое решение связано с усилиями других стран по переманиванию американских кинематографистов и студий, что, по его мнению, привело к упадку Голливуда и других направлений в США.

    По словам президента, «киноиндустрия в Америке умирает очень быстро», а зарубежная продукция используется для распространения информации и пропаганды. Он уполномочил министерство торговли и торгового представителя США немедленно начать процедуру введения тарифа в 100% на все фильмы, произведенные за рубежом.

    Ранее, 2 апреля, Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий, однако для России эти меры не применялись. С 5 апреля вступили в силу универсальные тарифы в 10% и индивидуальные – с 9 апреля. Позднее президент сообщил о 90-дневной паузе для ряда государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что отмена введенных пошлин на товары других стран не рассматривается в целях поддержки внутреннего производства, а также объявил о введении новых пошлин на товары из Евросоюза, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и других стран, включая импорт легковых автомобилей и автозапчастей.

    При этом аналитики мирового промышленного и автомобильного сектора отметили, что такие меры Трампа способствуют завершению эпохи процветания, основанной на глобальной торговле после холодной войны.

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    7 мая 2025, 06:13 • Новости дня
    Трамп счел неподходящим момент для возможного возвращения России в G7
    Трамп счел неподходящим момент для возможного возвращения России в G7
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Нынешний момент является неподходящим для возвращения России в G7, заявил президент США Дональд Трамп, раскритиковав исключение России из «Большой восьмерки».

    Президент США ответил отрицательно на вопрос, может ли пригласить Россию вновь стать участником G7. Он заявил, что «сейчас неподходящее время», передает РИА «Новости».

    При этом он раскритиковал решение исключить Россию из G8: «Если бы Россия была в составе G8, если бы Россия была в ней, я думаю, что сейчас, вероятно, не было бы этой нелепой, смертоносной войны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США заблокировали антироссийское заявление G7 в апреле. Ранее Трамп предлагал вернуть Россию в G7. МИД России заявлял, что у России исчезло желание присоединяться к G7.

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    5 мая 2025, 22:48 • Новости дня
    Сийярто назвал выход США из переговоров по Украине плохой новостью

    Сийярто заявил о рисках прекращения участия США в переговорах по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    США способны повлиять на урегулирование конфликта, и прекращение их участия негативно отразится на мире, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто отметил, что только у Вашингтона есть реальные возможности договориться с Киевом и Москвой об урегулировании конфликта, передает ТАСС.

    Он выразил мнение, что наибольшие шансы добиться мира на Украине есть именно у президента США Дональда Трампа. Он добавил, что пока Соединенные Штаты не заявили о полном отказе от участия в мирном процессе. Глава венгерского МИД выразил надежду, что США продолжат попытки дипломатического урегулирования ситуации.

    После выступления в городе Печ Сийярто прокомментировал и референдум в Венгрии по вопросу о вступлении Украины в Евросоюз. Венгерские власти выступают против поспешного приема Украины в ЕС, считая, что это может нанести ущерб экономике Европы и втянуть ее в прямой конфликт с Россией. Будапешт пообещал учитывать мнение граждан, выраженное на референдуме, при дальнейших переговорах с Брюсселем.

    Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность выхода своей страны из переговоров по украинскому урегулированию.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.

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    6 мая 2025, 23:03 • Новости дня
    Трамп анонсировал важное заявление 8 или 9 мая

    Трамп пообещал объявить позитивные новости до поездки на Ближний Восток

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пообещал сделать важное и позитивное заявление «по очень важной теме» 8 или 9 мая.

    В разговоре с журналистами в Белом доме Трамп сообщил, что объявление состоится до его деловой поездки на Ближний Восток, передает ТАСС.

    «Я думаю, что до этого мы сделаем очень, очень большое объявление. И я не скажу вам, о чем. Но оно будет, и оно очень позитивное», – подчеркнул Трамп. Он добавил, что новость не обязательно будет касаться сферы торговли.

    По его словам, объявление «по очень важной теме». будет сделано перед отъездом на Ближний Восток.

    Трамп подчеркнул, что это будет одно из самых важных объявлений, которые были сделаны за многие годы по определенной тем.

    Президент США в период с 13 по 16 мая совершит поездку на Ближний Восток, в ходе которой посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

    Ранее президент США Дональд Трамп принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

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