Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.6 комментариев
В Киеве потребовали снести Арку Дружбы народов
Украинский институт национальной памяти (УИНП) признал Арку Дружбы народов в Киеве символом российской имперской политики и угрозой национальной безопасности.
Соответствующее заключение экспертной комиссии УИНП опубликовано на сайте института. Экспертная комиссия УИНП рекомендовала демонтировать размещенную в Крещатом парке Киева Арку Дружбы народов, которая посвящена событиям, связанным с осуществлением российской имперской политики и ее глорификацией, передает ТАСС.
Эксперты также добавили, что монумент, несмотря на переименование в «Арку Свободы украинского народа», представляет собой исключительно советские идеологемы и коннотации.
Ранее сообщалось, что бронзовую скульптуру двух рабочих – украинца и русского, – держащих ленту с Орденом дружбы народов, демонтировали в Киеве.
Арка Свободы украинского народа (до 14 мая 2022 года носила название Арка Дружбы народов) – скульптурная композиция, достопримечательность Киева, расположенная в центральном парке украинской столицы на правом, высоком берегу Днепра. Открытие культурного объекта было приурочено к 65-летию Октябрьской революции. Монумент посвящен воссоединению Украины с Россией. Композиция состоит из трех элементов: самой арки в виде громадной радуги, бронзовой скульптуры двух трудящихся и сцены Переяславской рады.