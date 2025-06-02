Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

Алексей Васильев
На замену устаревшим ракетоносцам подойдет пассажирский Ту-214
Если исключить излишние требования, внезапно оказывается, что в качестве воздушной платформы можно использовать машину на основе серийного авиалайнера. Фактически это мобилизационный ракетоносец. У нас сейчас таких два в условной серии – это Ту-214 и МС-21.
Сергей Худиев
Почему на Западе выбирают православие
Когда западный человек, никак по рождению не связанный с православным миром, обращается в православие, для него это не вопрос крови, почвы или социального окружения. Это серьезный сознательный выбор христианской традиции.
Федор Лукьянов
Противник ждал неявки России в Стамбул
Парадоксальным образом события первого дня лета подтверждают российскую позицию о невозможности перемирия до достижения хотя бы базовой договоренности. Военная сила – важнейший переговорный инструмент, и в противостоянии такого масштаба и остроты, как нынешнее, никто от него не откажется.