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    15 июля 2024, 12:00 • В мире

    Иноагенты и «грантоеды» стали главной ценностью киевского режима

    Иноагенты и «грантоеды» стали главной ценностью киевского режима
    @ РИА Новости

    Tекст: Василий Стоякин

    На Украине новый крупный скандал, связанный с мобилизацией. Выяснилось, что облавы и насильственный набор в армию касается в первую очередь, например, водителей скорой помощи – но от этого полностью защищены работники многочисленных неправительственных организаций, живущих на деньги Запада. Почему они для киевского режима оказались столь ценным ресурсом?

    Сначала стоит упомянуть характерный сегодня для Украины видеоролик. Старательно скрывающий свое лицо украинский военный откровенно признает (кстати – на языке «оккупанта» и «агрессора»), что «человек, которого насильно запихнули в бус и привезли ко мне… Возможно, из десяти одного мы сделаем воином. А девять напишут отказные или пойдут по больничкам». Качество отловленного по подворотням личного состава ВСУ оставляет желать много лучшего, прежде всего – из-за низкой мотивации.

    То есть, с одной стороны, ВСУ не хватает людей. А с другой – 21 июня 2024 года был издан приказ госсекретаря кабинета министров Украины, утвердивший перечень из 132 неправительственных организаций, получивших бронирование на 100% своих сотрудников. Ведь это, как их порой называют в украинской политической риторике, «носители интеллекта нации». А говоря другим, более прямым языком – так называемые грантоеды.

    СМИ список стал известен только в июле – и сразу же вызвал грандиозный скандал. Неудивительно – речь идет о грантовых организациях, которые в значительной степени определяют политику Украины в различных сферах, получая крупное финансирование от Запада. И в них работает большое количество молодых здоровых мужчин, вполне годных для пребывания в окопах. Но их в ВСУ не возьмут. Для примера, бронь от мобилизации получили следующие организации:

    – гражданская сеть «Опора» – осуществляет надзор за проведением выборов на Украине с точки зрения интересов Запада;

    – «Интерньюз Украина» Константина Квурта – организация, обеспечивающая подготовку журналистов в духе «стандартов Би-би-си». Сам Квурт требовал запрета «телеграма», поскольку его существование противоречит свободе угодного транснациональному капиталу слова;

    – «Украинский независимый центр политических исследований» – одна из древнейших (существует с 1991 года) грантовых организаций Украины, рассказывающая украинцам о прелестях западной демократии;

    – «Центр политических студий и аналитики Эйдос», одним из основателей которого является политтехнолог Виктор Таран – один из идеологов Майдана и диктатуры Зеленского. И кроме того, масса совсем уж откровенных иноагентов вроде Американской ассоциации юристов.

    Странно, что среди «носителей интеллекта нации» нет такой, например, заслуженной грантовой организации, как Фонд «Демократические инициативы им. Илько Кучерива». А ведь покойный Кучерив в свое время даже в НАТО вступил – в качестве индивидуального члена. Отсутствие некоторых организаций позволяет полагать, что при составлении этого списка имел место сговор. Возможно – коррупционного характера, возможно – политического.

    Впрочем, в основном тут представляет интерес именно то, что от мобилизации спасают в первую очередь идеологические кадры, осуществляющие внешний контроль над киевским режимом. Если они и служат, то в особых условиях.

    Например, одесский нацист и убийца Сергей Стерненко некоторое время служил в тылу в теробороне, а сейчас и вовсе занимается волонтерством. А глава Центра противодействия коррупции (грантовая организация, являющаяся частью созданной на Украине американской системы «борьбы с коррупцией» силами коррупционеров) Виталий Шабунин, служа в ВСУ, на службу просто не являлся.

    В целом на Украине, согласно закону, от мобилизации должны быть избавлены сотрудники предприятий, «критически важных для функционирования экономики и жизнедеятельности населения». Однако в их число почему-то не входят некоторые предприятия и организации, вроде бы представляющие ценность именно с этой точки зрения. Например, не избавлены от повинности сотрудники скорой помощи, несмотря на их повсеместный дефицит. В Одессе попытка их мобилизации привела к акциям протеста.

    Из-за мобилизации возник дефицит водителей коммунального транспорта и дальнобойщиков. Доходит до того, что последние просто бросают свои машины и спасаются за границей. Чтобы восполнить дефицит, развернута программа подготовки женщин.

    И если с российской стороны воюют люди мотивированные (даже если они не добровольцы, а мобилизованные), то с украинской – кто попался под руку ТЦК (военкоматам). Разумеется, это сильно влияет на боеспособность подразделений, но, похоже, украинскую сторону это не особо волнует. Почему?

    На самом деле впечатление это не совсем верное. В 2022 году в украинские военкоматы шел поток добровольцев, которые имели осознанную цель воевать с Россией. Добровольческие части (вроде пресловутого «Кракена») охотно брали асоциальные элементы, которые были готовы к применению вооруженной силы (в первую очередь – по отношению к своим же мирным согражданам).

    Но за прошедшие два года эта часть человеческого ресурса на Украине просто иссякла по объективным причинам – большая часть была убита или утратила боеспособность. Например, известный крымский террорист и бездарный режиссер Олег Сенцов сейчас вещает о необходимости войны до последнего украинца из Праги. А ведь он действительно воевал.

    Во вторую очередь мобилизовали незанятое население, главным образом – из сельской местности. Потом пришла пора городов, но опять же – выборочно. Например, настоящим малинником для «ухилянтов» (людей, уклоняющихся от мобилизации) стала «Укрзализныця» (украинские железные дороги), куда принимали людей на четверть ставки, но с гарантией брони от мобилизации.

    И только после введения в мае 2024 года в действие нового закона о мобилизации, принятого под диктовку западных спонсоров войны, грести начали всех сплошняком. Но опять же – за исключением избранных. Теперь выясняется, что особенно избранными стали сотрудники разнообразных НКО. Причин их неприкосновенности в основном две.

    Во-первых, никакого особого смысла в их мобилизации нет – это в основном люди городские, гражданские, не любящие работать и если склонные к насилию, то только к психологическому. Они не солдаты. В этом отношении из водителя скорой помощи солдат получится намного лучший.

    Во-вторых, они выполняют критично важную для выживания киевского режима функцию поддержания на достаточном уровне военной истерии в обществе.

    Украинская власть, несмотря на свой диктаторский характер, не может игнорировать общественные настроения и боится, что люди перестанут верить в победу и начнут требовать мира. Она этого тем более боится, если учесть, что сам по себе расчет Украины на победу в войне против России базируется только на том, что российское общество утратит веру в победу и начнет требовать прекращения конфликта любой ценой.

    Потому для украинского государства на данном этапе критически важны не энергетика и железная дорога, а СМИ и идеология. А значит – стопроцентная бронь для тех, кто получает от Запада гранты на идеологическую обработку жителей Украины.

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