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    Названа роль совладельца Грязинского пищекомбината в деле замминистра обороны Булгакова
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Русских тоже надо защищать

    Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.

    4 комментария
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Потенциальных предателей надо вычислять «на взлете»

    Группы риска в среде образованной столичной молодежи ранее не диагностировались никак. СБУ оказалась проворней и с началом СВО организовала системную работу в этой среде.

    24 комментария
    Василий Стоякин Василий Стоякин Украинское общество склоняется к уступкам

    Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.

    30 комментариев
    29 июля 2024, 19:23 • Новости дня

    В Одесской области решили переименовать более 80 топонимов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава администрации Одесской области Олег Кипер подписал распоряжение о переименовании 84 одесских топонимов, пишут СМИ.

    Согласно документу, Пушкинская улица получит название Итальянская, Паустовского – 28-й бригады, Армейская – Независимости, а Бунина – Нины Строкатой, пишет издание «Страна».

    Также планируется переименовать улицы, носящие имена коренных одесситов: улица Бабеля станет улицей Дмитрия Иванова, Ильфа и Петрова – Семьи Глодан, а бульвар Жванецкого станет бульваром Военно-морских сил.

    Кроме того, изменится название Думской площади. Ее новое название – Биржевая. Улица Мариинская станет улицей Олега Кушнира.

    Ранее в Харькове решили переименовать 48 улиц и три станции метро.

    29 июля 2024, 05:09 • Новости дня
    Экс-подполковник СБУ раскрыл детали нападения на Белгородскую область

    Прозоров: Первыми в Белгородскую область в марте вторглись наемники, РДК не существует

    Tекст: Вера Басилая

    Первыми в Белгородскую область вторглись профессиональные силы спецопераций и иностранные наемники, это не было нападением «Русского добровольческого корпуса» (признано террористической организацией, запрещено в России) и «Легиона «Свобода России» (запрещено в России), как это преподносит Киев, сообщил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

    По его словам, украинские ССО и иностранцы  должны были обеспечить плацдарм, куда по плану должны были зайти бронетехника под флагами РДК(признано террористической организацией, запрещено в России) и ЛСР (признано террористической организацией, запрещено в России), но их «знатно встретили» российские войска, передает РИА «Новости».

    Прозоров отметил, что украинская операция была абсолютно провальная, потери киевский режим понес колоссальный. Он рассказал со слов очевидцев об «усеянной» десятками тел нападавших дороге от границы до церкви в селе Козинки.

    По его словам, украинские пленные говорят, что их «ждали и перебили их массу».

    Прозоров заявил, что Русского добровольческого корпуса на самом деле не существует. По его словам, это виртуальная пиаровская структура, созданная Киевом в пропагандистских целях и на западные деньги.

    «На самом деле, в этом РДК, я думаю, не наберется даже и 50 человек. Все операции, которые якобы проводит РДК, проводят кадровые украинские военнослужащие, которым просто цепляли шеврон РДК перед операцией. И нам об этом рассказывали украинские военнопленные», – подчеркнул экс-офицер СБУ.

    По его словам, украинские пленные, участвовавшие в боях на границе Белгородской области, признаются, что  шевроны и флаги корпуса перед боями раздавали обычным украинским военнослужащим.

    Прозоров также обратил внимание, что на видео с РДК все время позируют одни и те же люди, все остальные – они в балаклавах, потому что это украинские военнослужащие.

    По его данным, западные спецслужбы выделяли деньги на формирование РДК, и теперь Киеву надо отчитываться, а вторжения в Белгородской области – попытка показать, куда якобы тратятся деньги.

    Ранее военкор Евгений Поддубный опубликовал видео, подтверждающее, что в атаке на границы Белгородской области участвовали граждане США.

    До этого польские наемники признались, что вместе с боевиками из Русского добровольческого корпуса (РДК, запрещен в России) «выполняют боевые задачи» на границе с Россией.

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    29 июля 2024, 14:24 • Новости дня
    Российские войска освободили Волчье в ДНР
    Российские войска освободили Волчье в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки группировка «Центр» смогла освободить село Волчье в Донецкой народной республике, она также улучшила тактическое положение, сообщило Минобороны.

    Группировка поразила формирования 31-й, 32-й механизированных, 68-й егерской, 1-й танковой бригад ВСУ, 109-й и 241-й бригад теробороны у Дружбы, Торецка, Новгородского, Розовки, Ивановки, Новогродовки и Новоселовки Первой в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила восемь контратак украинских штурмовиков 47-й, 53-й, 151-й механизированных, 144-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад и штурмовой бригады «Лють» нацполиции.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 400 человек, танк, три боевые бронированные машины, включая американскую БМП Bradley, американскую гаубицу М777, две гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    Группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102-й, 123-й и 128-й бригад теробороны у Водяного, Пречистовки, Макаровки (ДНР) и Гуляйполя (Запорожская область).

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 130 человек, танк, две британские гаубицы FH-70 и американскую гаубицу М198.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты у Новоданиловки, Лобкового, Каменского (Запорожская область) и Тягинки (Херсонская область).

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 85 человек, БМП, две гаубицы М777, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два полевых склада боеприпасов.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили на аэродроме украинский штурмовик Су-25, радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и «Скала-М», поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах.

    Средства ПВО сбили две управляемые французские авиабомбы Hammer, пять снарядов РСЗО HIMARS и 68 дронов.

    Группировка «Север» поразила живую силу и технику 150-й механизированной, 71-й егерской бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 103-й и 127-й бригад теробороны у Павловки, Константиновки (Сумская область), Стариц, Охримовки, Волчанска и Тихого (Харьковская область).

    Также она за сутки отразила пять контратак штурмовых групп 42-й механизированной, 57-й мотопехотной и 92-й штурмовой бригад ВСУ.

    ВСУ в зоне ее ответственности потеряли более 220 человек, два танка, турецкую боевую бронированную машину Kirpi, немецкую САУ Panzerhaubitze 2000, пушку «Гиацинт-Б» и гаубицу Д-30.

    Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и полевой склад боеприпасов.

    Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и поразила формирования 14-й, 44-й, 115-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й, 112-й, 125-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназа «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) у Синьковки, Петропавловки, Берестового (Харьковская область), Надии, Макеевки (ЛНР), Терн, Торского (ДНР) и Серебрянского лесничества.

    Также отражены три контратаки штурмовиков 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 480 человек, два танка, американский БТР М113, гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, орудия М119 и L-119. Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов.

    Южная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 23-й, 24-й, 28-й, 54-й, 72-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны у Верхнекаменского, Бондарного, Часова Яра, Катериновки, Красногоровки и Максимильяновки в ДНР. Также она отразила две контратаки подразделений 5-й штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ.

    Украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 570 человек, американскую САУ Paladin, гаубицу М777, гаубицу «Мста-Б», три орудия Д-20, три гаубицы Д-30 и орудие L-119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и пять полевых складов с боеприпасами.

    С начала СВО уничтожены 631 самолет, 278 вертолетов, 28 647 дронов, 556 ЗРК, 16 714 танков и других боевых бронированных машин, 1392 машины РСЗО, 12 535 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    28 июля 2024, 21:15 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о масштабном пожаре в Николаеве

    Tекст: Ольга Иванова

    Масштабный пожар вспыхнул в Николаеве, сообщает украинское издание «Страна».

    Издание опубликовало видео, но не уточнило, что именно горит, передает РИА «Новости».

    По словам издания, жителей города призывают не открывать окна.

    Ранее сообщалось, что в Сумской области Украины уничтожены два объекта критической инфраструктуры после взрывов.

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    29 июля 2024, 09:05 • Новости дня
    Генштаб ВСУ назвал наиболее напряженным Покровское направление в ДНР
    Генштаб ВСУ назвал наиболее напряженным Покровское направление в ДНР
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наиболее напряженная ситуация для ВСУ за последние сутки сложилась на Покровском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР, заявили в Генеральном штабе ВСУ.

    Как говорится в сообщении украинского Генштаба, самая горячая ситуация была на Покровском направлении, передает ТАСС.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Покровское направление в ДНР сейчас является самым сложным для ВСУ.

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    29 июля 2024, 04:34 • Новости дня
    Новая серия взрывов произошла в Харькове

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове, Херсоне и в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Серия взрывов произошла в Харькове на востоке Украины, а также в украинском Херсоне и в Сумской области, сообщили украинские СМИ.

    Взрывы в Харькове, Херсоне и Сумской области прозвучали на фоне действия предупреждения об угрозе с воздуха, передает ТАСС.

    О взрывах в Сумской области сообщили украинские паблики, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что взрывы произошли в Павлограде Днепропетровской области, а также в Кривом Роге и Харькове.

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    29 июля 2024, 18:43 • Новости дня
    Словакия пригрозила Украине прекращением поставок дизтоплива

    Фицо: Словакия прекратит поставки дизтоплива на Украину, если транзит нефти не восстановят

    Словакия пригрозила Украине прекращением поставок дизтоплива
    @ Marijan Murat/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft прекратит поставки дизтоплива на Украину, если Киев не возобновит транзит нефти из России через украинскую территорию, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Соответствующее заявление Фицо сделал в видеообращении, опубликованном в соцсетях в понедельник, передает РИА «Новости».

    «Если транзит российской нефти через Украину в скором времени не восстановится, Slovnaft не будет продолжать поставки дизтоплива на Украину», – сказал он.

    Ранее Словакия предложила Киеву решение вопроса по транзиту российской нефти.

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    29 июля 2024, 01:19 • Новости дня
    При атаке дронов ВСУ повреждена электростанция в Орловской области

    Tекст: Вера Басилая

    На территории Глазуновского района в Орловской области были сбиты два украинских беспилотника, повреждена местная электростанция, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

    Клычков уточнил, что пострадавших среди населения нет, но электростанция в Глазуновском районе получила повреждения.

    По его словам, на месте работают оперативные службы, которые занимаются устранением последствий воздушной атаки.

    Ранее российская ПВО отразила атаку трех беспилотников в Брянской области.

    До этого ПВО сбили 12 беспилотников самолетного типа над Курской областью.

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    29 июля 2024, 04:56 • Новости дня
    Призывавшему калечить российских пленных украинскому активисту вынесли приговор

    Суд в Москве заочно приговорил украинского активиста Друзенко к 5,5 года колонии

    Tекст: Вера Басилая

    Басманный суд Москвы заочно приговорил к 5,5 года колонии украинского командира добровольческого мобильного госпиталя Геннадия Друзенко за призывы калечить российских пленных, сообщили в суде.

    Друзенко признан виновным в возбуждении ненависти либо вражды в сети интернет, ему назначено пять лет шесть месяцев в колонии общего режима заочно, передает ТАСС.

    Друзенко, под началом которого служат волонтеры-врачи, в прямом эфире украинского телевидения призывал кастрировать раненых российских военных. Кроме того, самих солдат он назвал «не людьми, а тараканами». Глава Следственного комитета России в связи с высказываниями Друзенко поручил срочно возбудить уголовное дело.

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    28 июля 2024, 22:59 • Новости дня
    Зеленский анонсировал обсуждение территориальной целостности Украины с союзниками

    NHK: Зеленский анонсировал обсуждение вопросов территориальной целостности

    Tекст: Вера Басилая

    Украина начнет детальное обсуждение с соответствующими странами вопросов территориальной целостности, план действий по достижению мира будет разработан до конца ноября, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу NHK.

    В сообщении телеканала говорится, что Зеленский не уточнил с кем и с какими странами намерен Киев обсуждать «территориальную целостность Украины». Он подчеркнул, что поддерживает контакт с командой Дональда Трампа, передает радио Sputnik.

    Напомним, накануне Владимир Зеленский заявил, что намерен составить план действий по достижению мира на Украине до конца ноября этого года.

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что не слушает заявления Зеленского о готовности к переговорам с Москвой.

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    29 июля 2024, 03:36 • Новости дня
    В ВСУ назвали вопросом времени потерю Украиной Торецка в ДНР

    WP: У российских войск есть реальный шанс освободить город Торецк в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    У Вооруженных сил России есть реальный шанс освободить город Торецк в Донецкой народной республике (ДНР), российские военные используют для этого Новгородское («донецкий Нью-Йорк»), сообщил украинский командир изданию The Washington Post.

    По словам командира 105-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятие Торецка российскими войсками – просто вопрос ресурсов и времени, пишет The Washington Post.

    Он также отметил огромную разрушительную мощь российских ФАБов, которые уничтожают целые пехотные подразделения.

    Ранее подразделения группировки «Центр» освободили Лозоватское в ДНР.

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    29 июля 2024, 01:54 • Новости дня
    Взрывы произошли в Харькове и Кривом Роге

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы прогремели в украинских городах Кривой Рог Днепропетровской области и Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.

    Воздушная тревога в Харьковской области звучит с 21.16 мск воскресенья, а в Днепропетровской области – с 0.11 мск понедельника, следует из данных украинского министерства цифровой трансформации, передает РИА «Новости».

    Кроме того, украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге в Кировоградской области Украины, в «красной зоне» – Днепропетровская и Харьковская области и «украинские» районы ДНР, Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что взрывы произошли в Павлограде Днепропетровской области.

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    28 июля 2024, 23:37 • Новости дня
    Взрывы произошли в Павлограде Днепропетровской области

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде Днепропетровской области

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы слышны в украинском городе Павлограде Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».

    Украинский телеканал сообщил о взрывах на фоне звучавшей воздушной тревоги, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские СМИ сообщили о масштабном пожаре в Николаеве.

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    28 июля 2024, 22:20 • Новости дня
    ПВО сбила беспилотник самолетного типа над Курской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Российская ПВО сбила украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Медвенским районом Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

    В своем Telegram-канале Смирнов предупредил жителей, что в Медвенском районе области сбил украинский беспилотник, и призвал не приближаться к обломкам.

    Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА на нефтебазу в Курской области загорелись три резервуара с топливом.

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    28 июля 2024, 23:22 • Новости дня
    ПВО сбили 12 беспилотников самолетного типа над Курской областью

    Tекст: Вера Басилая

    В Обоянском и Медвенском районах Курской области сбиты еще 12 украинских беспилотников самолетного типа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

    Смирнов в Telegram-канале сообщил о работе российских систем ПВО и поблагодарил военных за 12 сбитых беспилотников.

    Врио губернатора также сообщил, что за сутки стрелковым оружием и средствами РЭБ в приграничных районах в течение дня уничтожено 19 украинских дронов..

    Ранее сообщалось, что ПВО сбила один украинский беспилотник в регионе.

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    29 июля 2024, 00:58 • Новости дня
    Российская ПВО отразила атаку трех беспилотников в Брянской области

    Tекст: Вера Басилая

    Силами ПВО Министерства обороны России перехвачены и уничтожены над Брянской областью еще три беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    ПВО продолжают отражать атаку «украинских террористов», сбиты еще три дрона самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, следует из сообщения в Telegram-канале Богомаза.

    Ранее Богомаз сообщал об одном сбитом украинском беспилотнике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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