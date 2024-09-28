Супругов заподозрили в незаконной трансляции российских каналов в Германии

Немца и украинку заподозрили в незаконной трансляции российских телеканалов в Германии

Tекст: Антон Антонов

Подозреваемые – 37-летний гражданин Германии и его 42-летняя жена с украинским паспортом – якобы предоставляли доступ к нескольким российским телеканалам, попавшим под санкции, начиная с 2022 года. В частности, в их предложение входили, как сообщается, «Россия 1» и RT, передает РИА «Новости».

По данным таможни, в случае признания виновными подозреваемым угрожает лишение свободы на срок не менее года за коммерческие преступления по закону о внешней торговле. Во время обысков у подозреваемых изъяли оборудование и 40 тыс. евро наличными. Арестованы активы на 120 тыс. евро, что, как утверждается, соответствует предполагаемому «незаконному» доходу.

Кроме того, интернет-сайт, через который осуществлялись трансляции, был заблокирован властями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз без обращения к суду или национальным регуляторам ввел санкции против российских СМИ, запретив их вещание на территории ЕС. В сентябре Евросоюз продлил персональные санкции против россиян. Под европейскими ограничениями из-за ситуации на Украине находятся более 2,2 тыс. физлиц и организаций.