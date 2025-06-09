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Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Утром 9 июня сигнал воздушной тревоги распространился на всю Украину после появления тревоги в Киеве и ряде областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в понедельник воздушную тревогу объявили в Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Николаевской, Харьковской областях. В большинстве областей воздушную тревогу позднее отменили, исключением осталась Харьковская область, передает РИА «Новости».
По данным онлайн-карты, сигнал воздушной тревоги в 8.54 по московскому времени был объявлен в Киеве, а также в Одесской и Винницкой областях. Спустя две минуты воздушная тревога была введена на всей территории Украины.
В ночь на 7 июня в Харькове прозвучали более 50 взрывов, местные власти назвали произошедшее самой масштабной атакой с начала спецоперации на Украине. Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак ранее сообщил о повреждениях предприятий в Днепре и Павлограде, которые также подверглись обстрелам.
Официальный ресурс для оповещения населения информировал, что воздушная тревога в Харьковской области продолжалась более девяти с половиной часов. Сообщения о взрывах поступили и из Тернополя на западе Украины.