Парадоксальным образом события первого дня лета подтверждают российскую позицию о невозможности перемирия до достижения хотя бы базовой договоренности. Военная сила – важнейший переговорный инструмент, и в противостоянии такого масштаба и остроты, как нынешнее, никто от него не откажется.

Когда западный человек, никак по рождению не связанный с православным миром, обращается в православие, для него это не вопрос крови, почвы или социального окружения. Это серьезный сознательный выбор христианской традиции.

Если исключить излишние требования, внезапно оказывается, что в качестве воздушной платформы можно использовать машину на основе серийного авиалайнера. Фактически это мобилизационный ракетоносец. У нас сейчас таких два в условной серии – это Ту-214 и МС-21.

Почему угольная отрасль России оказалась в кризисе Потеря европейского рынка сбыта для угольщиков прошла не так гладко, как для нефтяников. Падение мировых цен еще в прошлом году сделало целую отрасль убыточной. Власти готовы помочь через адресную поддержку, реструктуризацию долгов и налоговых каникул. И хотя уголь приносит в бюджет не так много, как нефть и газ, однако банкротство компаний опасно социальным взрывом. Подробности Перейти в раздел

Победа Навроцкого в Польше стала поражением Евросоюза Новым президентом Польши стал Кароль Навроцкий из партии ПиС. Победу кандидат смог одержать только по итогам второго тура. При этом в промежутке между голосованиями в поддержку евроскептика Навроцкого активно выступали Соединенные Штаты. По мнению экспертов, заокеанская помощь сыграла не последнюю роль в итогах выборов, и Европа фактически проиграла американцам битву за влияние на поляков. Подробности Перейти в раздел

Как пресечь угрозу украинских дронов из грузовых фур ВСУ нанесли удар по нескольким военным аэродромам в глубине территории России. Как это было реализовано технически, каким образом может быть связано с предстоящими в понедельник, 2 июня переговорами в Стамбуле – и какие меры противодействия стоит предпринимать от подобного рода угроз? Подробности Перейти в раздел

Швеция вновь стала грозным противником России на Балтике «В Стокгольме не скрывают готовности по первой же команде своих новых натовских хозяев применить этот потенциал против России», заявил российский посол в Швеции Сергей Беляев. Он имел в виду прежде всего Военно-морские силы Швеции. Что они собой представляют и насколько опасны в настоящей войне? Подробности Перейти в раздел

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел