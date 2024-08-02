  • Новость часаСуд арестовал сенатора Савельева по делу об организации убийства
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский признал критическую обстановку на Покровском направлении
    Рар: Решение Шольца об обмене Красикова разделило Германию
    Проигравших трансгендерам боксерш пообещали наградить
    Харрис набрала необходимое для участия в выборах президента число голосов
    В Нижнем Тагиле объявлен траур по жертвам взрыва в доме
    На Паралимпиаде могут выступить 92 российских атлета
    Киргизия рассчитывает на особое положение для своих мигрантов в рамках ЕАЭС
    Украинцы бросились за высшим образованием ради отсрочки от мобилизации
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В обмен на отребье Россия вернула себе героев

    Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.

    13 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп выбрал нового Трампа

    Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.

    9 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему не будет мировой войны за Ближний Восток

    Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.

    11 комментариев
    2 августа 2024, 21:05 • Общество

    Мэр Одессы решил прикинуться защитником русского прошлого

    Мэр Одессы решил прикинуться защитником русского прошлого
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Попытка мэра Одессы Геннадия Труханова отстоять названия улиц, носящих имена советских и российских деятелей, обернулась нападками со стороны автора инициативы по переименованию – главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера. Дошло до того, что чиновник предложил градоначальнику уехать в Москву или Уфу. Удастся ли Труханову отстоять бульвар Жванецкого, Пушкинскую улицу и Думскую площадь?

    На этой неделе глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер предложил мэру Одессы Геннадию Труханову уехать в Москву или Уфу в ответ на критику градоначальником распоряжения о переименовании более 80 улиц в Одессе и других населенных пунктах региона.

    В частности, Пушкинскую улицу переименуют в Итальянскую, улицу Бабеля в улицу Дмитрия Иванова, улица Ильфа и Петрова должна стать улицей Семьи Глодан. Улицу, названную в честь советского писателя Константина Паустовского, переименуют в улицу 28-й Бригады, а улица Бунина станет улицей Нины Строкатой. Бульвар Жванецкого назовут бульваром Военно-морских сил.

    Кроме того, изменится название Думской площади. Ее новое название – Биржевая. Улица Мариинская станет улицей Олега Кушнира. «Если кому очень хочется прогуливаться по улицам с имперскими/советскими названиями – есть Москва и Уфа, а не украинская Одесса. В Одессе этого не будет», – отметил Кипер.

    Труханов считает инициативу Кипера «обнулением города». «Исходя из логики «деколонизаторов», мы должны отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом. Говоря простым языком, это «обнуляет» наш город», – позже написал Труханов в своем Telegram-канале.

    По словам Труханова, ни он, ни городской совет не имеют к переименованию никакого отношения. Теперь горсовет вынужден принять все предусмотренные законом меры для отмены переименования и сохранения исторического и культурного наследия Одессы. Кроме того, в своем канале он провел опрос по поводу инициативы Кипера. Мнения проголосовавших, которых набралось более 188 тысяч, разделились 50 на 50.

    Как отметил мэр, голосование «накрутили» из других городов, в том числе из-за рубежа, но и голосовавшие внутри Одессы, и те, кто голосовал извне, высказались против переименования улиц. Труханов поблагодарил за участие в опросе жителей «Одессы, Киева, Тернополя, Львова, Винницы, Жмеринки, Варшавы, Берлина, Монреаля, Чикаго».

    В экспертной среде считают, что Труханову вряд ли удастся отстоять названия улиц, потому что речь идет скорее об имитации борьбы, а не реальных усилиях по сохранению культурно-исторического наследия. Что же касается Кипера, то 10 лет назад его «люстрировали» из-за нахождения во власти при Викторе Януковиче, но позже это решение отменили. Также он был фигурантом ряда коррупционных скандалов, а его жена якобы до 2023-го была гражданкой России, но затем стала гражданкой Украины.

    «Труханов же, изображая некую фронду, шлет сигналы пророссийской части общества, а также российской стороне, мол, «я свой, просто конъюнктура складывается таким образом, что я ничего не могу поделать». Эти месседжи являются ложными и, на мой взгляд, им нельзя верить», – считает депутат Одесского областного совета VI созыва Алексей Албу.

    «По факту ничего пророссийского у него, как у политической фигуры, не осталось. Считается, что Геннадий Труханов ориентирован на Лондон и вряд ли будет предпринимать шаги, идущие вразрез с внешнеполитическим курсом Великобритании», – пояснил собеседник.

    Именно в этом кроется ответ на вопрос, почему одесские элиты не поддержали борьбу против киевского режима в феврале 2022 года, добавил собеседник. «Ведь в тот момент власть на Украине была дезорганизована и у нас была реальная возможность взять город, да и большую часть региона, под контроль», – добавил Албу.

    По его оценке, сегодня ситуация меняется: одесситы становятся смелее, сопротивляются сотрудникам ТЦК, поджигают военные автомобили (о чем писала газета ВЗГЛЯД). «Это все осложняет контроль за ситуацией в регионе. В итоге на политической арене опять появляется «пророссийский» мэр Геннадий Труханов, который дает ложные надежды», – подчеркнул спикер.

    Албу говорит, что кроме популистских заявлений Труханов не сделает ничего, чтобы помешать переименованию улиц. Он напомнил о демонтированных ранее памятниках полководцу Суворову и императрице Екатерине II, а также незавидной судьбе других объектов культурного наследия России. «К сожалению, Одесса находится в оккупации», – пояснил собеседник.

    «В конфликте Кипера и Труханова должна победить Россия.

    Громадное большинство граждан Украины – русские. Когда террористы захватывают власть, обычные граждане не могут противостоять им. И вполне понятно, что ОВА добьется своего и сменит таблички на улицах города. Только после нашей победы русские и украинцы на этих территориях смогут почувствовать себя в безопасности», – считает уроженец Одессы, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

    Решение Кипера переименовать 84 объекта, названия которых связаны с Россией или СССР, Вассерман назвал карикатурными действиями, «попыткой сделать вид, что эти земли – не Россия». По мнению политика, в 2022 году Труханов мог бы поддержать российскую спецоперацию, взять власть под свой контроль или же объявить Одессу нейтральным городом, «но для этого нужно было проявить силу воли».

    «А сейчас прорыв на этом направлении будет возможен после того, как большая часть вооруженных сил Украины (ВСУ) окажется перемолота в Донбассе. Только после этого мы сможем вернуться в Одессу и убрать оттуда все следы захвата власти террористами», – заявляет Вассерман.

    В свою очередь украинский политолог Владимир Скачко считает, что конфликт ОВА и горсовета Одессы – это надругательство над идентичностью Одессы и попытка отвлечь местных жителей от других реальных проблем, которые стоят перед городом. «Кипер и Труханов – два крыла одной и той же курицы... Тот и тот – два предателя», – полагает Скачко.

    По его словам, переименование улиц в Одессе станет «горькой изюминкой на торте нацификации всей Украины». «Режим Зеленского вытраливает из Одессы ее идентичность и характер. Они хотят, чтобы в городе не было Бабеля, Ильфа и Петрова, Паустовского и Жванецкого. Хотя за оскорбление того же Жванецкого в Одессе еще недавно можно было получить, извините, в табло», – заключил эксперт.

    Главное
    Суд арестовал сенатора Савельева по делу об организации убийства
    МЧС Севастополя показало уничтожение боевой части сбитой ракеты ATACMS
    В Ладожском озере сел на мель пассажирский теплоход
    Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в финал Олимпиады
    Эстония потратила средства фонда ЕС на сауны и гольф
    Дизайнера Лебедева потребовали привлечь к ответственности за слова о Беслане
    В Финляндии памятник Пушкину решили закрыть брезентом

    В России после огуречного начался томатный бум

    Россия в последние годы начала наращивать не только выпуск самих помидоров, но и производство готовой продукции из них, в первую очередь – томатной пасты. Однако задача по самообеспечению страны томатами до конца еще не решена – в отличие от огурцов. Доля импортных помидоров пока значительна. Почему справиться с томатами оказалось тяжелее, чем с огурцами? Подробности

    Перейти в раздел

    Обмен Красикова и Уилана показал разницу в принципах России и Запада

    Все, кто вернулся в Россию в результате сделки по обмену заключенными, будут представлены к государственным наградам. Всех их лично приветствовал в аэропорту президент Владимир Путин. Но в центре внимания европейских СМИ один человек – Вадим Красиков. Немцы не хотели его отпускать – и у них были на то причины. Подробности

    Перейти в раздел

    Сражение за Торецк заставит ВСУ «сжигать» свою пехоту

    Вооруженные силы России с нескольких сторон приближаются к одному из важнейших логистических центров ВСУ в Донбассе – Торецку. В чем заключаются особенности боев в этом районе Донбасса, каково реальное значение Торецка для противника и о каких сроках операции по овладению городом может идти речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад счел Зеленского готовым к компромиссам с Россией

    Страны НАТО отказываются от позиции, по которой Украина «сама должна решить», когда вступать в переговоры с Россией. Вместо этого Владимира Зеленского уговаривают начать диалог сейчас. В частности, к этому призвал президент Финляндии Александр Стубб, по мнению которого позиции Украины «улучшились». Что он имеет в виду? И при чем здесь Торецк? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Обмен заключенными с Западом: главное

      Между Россией и странами Запада состоялся крупнейший обмен заключенными со времен первой холодной войны. Самые известные имена в списке обменянных – Пол Уилан и Вадим Красиков. Они же – наиболее знаковые.

    • Байден пошел против самых влиятельных людей США

      Президент США Джо Байден, не желая досиживать в должности «хромой уткой», замахнулся на реформу исторического масштаба и бросил вызов крайне влиятельной группе лиц – судьям Верховного суда США. Зачем ему это нужно?

    • Финны стали внутренним голосом Зеленского

      Президент Финляндии Александр Стубб призвал Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, отказавшись от предварительного условия по выводу войск. Стубб утверждает, что положение Украины улучшилось. В реальности ВС РФ подошли к городу Торецку, взятие которого грозит ВСУ обвалом фронта.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............