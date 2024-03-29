В Киеве потребовали снести Арку Дружбы народов

Tекст: Дарья Григоренко

Соответствующее заключение экспертной комиссии УИНП опубликовано на сайте института. Экспертная комиссия УИНП рекомендовала демонтировать размещенную в Крещатом парке Киева Арку Дружбы народов, которая посвящена событиям, связанным с осуществлением российской имперской политики и ее глорификацией, передает ТАСС.

Эксперты также добавили, что монумент, несмотря на переименование в «Арку Свободы украинского народа», представляет собой исключительно советские идеологемы и коннотации.

Ранее сообщалось, что бронзовую скульптуру двух рабочих – украинца и русского, – держащих ленту с Орденом дружбы народов, демонтировали в Киеве.

Арка Свободы украинского народа (до 14 мая 2022 года носила название Арка Дружбы народов) – скульптурная композиция, достопримечательность Киева, расположенная в центральном парке украинской столицы на правом, высоком берегу Днепра. Открытие культурного объекта было приурочено к 65-летию Октябрьской революции. Монумент посвящен воссоединению Украины с Россией. Композиция состоит из трех элементов: самой арки в виде громадной радуги, бронзовой скульптуры двух трудящихся и сцены Переяславской рады.

