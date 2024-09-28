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    28 сентября 2024, 17:55 • Общество

    В Германии начались репрессии за трансляцию российских каналов

    В Германии начались репрессии за трансляцию российских каналов
    @ David Oxberry/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    В Германии супружеской паре грозит тюрьма за стриминг российских телеканалов, вещание которых запрещено в Европе. Во время обысков было изъято оборудование, деньги, а сам интернет-сервис заблокирован. В экспертной среде отмечают, что только в Германии российское телевидение смотрели несколько миллионов человек, у которых есть запрос на получение позиции России. Поэтому многие продолжают смотреть эти телеканалы в обход блокировок.

    Власти Германии заподозрили супружескую пару в организации показа российских телеканалов через интернет. Это 37-летний гражданин Германии и его 42-летняя жена с украинским паспортом. Муж и жена якобы предоставляли доступ к нескольким российским телеканалам, попавшим под санкции, начиная с 2022 года, «из-за распространения нелегальной пропаганды». В частности, в их предложение входили «Россия 1», RT и другие телеканалы.

    Во время обысков у подозреваемых изъяли оборудование и 40 тыс. евро наличными. Также арестованы активы на 120 тыс. евро, что, как утверждается, соответствует предполагаемому «незаконному» доходу. По данным властей, в случае признания виновными подозреваемым угрожает лишение свободы на срок не менее года за коммерческие преступления по закону о внешней торговле. Кроме того, интернет-сайт, через который осуществлялись трансляции, был заблокирован по требованию прокуратуры города Карлсруэ.

    В Европе целенаправленно ограничивали работу российских СМИ на протяжении многих лет. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию с призывом противодействовать российским СМИ, считая главными угрозами Sputnik и RT. В 2022 году, после начала российской спецоперации на Украине, ЕС начал вводить жесткие беспрецедентные санкции против крупнейших российских СМИ, запрещая их вещание на своей территории. Такие решения принимались без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС.

    После запрета телеканалов европейские чиновники занялись остальными СМИ. В мае этого года Евросоюз запретил Voice of Europe, РИА «Новости», «Известиям» и «Российской газете» вести на своей территории любую деятельность, связанную с телевидением и радиовещанием. Как заявляли в Совете ЕС, эти СМИ якобы «распространяют и поддерживают российскую пропаганду и агрессию против Украины».

    Полный список стран, в которых так или иначе ограничена работа и трансляция российских СМИ, опубликован на сайте МИД. Дипломаты отмечали, что действия властей стран Запада противоречат их обязательствам в сфере обеспечения свободного доступа к информации и плюрализма СМИ. Этим летом ведомство в качестве ответной меры запретило вещание более 80 европейских медиа. Среди них оказались немецкий Spiegel, Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанские Mundo, Pais и EFE, итальянские Stampa, Repubblica и телекомпания RAI, французские Monde, Liberation и France-Presse, общеевропейские Politico и Euobserver.

    В экспертной среде отмечают, что несмотря на запреты, европейская аудитория все равно находит возможность получать информацию российских СМИ. В Германии российские телеканалы наиболее востребованы среди жителей бывшей ГДР. То, что сервис приносил доход, говорит о востребованности услуги и желании простых немцев составлять объективную картину о происходящем.

    «Немецкие СМИ подконтрольны американцам и выдают то, что им ставят в качестве задач. Это распространено не только в Германии, но и по всей Европе. Европейские политики делают одинаковые заявления, а новостные сюжеты и тексты написаны буквально под копирку. Поэтому

    у людей есть запрос не столько на российскую информацию, сколько на альтернативную точку зрения. В Германии она просто уничтожена, поэтому люди ищут правды,

    чтобы составить более или менее объективную картину», – считает Мария Бутина, член комитета Госдумы по международным делам.

    «Запрос на информацию был всегда, а сегодня он еще актуальнее. Люди хотят знать правду. Многие немцы переехали жить в Россию и воочию убедились, что в магазинах – не пустые полки, а на улицах не ходят медведи, – продолжила депутат. – Люди сомневаются, что их правительство говорит им правду, поэтому ищут альтернативную информацию, отсюда и запрос на российские телеканалы».

    «В Германии очень сильны пророссийские настроения, особенно на территории бывшей ГДР. Люди не только имеют запрос на информацию о том, что на самом деле происходит в России, но активно переезжают в Россию. Президент Владимир Путин издал указ о возможности без квоты и знания русского языка переехать в Россию по причине духовно-нравственных преследований в другой стране», – напомнила спикер.

    По ее словам, «многие иностранцы уже воспользовались возможностью переехать жить в Россию». «Комитет Госдумы по международным делам как раз курирует этот вопрос, поэтому я могу сказать о том, что люди, которые хотят получать информацию из России, активно пользуются социальными сетями, стриминговыми сервисами. А те, кто отчаялся или боится преследования, просто уезжают», – добавила спикер.

    «Это явление носит массовый характер... За последние два года из всех приехавших в Россию на основании духовно-нравственных ценностей 31% составляют граждане Германии. Статистика говорит сама за себя», – подчеркнула Бутина.

    Германский политолог Александр Рар отмечает, что в Германии и Евросоюзе все российские государственные телеканалы «давно отключены, их в чистом виде смотреть фактически невозможно». Тем не менее «на территории бывшей ГДР люди хотят получать альтернативную информацию к существующему мейнстриму. В интернете есть пророссийские блоги, пользующиеся популярностью». «В общем можно сказать, что информационное пространство Германии сейчас тщательно вымыто.

    Когда кто-то из немецких политиков или экспертов пытается трактовать вещи даже с долей симпатии к России, его обвиняют в том, что он агент Москвы»,

    – рассказал Рар.

    Аудитория российских телеканалов широко представлена в Германии, добавляет Александр Камкин, замдиректора Центра Германских исследований Института Европы РАН. «Русскоязычные телеканалы пользуются популярностью за счет того, что в стране живет порядка 3 млн русскоговорящих людей. Это советские немцы, которые ранее выехали из СССР, эмигранты по еврейской линии, смешанные браки, специалисты, которые в свое время переехали по контракту и остались там жить», – пояснил эксперт.

    По его словам, среди аудитории много немцев в возрасте 40+, жителей бывшей ГДР, «которые не теряют эмоциональных связей с Россией». «Это также люди, работавшие с российскими компаниями. В силу профессионального статуса им интересно происходящее в РФ, им важно услышать мнение и голос России», – отметил Камкин.

    По его словам, после отключения вещания немцы все равно находят возможность продолжать смотреть российское телевидение обходными путями, используя стриминговые и VPN сервисы.

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    В Германии начались репрессии за трансляцию российских каналов

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