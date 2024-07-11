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    11 июля 2024, 11:36 • В мире

    Западная Украина провалила тест на патриотизм

    Западная Украина провалила тест на патриотизм
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Олег Исайченко

    Западная Украина поставила рекорд по численности уклонистов, которые находятся в розыске. Если всего на Украине ищут 400 тыс. «ухилянтов», то больше половины из них приходятся на западноукраинские области. При этом солдаты из этих регионов перестают верить в «российскую угрозу» и все чаще задаются вопросами, почему они должны быть патриотами. Что стало причиной для подобного развития событий?

    На Украине объявлены в розыск более 400 тыс. уклонистов. Об этом сообщается в статистических данных Минобороны страны (с текстом документа можно ознакомиться здесь). При этом наибольшее количество запросов на розыск «ухилянтов», то есть уклонистов, подано в западных областях Украины.

    Так, во Львовской области ищут 85 тыс. уклонистов, в Закарпатской – 54 тысячи, в Ивано-Франковской – 33 тысячи, в Тернопольской – 28 тысяч, а в Хмельницкой – 20,5 тысяч. Еще около 25 тысяч суммарно разыскиваются на Волыни, а также в Ровенской и Черновицкой областях. И по этому показателю регионы Западной Украины заметно обходят любые другие части страны.

    Кроме того, все чаще звучат жалобы на неверие солдат с Западной Украины в «путинскую угрозу». Об этом, в частности, рассказал киевский журналист Артем Ильин, месяц назад ушедший служить в ВСУ. Он отметил, что в армии его окружают в основном деревенские жители с западной части страны.

    Большинство из них открыто задаются вопросом, почему они должны быть патриотами, если «государство за всю жизнь не дало им ничего, кроме автомата». Также в среде украинских солдат «очень быстро распространяются слухи типа «Бугатти» у первой леди». «Я откровенно растерялся и не знаю, что им ответить. Аргументы про Путина и московскую власть не работают», – подчеркнул журналист.

    Параллельно в стране постоянно происходят новые коррупционные скандалы, «несмотря на десятки антикоррупционных органов, мощные речи, яркие форумы и авторитетных спикеров». «И народ понимает, что это ерунда на постном масле, которую втирают уже 10+ лет на фоне разговоров о «путинской угрозе». Это очень влияет на мотивацию», – добавил он.

    По словам опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, особенностью западноукраинской ментальности является ненависть или предубеждение к жителям южной и восточной частей страны. В местной терминологии первые именуются как «западенці», а вторые – «східняки» (от укр. «схід» – восток).

    Такая особенность, конечно, присуща не всем жителям Западной Украины, ведь это разнородный макрорегион, который вобрал в себя представителей разных этносов, субэтносов и конфессий. Однако доминирующее положение в нем имеют не просто украинцы, а националисты, которые проповедуют пещерную русофобию. Проявляется она по-разному.

    Например, экс-депутат Рады, а ныне преподаватель одного из львовских университетов Ирина Фарион критикует боевиков из бригады «Азов» за использование русского языка. И это в ситуации, когда «Азов» признан в России террористической организацией. А на бытовом уровне такой вид русофобии проявляется в нежелании сдавать в аренду жилье харьковчанам и систематическая травля детей-беженцев из русскоязычных регионов.

    Иными словами, «западенці» морально готовы убивать, но не готовы умирать, считает Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины. «Если речь идет о том, чтобы убивать мирных жителей Донбасса, тут бы они были в первых рядах. А воевать с сильным противником, жертвовать собой, страдать, нести военные и бытовые тяготы они не готовы», – пояснила правозащитница.

    «Из истории Великой Отечественной войны мы знаем, что бандеровцы не снискали военной славы. Во всех сражениях они всегда показывали себя негодными воинами, которые проявляли смелость лишь во время карательных операций против мирного населения», – напомнила она.

    «Перестали ли «западенцы» верить в «путинскую угрозу»? Да они и не верили. Галичане очень хорошо понимают масштаб России, уровень ее экономики, военной техники, силу армии. Поэтому одно дело – кричать о том, что они воюют за всю Европу. И совсем другое дело – собственно воевать», – заметила она.

    «Западные области Украины находятся далеко от театра военных действий, зато рядом находятся регионы Польши, Чехии и Словакии. Там сформированы преступные группы – спайки местных жителей, таможенников, пограничников и других силовиков. Они занимаются контрабандой и другими мутными делами. Поэтому им легче уклониться от призыва в ЕС, чем жителям Черниговской, Сумской областей», – рассуждает собеседница и добавляет:

    «Западенцы» лидируют среди «ухилянтов» из-за того, что имеют физический доступ к коридорам, по которым можно покинуть пределы Украины. И именно поэтому Западная Украина, которая остальных учила любить страну, провалила тест на патриотизм».

    В то же время экс-депутат Рады Олег Царев напоминает, что Западная Украина активнее всего сопротивляется мобилизации. «Местные жители никогда не отличались боевитостью. Во время Второй мировой войны «западенцы» в основном работали в полицейских частях. Идти в атаку за Родину – не их метод», – пояснил Царев.

    Кроме того, в последние 30 лет власти Украины старались возлагать любую нагрузку, в том числе экономическую, на Юго-Восток, потому что на Западной Украине «живут люди первого сорта». Там же проживает главный электорат националистов. Теперь же львиная доля этого электората – беженцы в ЕС.

    «Еще во времена перестройки многие предприятия на Западной Украине закрылись, и местные жители проторили себе путь в Европу. Помню, когда бывшего вице-спикера Рады Руслана Кошулинского спросили, чем он занимался до прихода в политику, он отвечал: «Їздили на заробітки. Там хлопці працювали, а я кашу варив». Поэтому статистика по уклонистам не вызывает удивления», – заключил Царев.

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