В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».0 комментариев
Минобороны заявило о массированном ответном ударе по Украине за атаку на военные аэродромы
В ночь на понедельник ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из аэродромов базирования самолетов тактической авиации ВСУ в районе Дубно Ровенской области, сообщили в Минобороны.
Как отметили в оборонном ведомстве, это стало одним из ответных ударов на совершенные киевским режимом террористические атаки по российским военным аэродромам, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Кроме того, высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотниками был нанесен удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных БПЛА, а также складам с боеприпасами, вооружением и военной техникой ВСУ.
В итоге цель ударов была достигнута, все назначенные объекты поражены, отчитались в Минобороны.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили авиабазу ВСУ в Ровенской области.
За прошлую неделю ВС России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.