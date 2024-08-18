Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.7 комментариев
Украина переименовала более 550 улиц Киева, чьи названия были связаны с Россией
С 2014 года, Украина переименовала 555 улиц Киева, названия которых связаны с русским и советским прошлым, рассказали эксперты научно-исследовательской лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» Президентской академии РАНХиГС.
Эксперты признают, что стоит отметить, что 58% изменений (321 переименование) приходится на 2022-2024 годы, передает РИА «Новости».
Уточняется, что на сегодняшний день в Киеве осталось менее 60 внутригородских объектов, подлежащих переименованиям в рамках законов «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики» и других.
Ранее глава администрации Одесской области Олег Кипер подписал распоряжение о переименовании 84 одесских улиц и проспектов.
Газета ВЗГЛЯД писала о попытках мэра Одессы Геннадия Труханова отстоять названия улиц, носящих имена советских и российских деятелей.