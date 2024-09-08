В МИД предупредили о чувствительном ответе на санкции против журналистов России

Tекст: Дарья Григоренко

Захарова прокомментировала последние санкции США, отметив, что в настоящий момент сложившаяся ситуация является уникальной. По ее словам, принятые на этой неделе очередные рестрикции США не были даже окончательно опубликованы американскими властями и сами операторы внутри США «до конца не очень понимают, что от них хотят», передает ТАСС.

Как указала дипломат, часть списков была процитирована, часть списков так и не была процитирована. «Еще часть списков, как они сказали, вообще не будет опубликована. Видимо, потому что они понимают, что мы будем отвечать. Возможно, они не хотят обнаруживать себя целиком, чтобы не получить «ответку». А «ответка», как вы знаете, была сейчас на действия Еврокомиссии, причем такая, которая оказалась чувствительной. На запрет трех наших изданий мы запретили 80 с лишним», – отметила Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская сторона, решая вопрос об ограничениях американских СМИ, учтет, занимается ли то или иное издание фейками.

Напомним, Соединенные Штаты в сентябре ввели санкции против МИА «Россия сегодня», РИА «Новости», RT, Sputnik, Ruptly. Из-за них от работы с российской прессой отказались некоторые журналисты и эксперты.