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    9 июня 2025, 09:09 • Новости дня

    Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Утром 9 июня сигнал воздушной тревоги распространился на всю Украину после появления тревоги в Киеве и ряде областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

    Ранее в понедельник воздушную тревогу объявили в Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Николаевской, Харьковской областях. В большинстве областей воздушную тревогу позднее отменили, исключением осталась Харьковская область, передает РИА «Новости».

    По данным онлайн-карты, сигнал воздушной тревоги в 8.54 по московскому времени был объявлен в Киеве, а также в Одесской и Винницкой областях. Спустя две минуты воздушная тревога была введена на всей территории Украины.

    В ночь на 7 июня в Харькове прозвучали более 50 взрывов, местные власти назвали произошедшее самой масштабной атакой с начала спецоперации на Украине. Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак ранее сообщил о повреждениях предприятий в Днепре и Павлограде, которые также подверглись обстрелам.

    Официальный ресурс для оповещения населения информировал, что воздушная тревога в Харьковской области продолжалась более девяти с половиной часов. Сообщения о взрывах поступили и из Тернополя на западе Украины.

    8 июня 2025, 11:33 • Новости дня
    В США заявили о скором масштабном многоцелевом ударе России по Украине за атаку дронами
    В США заявили о скором масштабном многоцелевом ударе России по Украине за атаку дронами
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские чиновники считают, что основной ответ России на недавнюю атаку украинских дронов может состояться в ближайшие дни и будет носить разносторонний характер.

    США ожидают, что Россия готовит масштабный ответ на недавнюю атаку украинских дронов, сообщает Reuters.

    По данным источников агентства, ответная операция предположительно включает применение различных видов авиационных средств, в том числе ракет и беспилотников. Американские представители отмечают, что Москва вряд ли будет зеркально повторять украинскую атаку, а скорее выберет асимметричную стратегию, нанося удары по другим объектам.

    Хотя в пятницу Россия уже нанесла массированный удар по военным целям в Киеве, по мнению США, это была лишь часть более крупного ответного пакета. Один из западных дипломатов подчеркнул, что ожидает «огромной, беспощадной атаки», а целью могут стать объекты с символическим значением, такие как правительственные здания.

    Эксперт Carnegie Endowment for International Peace Михаил Кофман предположил, что Россия может атаковать штабы украинских спецслужб, в частности СБУ, для «демонстрации» и использовать баллистические ракеты средней дальности. Кофман также отметил ограниченность ресурсов России для существенной эскалации, учитывая уже высокий уровень боевых действий последних недель.

    Reuters подчеркивает, что пока не поступило официальных комментариев от российской и украинской сторон, а также от Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 7 июня в Харькове прозвучали более 50 взрывов, а местные власти назвали произошедшее самой масштабной атакой с начала спецоперации на Украине.

    ВС России в ночь на субботу нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что недавние украинские атаки на Россию дали российской стороне повод «разбомбить к чертям» Украину.

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    8 июня 2025, 15:22 • Новости дня
    Захарова усомнилась в самостоятельности решения Зеленского по телам солдат ВСУ

    Захарова допустила влияние НАТО в решении Зеленского по телам солдат ВСУ

    Захарова усомнилась в самостоятельности решения Зеленского по телам солдат ВСУ
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представитель МИД России Мария Захарова выразила сомнения в том, кто принял решение не забирать тела погибших украинских военных, отметив роль возможного влияния НАТО.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в том, что решение не забирать тела украинских военнослужащих принадлежит лично Владимиру Зеленскому.

    Дипломат в своем Telegram-канале прокомментировала заявление генерал-лейтенанта Александра Зорина, который сообщил, что Россия ожидает официального подтверждения от Украины по передаче тел погибших военных. По его словам, в район обмена уже доставлена первая партия из 1212 тел украинских военных.

    Захарова написала: «Это личное решение Зеленского не забирать тела украинцев, или кто-то из натовцев запретил?» Она выразила сомнения в самостоятельности позиции Киева по этому вопросу, подчеркнув возможность внешнего давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий представил списки идентифицированных погибших бойцов ВСУ, тела которых Киев отказался принимать.

    Россия выполнила свою часть договоренностей, доставив к месту обмена более тысячи тел украинских военных, однако украинская сторона не вышла на контакт.

    В Брянской области иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ, которые Россия готова передать украинской стороне согласно стамбульским договоренностям.

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    8 июня 2025, 11:24 • Видео
    Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

    На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

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    8 июня 2025, 18:28 • Новости дня
    Renault решил производить дроны на Украине

    Franceinfo: Renault будет производить дроны на Украине

    Renault решил производить дроны на Украине
    @ Karl F. Schofmann/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Французский концерн Renault планирует запустить выпуск беспилотников на Украине, используя совместные мощности с оборонным предприятием недалеко от линии боевых действий, сообщает радиостанция Franceinfo.

    Renault планирует организовать производственные линии по выпуску беспилотников на Украине совместно с французским предприятием, специализирующимся на оборонной промышленности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Franceinfo. Мощности разместят в нескольких десятках или сотнях километров от зоны боевых действий.

    Franceinfo подчеркнула, что инициатива реализуется в рамках сотрудничества предприятий Франции и Украины. Некоторые из произведенных дронов предназначены для поставки французской армии, поскольку, по информации радиостанции, Париж отстает в этом секторе.

    Украинская армия, как отмечено в сообщении, намерена получить более четырех миллионов единиц беспилотников к 2025 году. В производстве будут применяться передовые технологии и высокодеструктивные решения.

    Луи Рено – основатель компании Renault. Французский предприниматель Луи Рено вместе с братьями Марселем и Фернаном создал автомобильную компанию Renault 25 февраля 1899 года. 

    В период оккупации Франции нацистской Германией Рено предпринял попытку склонить США к вступлению в войну, а также добиться поставок бронетехники для поддержки Союзников. Однако в 1942 году авиация Союзников нанесла удары по его заводам, что нанесло серьезный урон производственным мощностям. Рено, опасаясь репрессий против себя и своих работников, начал сотрудничать с Германией, как и другие французские предприятия (Michelin, Citroen). В результате бомбардировок было разрушено около 80% инфраструктуры Renault. 

    После освобождения страны Рено арестовали по обвинению в коллаборационизме и поместили в тюрьму Френ. Там он подвергался избиениям, получив перелом позвоночника и тяжелую черепно-мозговую травму. В таком состоянии его перевели в больницу Вилль-Эврар, где он скончался 24 октября 1944 года. Никакого официального расследования его смерти проведено не было. 

    Уже в январе 1945 года правительство Франции конфисковало заводы Renault без компенсации семье основателя. Лишь в 1967 году сын промышленника, Жан-Луи Рено, получил символическую выплату. 

    В пятницу стало известно, что французский автопроизводитель совместно с оборонной компанией Франции наладит выпуск беспилотников на Украине. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что речь идет о «совершенно беспрецедентном партнерстве», детали которого пока сохраняются в тайне: название автоконцерна пока не раскрывается, официальный анонс должен состояться позже.

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    8 июня 2025, 19:59 • Новости дня
    Мужчины Сумской области отказались эвакуироваться из-за страха мобилизации

    Tекст: Ольга Иванова

    В прифронтовых районах Сумской области пятеро мужчин отказались покидать свои дома, опасаясь призыва в территориальные центры комплектования (аналоги военкоматов).

    Мужчины прифронтовых районов Сумской области отказываются эвакуироваться из-за опасений быть мобилизованными, сообщает «Страна». В Юнаковской общине, где идут бои, пять человек отказались покидать свои дома, несмотря на уговоры властей и полиции.

    Глава Юнаковской общины Елена Сима заявила: «К ним пришли «Белые ангелы», я пришла к ним с инспектором по связям с общественностью, приехала полиция. Они не хотят уезжать. Причина одна – они не хотят идти защищать нашу страну. Они скрываются от ТЦК». По ее словам, жители считают, что в случае эвакуации их могут сразу отправить на фронт.

    Власти продолжают попытки убедить мужчин покинуть опасную зону, однако многие из них предпочитают оставаться, опасаясь мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, населенный пункт Андреевка в Сумской области перешел под контроль российских военных. Передовые подразделения противника были уничтожены в первый день боев за Андреевку.

    После занятия Андреевки российские бойцы смогли продвинуться ближе к Сумам, сократив дистанцию до областного центра примерно до 20 км.

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    8 июня 2025, 15:36 • Новости дня
    На Украине призвали всех взрослых готовиться к мобилизации

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила о необходимости готовности к мобилизации среди всех совершеннолетних граждан, подчеркнув, что исключений быть не должно.

    Все взрослое население Украины, включая женщин и граждан с 18 лет, должно быть готово к мобилизации, заявила глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская, передает РИА «Новости». В опубликованном в Telegram-канале видео она отметила: «Мы уже на том моменте, где и женщины, и люди с 18 лет, должны готовиться (к мобилизации). Вообще все взрослое население. Без исключения». Она также подчеркнула, что не должно быть «касты неприкасаемых» при мобилизации.

    Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщало, что параллельно с планом мобилизации военкоматы также собирают взятки для передачи вышестоящему руководству. Карьера начальников военкоматов, как отмечает медиа, напрямую зависит от выполнения хотя бы одного из этих двух планов – призыва или сбора денег.

    Член комитета Верховной рады по нацбезопасности Федор Вениславский еще в январе заявлял о нехватке личного состава в ВСУ, из-за чего привлекались добровольцы в возрасте 18-25 лет. Главком ВСУ Александр Сырский также признавал, что текущая мобилизация не обеспечивает войска необходимым количеством людей. Заместитель командующего ракетными войсками Сергей Мусиенко ранее указывал, что катастрофический недостаток личного состава и невозможность его восполнения – главная проблема украинских военных.

    Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. По новым правилам, все военнообязанные должны обновить свои данные в военкомате и всегда иметь при себе военный билет, предъявляя его по требованию полиции или сотрудников военкомата. Сроки демобилизации в законе не указаны, а повестка теперь считается врученной даже без личного уведомления, если на ней стоит соответствующий штамп.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в ходе повторных медицинских комиссий резко возросло число украинцев, которых признали годными к военной службе без ограничений или с оговорками.

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    9 июня 2025, 07:10 • Новости дня
    Украинские коллекторы обратились за информацией к России по обмену солдат ВСУ

    Украинские коллекторы спросили у российских силовиков о сроках обмена пленных

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские коллекторы обратились к российским силовикам с запросами о судьбе мобилизованных в ВСУ должников, чтобы определить перспективы возврата долгов, сообщили в силовых структурах.

    Украинские коллекторы запрашивали у российских силовых структур информацию о мобилизованных в ВСУ должниках, чтобы выяснить, как скоро возможен их обмен и стоит ли ожидать возврата долгов,передает ТАСС.

    По словам источника в силовых структурах, в последнее время значительно увеличилось количество обращений российских граждан, которые ищут своих родственников, мобилизованных в ВСУ, либо тех, кто пытается через российские структуры помочь им сдаться в плен. Кроме того, поступают обращения и от дезертиров, а также от лиц, уклоняющихся от мобилизации на Украине.

    В силовых структурах также сообщили, что родственники украинских солдат, находящихся в Сумской области, просят их сдаться в плен российским военным, для чего отправляют им российские патриотические видеоролики и музыкальные записи. По данным силовиков, только в мае было зафиксировано более 3,5 тыс. обращений по вопросам сдачи в плен со стороны родственников военнослужащих ВСУ.

    Ранее пленные украинские военнослужащие призвали Владимира Зеленского ускорить их обмен.

    Украинские военные выразили недовольство отсутствием заинтересованности украинского правительства в их возвращении.

    Министерство обороны России заявило, что украинская сторона отложила проведение обмена на неопределенный срок, несмотря на достигнутые договоренности в Стамбуле и готовность России.

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    8 июня 2025, 11:39 • Новости дня
    Зорин сообщил о начале отправки к границе поездов с телами ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что железнодорожные составы с телами украинских военных отправятся к границе для передачи украинской стороне.

    Как передает ТАСС, представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил о начале движения репатриационных поездов с телами украинских военнослужащих. Он уточнил, что эти поезда отправятся к границе в течение часа.

    «Скажу вам, что в настоящее время, буквально через час, начинают двигаться еще и репатриационные поезда, в которых также находятся тела военнослужащих, с тем, чтобы выполнить обещания российской стороны, которые мы дали украинцам в ходе переговоров в Стамбуле, а именно – вернуть более шести тысяч тел погибших, найденных в зоне СВО», – заявил Зорин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады заявил, что Владимир Зеленский лично отдал приказ не забирать тела украинских военных. Мария Захарова назвала отказ Киева очередной подлостью. В открытом доступе появились списки погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины, от которых отказался Киев.

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    9 июня 2025, 02:35 • Новости дня
    Times назвала заход России в Днепропетровскую область стратегическим ударом по ВСУ

    Times: Заход ВС России в Днепропетровскую область стал стратегическим ударом по ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Москва заявила, что впервые с 2022 года она продвигается в восточную часть Днепропетровской области, параллельно приближаясь к Сумам, на что политическое и военное руководство Украины не сразу отреагировало, пишет Times.

    «Высшее политическое и военное руководство Украины не сразу отреагировало на заявление о наступлении, которое стало бы символическим и стратегическим ударом после месяцев неудач на поле боя», – сказано в статье.

    Как писала 8 июня газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщало, что подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.

    В этой связи глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас написал в Telegram-канале о начале денацификации Днепропетровской области.



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    8 июня 2025, 15:22 • Новости дня
    Медведев заявил о сжатии «шагреневой кожи» Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал начавшееся наступление российских войск в Днепропетровской области, акцентировав, что Киеву придется столкнуться с новыми реалиями на земле.

    Медведев сообщил в своем Telegram-канале о начале наступления российских военных в Днепропетровской области. Он подчеркнул, что «тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле».

    Медведев также отметил, что «шагреневая кожа бандеровского государства сжимается», добавив, что дезинсекция против «паразитов» продолжается. По его словам, предупреждения Киева и его покровителей об изменении ситуации были проигнорированы, и теперь они получают подтверждение перемен на линии фронта.

    Минобороны России, со своей стороны, сообщало, что подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.

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    9 июня 2025, 02:06 • Новости дня
    Степашин рассказал, как Россия «прозевала» Украину в 90-х годах

    Степашин признался, что Россия «прозевала» Украину в 90-е

    Tекст: Ирма Каплан

    Стратегической ошибкой России в 90-е годы было думать, что Украина и ее братский народ никуда не денутся, заявил бывший председатель правительства, президент Российского книжного союза и председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин в беседе с Павлом Зарубиным.

    «Что касается Украины, мы думали, что она никуда не денется. Я считаю, это огромная стратегическая ошибка начала 1990-х годов», – сказал Степашин в интервью.

    Он отметил, что в то время на территории Украины «системно работали» многие страны, от США до западноевропейские государства. И у России были ресурсы устанавливать с Украиной контакты, «искать людей, с которыми нужно было работать».

    «Прозевали мы, к сожалению. И потом, видите, за 30 лет, так промыли мозги. Я был в Мариуполе сразу после освобождения и посмотрел книги в школьных библиотеках: ужас. А это русские люди и русский город», – добавил Степашин.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, Степашин напомнил, что Украина одной из первых начала выходить из состава СССР, особенно после событий, связанных с ГКЧП. Прогнозируя будущее страны он отметил, что Украина может быть мирной, с хорошим футболом и замечательными людьми, как это было в советский период.

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    8 июня 2025, 15:41 • Новости дня
    France Info сообщило о запуске производства беспилотников Renault на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французский автопроизводитель Renault планирует наладить выпуск беспилотников на Украине, задействовав партнерство с местной оборонной компанией недалеко от зоны боевых действий, сообщила радиостанция France Info со ссылкой на источник.

    Производство беспилотников Renault на Украине станет совместным проектом с небольшой французской оборонной компанией, передает ТАСС. Как сообщило радио France Info, завод разместят на расстоянии в десятки или сотни километров от линии фронта.

    Планируется, что часть дронов, изготовленных на Украине с применением передовых технологий, могут быть приняты на вооружение французской армией. Украинские военные рассчитывают использовать свыше 4 млн таких аппаратов в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французская автомобильная компания Renault вместе с оборонным предприятием Arquus открывает производство беспилотников на Украине.

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    9 июня 2025, 00:19 • Новости дня
    Вэнс назвал безумием траты США на Украину при Байдене

    Вэнс раскритиковал администрацию Байдена за неразумную трату денег на Украину

    Tекст: Ирма Каплан

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс распритиковал политику бывшего американского лидера Джо Байдена по поддержке Киева и отсутствию дипломатических усилий в конфликте на Украине.

    «При администрации Байдена творилось безумие. Они тратили столько денег по всему миру, но при этом совершенно не обращались к дипломатии. Они направили Украине 300 млрд долларов, но президент США никогда не пытался заставить Киев  дипломатически урегулировать вопрос», – цитирует ТАСС Вэнса в интервью с американским стендап-комиком Тео Воном.

    По словам Вэнса, нынешняя администрация США пытается найти дипломатические  пути урегулирования конфликта на Украине, но даже если этого не получится, стоило бы попробовать, ведь если удастся достичь результата, это спасет многие жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс в мае выступил с признанием утраты Соединенными Штатами безоговорочного лидерства и отметив рост вызовов со стороны Китая и России.

    При этом бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что одобренная экс-президентом США Джо Байденом военная помощь исчерпана, а в резервном фонде почти ничего не осталось.

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    9 июня 2025, 01:20 • Новости дня
    Сенатор Клишас сообщил о начале денацификации Днепропетровской области

    Сенатор Клишас заявил о начале денацификации Днепропетровской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас написал в Telegram-канале о начале денацификации Днепропетровской области.

    «Активная фаза денацификации Днепропетровской области началась», – сказано в сообщении сенатора.

    Ранее 8 июня Минобороны России сообщало, что подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.

    Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал начавшееся наступление российских войск в Днепропетровской области, акцентируя внимание на том, что Киеву придется столкнуться с новыми реалиями на земле.

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    9 июня 2025, 04:53 • Новости дня
    Чехия создала спецгруппу по оценке рисков при возвращении воевавших на Украине

    Novinky: Спецслужбы Чехии оценивают риски при возвращении воевавших на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Чешские спецслужбы создали рабочую группу для оценки рисков, связанных с возвращением участников боевых действий на Украине, включая украинских военных, приезжающих к семьям, пишет портал Novinky.

    «Надежный источник в спецслужбах сообщил изданию Novinky, что создана рабочая группа для оценки потенциальных угроз безопасности республики после окончания войны на Украине», – сказано в материале.

    Специалисты особо выделяют риски, связанные с адаптацией к гражданской жизни у людей с боевым опытом и вероятность психологических расстройств. Кроме того, иностранные агенты могут воспользоваться программой воссоединения семей и проникнуть в страну.

    Портал приводит статистику, 71 человек из отправившихся воевать на Украину с 2023 года по май 2025 года получил согласие на участие в боевых действиях за рубежом от президента республики Петра Павела.

    При этом 147 заявлений было отклонено. Те, кто самовольно отправились на боевые действия, нарушили чешское законодательство, им грозит от 10 лет тюрьмы и более.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Чехия назвала в мае свою главную задачу в украинском конфликте – страна должна предпринимать меры для того, чтобы не допустить успеха России.

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    9 июня 2025, 07:33 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ спрогнозировал потерю Киевом Днепропетровской области

    Экс-аналитик ЦРУ заявил о риске утраты Киевом контроля над Днепропетровской областью

    Tекст: Вера Басилая

    После выхода российских военных на западную границу ДНР Киев может потерять контроль сразу над несколькими регионами, включая Днепропетровскую область, заявил подполковник ВС США в отставке, экс-аналитик ЦРУ Дэниэл Дэвис.

    Дэвис считает, что после начала нового наступления на Днепропетровскую область Киев может потерять контроль не только над этой территорией, но и над соседними регионами, передает РИА «Новости».

    По его словам, одной из главных задач наступления России остается выход к реке Днепр, однако существует риск, что украинская сторона утратит и прилегающие территории.

    Эксперт заявил, что новое наступление России может подтолкнуть Киев к заключению договоренностей или даже к капитуляции. Он также отметил, что на Украине все чаще фиксируют случаи дезертирства среди военных, а количество отказавшихся участвовать в боевых действиях значительно увеличивается.

    По мнению Дэвиса, ослабление украинской армии может значительно облегчить российское наступление.

    Ранее Минобороны России отчиталось, что подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.

    The Times назвала заход России в Днепропетровскую область стратегическим ударом по украинским войскам.

    Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил о начале денацификации Днепропетровской области.

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    Мятежники в США почувствовали слабость Трампа

    Калифорния снова стала центром американских протестов. После массовых задержаний нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе начались столкновения демонстрантов с полицией. Дональд Трамп даже распорядился ввести в город войска – силы национальной гвардии. По мнению экспертов, митинги организованы противниками президента США, чувствующими его слабость. Как Белому дому не потерять контроль над ситуацией? Подробности

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    «Всегда готовы встретить противника». Путь сотрудника Курской АЭС на фронт и обратно

    «Хочу показать на практике, что протезы не являются препятствием для участия в соревнованиях». Ветеран спецоперации, сотрудник Курской АЭС Илья Хорохонов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как бокс помог ему во время боевых действий и помогает при возвращении в мирную жизнь после тяжелого ранения. И почему он поддерживает боевые навыки. Подробности

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    Израиль вооружает Европу против России

    Европе и НАТО в целом остро не хватает вооружений – и этим немедленно воспользовался Израиль. Поставки израильского оружия в страны ЕС выросли до рекордного уровня, и Тель-Авив нимало не смущает тот факт, что эти вооружения в Европе предназначены явно для агрессии против России. Упуская из виду то, какой может стать реакция Москвы на происходящее. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

      На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

    • Европа не смогла отказаться от русского газа

      Франция и Бельгия неожиданно отвергли проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году. Что это с ними? Почему к Западной Европе возвращается адекватность?

    • Маск против Трампа. Чья возьмет?

      Самый богатый человек мира поссорился с самым влиятельным. Примерно в таких словах в СМИ комментируют конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом. Дружба переросла во вражду и истерику буквально за несколько суток.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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