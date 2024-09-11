Евросоюз продлил персональные санкции против россиян

Евросоюз на полгода продлил персональные санкции против россиян

Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду согласовали продление на полгода персональных санкций против России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Совете ЕС.

Решение о продлении санкций должны утвердить до конца текущей недели. СМИ сообщали, что из обновленных санкционных списков могут исключить фигурантов, в отношении которых ранее Суд Евросоюза принял соответствующие решения. В частности, назывались имена автогонщика Никиты Мазепина и Виолетты Пригожиной.

Отмечается, что в данный момент под европейскими ограничениями из-за ситуации на Украине находятся более 2,2 тыс. физлиц и организаций. Режим персональных антироссийских санкций действует с 2014 года, с тех пор санкционные списки неоднократно расширялись. В Евросоюзе действуют антироссийские режимы санкций за «нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины», «за подрыв суверенитета Украины», «за внутреннюю ситуацию в России».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский суд юстиции (ЕС) 20 марта 2024 года постановил отменить санкции, введенные Евросоюзом против российского автогонщика Никиты Мазепина. Суд счел неубедительными доказательства ЕС о том, что спортсмен поддерживал спецоперацию России на Украине.