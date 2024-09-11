Консервативные христианские силы на Западе, недовольные всей радужной повесткой – это если не союзники, то люди, с которыми можно и нужно работать. В этом отношении поддерживать хорошие отношения с западными исповеданиями, католиками, лютеранами, протестантами – в интересах России.0 комментариев
Евросоюз продлил персональные санкции против россиян
Евросоюз на полгода продлил персональные санкции против россиян
Постоянные представители стран Евросоюза согласовали продление на полгода персональных санкций против россиян.
Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду согласовали продление на полгода персональных санкций против России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Совете ЕС.
Решение о продлении санкций должны утвердить до конца текущей недели. СМИ сообщали, что из обновленных санкционных списков могут исключить фигурантов, в отношении которых ранее Суд Евросоюза принял соответствующие решения. В частности, назывались имена автогонщика Никиты Мазепина и Виолетты Пригожиной.
Отмечается, что в данный момент под европейскими ограничениями из-за ситуации на Украине находятся более 2,2 тыс. физлиц и организаций. Режим персональных антироссийских санкций действует с 2014 года, с тех пор санкционные списки неоднократно расширялись. В Евросоюзе действуют антироссийские режимы санкций за «нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины», «за подрыв суверенитета Украины», «за внутреннюю ситуацию в России».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский суд юстиции (ЕС) 20 марта 2024 года постановил отменить санкции, введенные Евросоюзом против российского автогонщика Никиты Мазепина. Суд счел неубедительными доказательства ЕС о том, что спортсмен поддерживал спецоперацию России на Украине.