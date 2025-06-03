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    3 июня 2025, 17:00 • Политика

    Киеву предложен единственный вариант сохранения независимости Украины

    Киеву предложен единственный вариант сохранения независимости Украины
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Меморандум, переданный Россией Украине, призван устранить первопричины конфликта и сделать невозможным его повторение. Более того, в перспективе страны могут вновь сообща развиваться, в том числе в вопросах экономики. В то же время эксперты отмечают, что украинская сторона стремится лишь к временной передышке, и в таком случае у России не останется выбора, кроме как добиться целей СВО исключительно военным путем.

    Россия в Стамбуле передала Украине меморандум о прекращении огня и достижении долгосрочного мира. В частности, Киеву предложены два варианта прекращения огня. Первый предполагает вывод ВСУ с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Украинские войска должны быть отведены от российских границ на согласованное сторонами расстояние.

    Второй вариант называется «Пакетное предложение». Он предусматривает запрет на передислокацию ВСУ, прекращение мобилизации и демобилизацию на Украине, прекращение поставок иностранной военной помощи, а также исключение военного присутствия третьих стран. Также должен быть гарантирован отказ Киева от диверсионной и подрывной деятельности против России и ее граждан.

    Кроме того, стороны должны взаимно амнистировать «политзаключенных» и освободить удерживаемых гражданских лиц. Наряду с этим на Украине должно быть отменено военное положение, а власти должны назначить даты выборов президента и депутатов Рады, которые должны состояться не позднее 100 дней после отмены военного положения.

    В других положениях меморандума перечислен еще ряд условий. В частности, нейтралитет Украины, ее отказ от вступления в военные союзы; запрет на военную деятельность других государств на Украине; безъядерный статус страны; установление предельной численности ВСУ; снятие введенных против России экономических санкций; международно-правовое признание новых границ Российской Федерации.

    Также в меморандуме упомянуты: взаимный отказ от претензий в связи с ущербом от боевых действий; обеспечение прав и свобод русскоязычного населения; снятие ограничений на деятельность УПЦ; запрет героизации нацизма и роспуск националистических партий; обеспечение процесса воссоединения семей; поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений, включая газовый транзит.

    Кроме того, Москва предложила следующий порядок подписания мирного договора: начало работы над текстом договора об окончательном урегулировании; двух- или трехдневное перемирие на определенных участках для сбора тел погибших; подписание меморандума о прекращении огня с конкретными датами; 30-дневный режим прекращения огня с начала отвода ВСУ с территорий, вошедших в состав РФ; проведение выборов на Украине; подписание мирного договора и его одобрение Совбезом ООН; ратификация договора и его вступление в силу.

    Напомним, в понедельник в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча велась в закрытом режиме и длилась чуть более часа. Сторонам удалось договориться о масштабном обмене пленными: по формуле «всех на всех» страны планируют передать друг другу тяжелораненых и военнослужащих в возрасте до 25 лет. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о предварительных итогах второго раунда переговоров.

    «Россия укрепилась как оплот международного права. Российский проект меморандума по урегулированию украинского кризиса – яркое тому подтверждение. Последовательность, юридическая выверенность и четкость», – написал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.

    В свою очередь политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов считает, что прописанные в меморандуме критерии урегулирования конфликта несколько лет озвучиваются российскими властями, что говорит о последовательности позиции Москвы. При этом цели и задачи, установленные в начале спецоперации, приведены в соответствие с актуальной оперативной обстановкой в зоне боевых действий.

    «Однако определенная новизна в документе заключается в вариативности условий прекращения огня. Каждый из них предусматривает конкретные шаги Киева и их сроки, а в случае «Пакетного предложения» – хронологический порядок действий», – отметил он.

    «Сейчас Украину возглавляет нелегитимный и несамостоятельный президент», – напомнил эксперт, добавив, что российский план предполагает нейтральный статус Украины, отсутствие на ее территории военной деятельности третьих государств – и это является гарантией независимости государства. Этим же продиктована необходимость проведения выборов в стране.

    По его мнению, указанный в документе срок проведения выборов не позднее 100 дней после отмены военного положения неслучаен. «Этого времени должно хватить для решения ключевых вопросов: как должен происходить процесс, под чьим контролем, как будет вестись агитационная кампания и кто имеет право участвовать в голосовании», – пояснил спикер.

    Принципиальным пунктом меморандума является и то, что будущий мирный договор между Россией и Украиной должен получить одобрение через юридически обязывающую резолюцию Совета Безопасности ООН, уточнил аналитик: «Кто может фиксировать, что две стороны пришли к соглашению и соблюдают его? Только всеми признанная международная организация».

    «Россия занимает четкую позицию: в 2021 году она была выражена в проекте договоров по обеспечению гарантий безопасности со стороны США и НАТО. С тех пор наша позиция лишь дополняется нюансами сообразно ситуации на поле боя. Меморандум – это детальный и конкретный план, реализация которого должна привести к миру», – отметил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    Россия нацелена на устранение первопричин конфликта. И сделать это необходимо таким образом, чтобы не допустить его повторения. Украина же в своем варианте меморандума фактически предлагает длительную передышку ради будущей более масштабной войны. «Еще одно различие сторон заключается в том, что Москва поступает как ответственный переговорщик, а Киев ведет себя как саботажник», – добавил он.

    Эксперт напомнил, что украинская сторона «слила» свой проект документа по урегулированию в западную прессу. «Переговоры любят тишину, а подобного рода опубличивание позиций есть не что иное, как форма давления, шантажа», – считает собеседник. Наконец, российский меморандум учитывает реальную ситуацию на земле. «Речь идет и о состоянии вооруженных сил двух стран, и об экономическом положении. На этом фоне проект Зеленского – пустая декларация», – указал политолог.

    Шаповалов подчеркивает: в российском меморандуме также прописаны перспективы мирного сосуществования. «Россия и Украина не просто могут, а будут жить в мире, развиваться вместе, кооперироваться и в экономике, и в гуманитарной сфере. Это отвечает интересам и Москвы, и Киева. Но такой сценарий возможен только при завершении конфликта на российских условиях – Украина должна перестать быть точкой напряженности», – детализировал спикер.

    Для этого необходим демонтаж созданной НАТО модели «анти-Россия» на территории Украины. Основа этого процесса – демилитаризация и денацификация. «Первое предполагает – нейтральный внеблоковый статус страны, установление предельной численности ВСУ и ограничений в вооружении. И в случае с Украиной, я думаю, можно поставить знак равенства между понятиями нейтралитет и независимость», – считает аналитик.

    «Вступление в тот или иной союз, тем более военный – это ограничение суверенитета, особенно если в таком объединении государство играет роль ресурсной базы для войны с Россией», – уточнил Шаповалов. Он добавил: военная деятельность третьих стран тоже является признаком несуверенности. «Нейтралитет создаст для Украины реальную возможность независимости от внешних акторов. Более того, это станет возвратом к Декларации независимости, которая предписывала этот статус», – акцентировал собеседник.

    Что касается денацификации, то это требование выражено в следующих пунктах меморандума: гарантия прав русскоязычного населения, запрет героизации нацистских преступников, роспуск националистических организаций, а также украинских националистических формирований в составе ВСУ и Нацгвардии, продолжил аналитик.

    «Мы знаем, насколько нарушаются права русских, православных, мы видим гонения на каноническую Украинскую православную церковь. Защита УПЦ – это логичная мера. Россия всегда занимала такую позицию и вставала грудью на защиту своих единоверцев. Поэтому также важен вопрос воссоединения семей и перемещенных лиц», – акцентировал политолог.

    «Таким образом, меморандум содержит пошаговый план выхода из кризисной ситуации и заключение мира. Он предусматривает четкие гарантии и закладывает устойчивые нормативные основы в процесс урегулирования. Один из ключевых моментов – вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии. Для России неприемлемо нахождение украинской армии на территории Российской Федерации. Я думаю, если кто-то из наших оппонентов пытается воспрепятствовать, Москва все равно дойдет до конца в этом вопросе», – отметил специалист.

    «Важно и то, что Россия учла уроки Минских соглашений, которые были достаточно четко прописаны, но не соблюдались Украиной при попустительстве Запада», – подчеркнул он. Впрочем, если оппоненты попытаются саботировать договоренности, у Москвы останется возможность добиться своих целей за счет военного сценария. А это, в свою очередь, обернется для Украины еще более жесткими условиями при отсроченном заключении мира.

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