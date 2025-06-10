ВСУ признали повреждения после удара ВС России по украинскому военному аэродрому

Tекст: Вера Басилая

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада» сообщил, что по одному из военных аэродромов Украины действительно был нанесен удар. Он уточнил, что в результате атаки были зафиксированы определенные повреждения, затронута часть инфраструктуры объекта, передает ТАСС.

Игнат добавил, что удары по украинским военным аэродромам со стороны ВС России происходят не впервые. В эфире он признал, что подобные случаи уже отмечались ранее.

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов в предположил, что на аэродроме в Дубно могли находиться американские истребители F-16.

ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по аэродрому тактической авиации ВСУ в районе Дубно Ровенской области.

На аэродроме, где находились самолеты и крупный арсенал ракет, начался сильный пожар.

