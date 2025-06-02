Противник ждал неявки России в Стамбул

Оценки бурного 1 июня, если не гнаться за скоропалительной эмоцией, заведомо поверхностны. Вопросов масса, все – неприятные, хотелось бы верить, что в закрытом режиме их задают тем, кому положено. И те, кому положено, дают какие-то ответы.

Чего ожидать в политическом плане? Парадоксальным образом события первого дня лета подтверждают российскую позицию о невозможности перемирия до достижения хотя бы базовой договоренности. Военная сила – важнейший переговорный инструмент, и в противостоянии такого масштаба и остроты, как нынешнее, никто от него не откажется. Россия и не собиралась, о чем заявляла официально. Украина убедительно подтверждает этот тезис всеми последними действиями.

Политический процесс до сего дня шел, несмотря на громкие возражения Украины и Европы, по российским лекалам – игнорирование любых ультимативных требований, размеренная подготовка к разговору, его неспешное начало без ограничения продолжительности. Такой алгоритм в целом устраивал и Вашингтон, Трампу главное, чтобы было впечатление движения, а не тупика. По крайней мере, пока.

Задача Киева – эту схему сломать, внести в процесс новую нелинейность и избавиться от предопределенности. В этом смысле прибытие российской делегации в Стамбул, несмотря на масштабные диверсионные акты, – ход верный, противник ждет как раз неявки. Сейчас интересна американская реакция на диверсии, например, как интерпретировать соболезнование Рубио по поводу жертв крушения поезда. И что напишет Трамп. Ну и, конечно, каков будет военно-технический ответ России. В том, что он будет, сомнения отсутствуют, но соразмерить его с многосоставной задачей (ответ не только Украине, но и остальным, и он не одинаков в зависимости от адресата) – отдельное умение.

Что касается стамбульской встречи номер два, уже известный меморандум Киева и предполагаемый меморандум Москвы не предполагают результата, кроме обмена заявлениям. Можно продолжить гуманитарную линию (военнопленные, дети, удерживаемые лица), что станет неплохим (хоть каким-то) итогом, но качественно не изменит происходящего.

Военные действия расширяются – и по территориальному охвату, и по характеру применяемых средств/тактик. У каждой из сторон есть свои преимущества, которые они будут использовать и впредь. Завершения вооруженного противостояния не ожидается.

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