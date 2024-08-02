Мэр Одессы решил прикинуться защитником русского прошлого

Tекст: Андрей Резчиков

На этой неделе глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер предложил мэру Одессы Геннадию Труханову уехать в Москву или Уфу в ответ на критику градоначальником распоряжения о переименовании более 80 улиц в Одессе и других населенных пунктах региона.

В частности, Пушкинскую улицу переименуют в Итальянскую, улицу Бабеля в улицу Дмитрия Иванова, улица Ильфа и Петрова должна стать улицей Семьи Глодан. Улицу, названную в честь советского писателя Константина Паустовского, переименуют в улицу 28-й Бригады, а улица Бунина станет улицей Нины Строкатой. Бульвар Жванецкого назовут бульваром Военно-морских сил.

Кроме того, изменится название Думской площади. Ее новое название – Биржевая. Улица Мариинская станет улицей Олега Кушнира. «Если кому очень хочется прогуливаться по улицам с имперскими/советскими названиями – есть Москва и Уфа, а не украинская Одесса. В Одессе этого не будет», – отметил Кипер.

Труханов считает инициативу Кипера «обнулением города». «Исходя из логики «деколонизаторов», мы должны отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом. Говоря простым языком, это «обнуляет» наш город», – позже написал Труханов в своем Telegram-канале.

По словам Труханова, ни он, ни городской совет не имеют к переименованию никакого отношения. Теперь горсовет вынужден принять все предусмотренные законом меры для отмены переименования и сохранения исторического и культурного наследия Одессы. Кроме того, в своем канале он провел опрос по поводу инициативы Кипера. Мнения проголосовавших, которых набралось более 188 тысяч, разделились 50 на 50.

Как отметил мэр, голосование «накрутили» из других городов, в том числе из-за рубежа, но и голосовавшие внутри Одессы, и те, кто голосовал извне, высказались против переименования улиц. Труханов поблагодарил за участие в опросе жителей «Одессы, Киева, Тернополя, Львова, Винницы, Жмеринки, Варшавы, Берлина, Монреаля, Чикаго».

В экспертной среде считают, что Труханову вряд ли удастся отстоять названия улиц, потому что речь идет скорее об имитации борьбы, а не реальных усилиях по сохранению культурно-исторического наследия. Что же касается Кипера, то 10 лет назад его «люстрировали» из-за нахождения во власти при Викторе Януковиче, но позже это решение отменили. Также он был фигурантом ряда коррупционных скандалов, а его жена якобы до 2023-го была гражданкой России, но затем стала гражданкой Украины.

«Труханов же, изображая некую фронду, шлет сигналы пророссийской части общества, а также российской стороне, мол, «я свой, просто конъюнктура складывается таким образом, что я ничего не могу поделать». Эти месседжи являются ложными и, на мой взгляд, им нельзя верить», – считает депутат Одесского областного совета VI созыва Алексей Албу.

«По факту ничего пророссийского у него, как у политической фигуры, не осталось. Считается, что Геннадий Труханов ориентирован на Лондон и вряд ли будет предпринимать шаги, идущие вразрез с внешнеполитическим курсом Великобритании», – пояснил собеседник.

Именно в этом кроется ответ на вопрос, почему одесские элиты не поддержали борьбу против киевского режима в феврале 2022 года, добавил собеседник. «Ведь в тот момент власть на Украине была дезорганизована и у нас была реальная возможность взять город, да и большую часть региона, под контроль», – добавил Албу.

По его оценке, сегодня ситуация меняется: одесситы становятся смелее, сопротивляются сотрудникам ТЦК, поджигают военные автомобили (о чем писала газета ВЗГЛЯД). «Это все осложняет контроль за ситуацией в регионе. В итоге на политической арене опять появляется «пророссийский» мэр Геннадий Труханов, который дает ложные надежды», – подчеркнул спикер.

Албу говорит, что кроме популистских заявлений Труханов не сделает ничего, чтобы помешать переименованию улиц. Он напомнил о демонтированных ранее памятниках полководцу Суворову и императрице Екатерине II, а также незавидной судьбе других объектов культурного наследия России. «К сожалению, Одесса находится в оккупации», – пояснил собеседник.

«В конфликте Кипера и Труханова должна победить Россия.

Громадное большинство граждан Украины – русские. Когда террористы захватывают власть, обычные граждане не могут противостоять им. И вполне понятно, что ОВА добьется своего и сменит таблички на улицах города. Только после нашей победы русские и украинцы на этих территориях смогут почувствовать себя в безопасности», – считает уроженец Одессы, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Решение Кипера переименовать 84 объекта, названия которых связаны с Россией или СССР, Вассерман назвал карикатурными действиями, «попыткой сделать вид, что эти земли – не Россия». По мнению политика, в 2022 году Труханов мог бы поддержать российскую спецоперацию, взять власть под свой контроль или же объявить Одессу нейтральным городом, «но для этого нужно было проявить силу воли».

«А сейчас прорыв на этом направлении будет возможен после того, как большая часть вооруженных сил Украины (ВСУ) окажется перемолота в Донбассе. Только после этого мы сможем вернуться в Одессу и убрать оттуда все следы захвата власти террористами», – заявляет Вассерман.

В свою очередь украинский политолог Владимир Скачко считает, что конфликт ОВА и горсовета Одессы – это надругательство над идентичностью Одессы и попытка отвлечь местных жителей от других реальных проблем, которые стоят перед городом. «Кипер и Труханов – два крыла одной и той же курицы... Тот и тот – два предателя», – полагает Скачко.

По его словам, переименование улиц в Одессе станет «горькой изюминкой на торте нацификации всей Украины». «Режим Зеленского вытраливает из Одессы ее идентичность и характер. Они хотят, чтобы в городе не было Бабеля, Ильфа и Петрова, Паустовского и Жванецкого. Хотя за оскорбление того же Жванецкого в Одессе еще недавно можно было получить, извините, в табло», – заключил эксперт.