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Путин помог школьнику из Коми создать класс БПЛА
Путин поддержал создание класса БПЛА в школе Сосногорска
В школе Сосногорска благодаря участию президента России Владимира Путина появился класс для обучения управлению беспилотными летательными аппаратами, что стало результатом инициативы школьника Никиты Камынина.
Владимир Путин выполнил мечту школьника из Республики Коми, поддержав создание класса для обучения управлению беспилотными летательными аппаратами в школе № 4 города Сосногорска. Это стало возможным после заседания Наблюдательного совета «Движения Первых», где Никита Камынин, 12-летний участник движения, поделился с президентом своим увлечением беспилотной авиацией и выразил желание развивать обучение по управлению дронами, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В результате школа Никиты получила современное оборудование: ноутбуки, 3D-принтеры, интерактивную доску и дроны, что позволило организовать в школе «Кружок беспилотных аппаратов». Никита отметил, что теперь ребята из маленьких городов могут принять участие в событиях всероссийского масштаба благодаря поддержке президента.
Наблюдательный совет, на котором присутствовал юный Камынин, прошел 26 марта на IV съезде «Движения Первых» в Национальном центре «Россия». Как и его дедушка и отец, Никита мечтает стать военным, увлекается танкомодельным спортом и беспилотной авиацией. На встрече с президентом он предложил развивать проекты по обучению детей управлению БПЛА на базе школ.
Ранее «Движение Первых» запустило новый сезон чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего». В 2024 году в проекте участвовали более 1200 команд из более чем 80 регионов России. В 2025 году наставники продолжат обучение детей работе с дронами.