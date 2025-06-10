Депутата Рады Констанкевич: Есть 700 населенных пунктов, которые нужно переименовать

Tекст: Ирма Каплан

«Впереди еще большой кусок работы, еще есть 700 населенных пунктов, которые нужно переименовать с учетом несоответствия правописанию украинского языка и несоответствие законам про деколонизацию», – цитирует ТАСС ее выступление в эфире украинского телеканала «Рада».

Согласно данным на апрель на апрель, за 10 лет на Украине переименовали около 1 тыс. населенных пунктов, 25 административных районов и 27 районов в городах.

К примеру, Днепропетровск переименован в Днепр, Кировоград – в Кропивницкий.

По состоянию на начало 2022 года, на Украине снесено более 2,5 тыс. памятников, изменено почти 50 тыс. улиц, названных в честь русских писателей, художников, ученых. истребляются упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.

Напомним, на Украине после декоммунизации появились новые села с названиями Гниловоды и Бардаковка. С 2014 года Украина переименовала 555 улиц Киева, названия которых были связаны с русским и советским прошлым.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Украины приняли решение о смене топонимов, затрагивающие более 300 населенных пунктов в различных областях страны.