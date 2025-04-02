  • Новость часаПотерявшим жилье жителям Курской области выделено 16 млрд рублей
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    Российский «пришелец с Сириуса» нашел новых жертв на другом конце планеты
    Юшков: Попытки запретить поставки нефти из России по Балтике грозят военным конфликтом
    Матвиенко заявила о появлении «всероссийской доски позора»
    Россия запретила работу 81 зарубежного СМИ
    Кремль зафиксировал нежелание Киева участвовать в мирных переговорах
    Жителям новых регионов России списали украинские долги
    «Северяне» взяли в плен двух украинских военных в Белгородской области
    Путин распорядился создать в МВД новую службу по вопросам миграции
    Песков заявил о гигантском ущербе причалам КТК от украинских дронов
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Европа выбрасывает демократию за ненадобностью

    Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект никогда не заменит учителя

    Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.

    33 комментария
    2 апреля 2025, 15:48 • Новости дня

    Мирошник обвинил Европу в планах оккупации Украины

    Мирошник обвинил Европу в планах оккупации Украины
    @ Mehdi Chebil/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что план ввода европейского контингента на Украину можно рассматривать как оккупацию.

    Мирошник в ходе экспертной дискуссии «Противостояние Восток – Запад, Украинское измерение. Сценарии будущего» в Ереване заявил, что проект по формированию «контингента сдерживания» европейскими странами является фактическим планом оккупации Украины, передает ТАСС.

    По словам дипломата, этот контингент должен быть введен на территорию Украины после подписания мирного договора.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные миротворческие силы, которые планируется направить на Украину, смогут дать военный ответ в случае нападения.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал мечтателями европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию.

    1 апреля 2025, 19:22 • Новости дня
    Бербок потребовала от США провести сделку с Украиной по законам ЕС

    Reuters: Бербок заявила, что сделка США и Украины должна соответствовать законам ЕС

    Бербок потребовала от США провести сделку с Украиной по законам ЕС
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок подчеркнула важность соблюдения европейского законодательства в возможной сделке между США и Украиной, касающейся редкоземельных металлов, сообщает Reuters.

    Бербок подчеркнула необходимость соответствия возможной сделки между США и Украиной европейскому законодательству, передает «Российская газета». Позиция Бербок была озвучена на пресс-конференции в Киеве, где она подчеркнула, что Евросоюз уже имеет собственное соглашение с Украиной по редкоземельным металлам.

    Бербок заявила: «В конце концов, это наш европейский континент», указывая на важность соблюдения норм ЕС в любых новых международных соглашениях, которые могут влиять на европейский рынок. Она добавила, что каждая сделка, связанная с Украиной и редкоземельными металлами, должна соответствовать законодательству Евросоюза.

    Напомним, 1 апреля исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев и объявила о решении выделить 130 млн евро для гуманитарной помощи и стабилизации.

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп потребовал репарационных выплат и выдвинул претензии на ресурсы Украины, фактически «приставив пистолет» к голове главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Коментарии (23)
    2 апреля 2025, 09:45 • Новости дня
    Вучич заявил о тайных переговорах двух мировых лидеров с Путиным
    Вучич заявил о тайных переговорах двух мировых лидеров с Путиным
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил о двух мировых лидерах, которые тайно общались с российским лидером Владимиром Путиным.

    В интервью блогеру Марио Науфалу Вучич рассказал о том, что некоторые мировые лидеры тайно общались с президентом России, передает РИА «Новости».

    По его словам, он лично знает как минимум двух таких лидеров.

    Вучич подчеркнул, что его предстоящая встреча с Путиным, запланированная на 9 мая, станет первой за три с половиной года.

    Он акцентировал внимание на том, что Сербия придерживается искренности и честности в своих международных отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич планирует посетить Москву 9 мая, где пройдет встреча с Владимиром Путиным. Сербский почетный караул примет участие в параде Победы 9 мая в Москве, возглавит делегацию президент Вучич.

    Коментарии (8)
    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    2 апреля 2025, 13:08 • Новости дня
    Юшков: Попытки США запретить поставки нефти из России по Балтике грозят военным конфликтом

    Юшков: Планы США запретить возить нефть из России по Балтике – опасная игра на нервах

    Юшков: Попытки США запретить поставки нефти из России по Балтике грозят военным конфликтом
    @ Stefan Sauer/DPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Торговые маршруты через Балтийское море критически важны для поставок российской нефти. Заигрывания США с ограничениями в данной акватории могут спровоцировать военный конфликт, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что Штаты рассматривают введение санкций против судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море.

    «План США ограничить проход нефтяных танкеров в Балтийском море незаконен с точки зрения международного права», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности. Впрочем, он напомнил, что подобные инициативы прорабатывают и Евросоюз, и страны НАТО.

    Тогда в качестве обоснования блокировки судов из так называемого теневого флота России рассматривались экологические мотивы. Кроме того, на Западе утверждали, будто танкеры «угрожают» критической подводной инфраструктуре. Собеседник не исключает, что может быть составлен определенный перечень кораблей, которым закроют вход в Балтийское море.

    «Западные страны имеют в этой акватории наибольшее влияние. Например, Дания контролирует проливы. Если Вашингтон совместно с Европой перейдет от слов к делу, то для Москвы это окажется большой проблемой», – считает Юшков. Он объясняет: через порты Усть-Луга и Приморск вывозится несколько десятков млн тонн нефти в год.

    «Для нас балтийский маршрут очень важен. Перенаправить объемы – крайне сложная задача. В этой ситуации России придется, скорее всего, перейти к сокращению добычи ресурсов. Это приведет к росту цен на мировом рынке, и мы сможем заработать примерно те же деньги. Тем не менее планы США – это серьезный вызов для Москвы», – подчеркнул аналитик.

    «Какие меры мы будем предпринимать: прорываться с боем? Сопровождать военными кораблями торговые суда? Это определенная точка напряженности и сильная игра на нервах, поскольку ни одна из сторон не может гарантировать, что те или иные шаги не приведут к вооруженному конфликту», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что США рассматривают введение санкций против судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море. Данная мера призвана нанести удар по «теневому флоту» Москвы, пишет в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Джеки Генрих, журналистка телеканала Fox News.

    По ее словам, обсуждение новых ограничений в отношении России началось из-за разочарования главы Белого дома во Владимире Путине. Как сообщает корреспондент, Дональд Трамп считает, что именно Кремль «затягивает всеобъемлющие переговоры о прекращении огня». При этом в Вашингтоне низко оценивают эффективность уже действующих санкций.

    Так, анонимный представитель Белого дома отметил, что в настоящий момент ограничения соблюдаются лишь «на три из десяти» балла. По мнению чиновника, «теневой флот» России станет «легкой мишенью» для оказания необходимого давления. По данным администрации Трампа, на данные корабли приходится около 70% нелегальных продаж нефти Москвы.

    Кроме того, на днях Дональд Трамп предложил ввести вторичные пошлины на сырье РФ, если соглашения о прекращении боевых действий на Украине не удастся достичь. «Это будет означать, что если вы покупаете нефть у России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах. Будет введен тариф в размере от 25 до 50% на всю нефть», – цитирует его слова NBC News.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты полагают, что в данном случае риторика главы Белого дома была адресована американской аудитории, так как озвученные им пошлины и санкции не способны нанести удар по торговле российской нефтью и напугать ее крупнейших потребителей – Китай и Индию.

    Коментарии (17)
    1 апреля 2025, 19:04 • Новости дня
    Европейских автогигантов оштрафовали за махинации с утилизацией автомобилей
    Европейских автогигантов оштрафовали за махинации с утилизацией автомобилей
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Свыше 10 автомобильных производителей и Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) получили штраф от Европейской комиссии в размере 458 млн евро за сговор в утилизации автомобилей.

    В течение более 15 лет эти компании заключали антиконкурентные соглашения, касающиеся утилизации отслуживших транспортных средств, передает РИА «Новости».

    Среди нарушителей названы такие компании, как BMW, Ford, Honda, Jaguar Land Rover, Hynday, Mazda, Mitsubishi, Opel, Renault, Toyota, Volkswagen и Volvo.

    По данным ЕК, сговор включал два ключевых аспекта: отказ от выплат компаниям-автопереработчикам и сокрытие процентного соотношения переработки автомобилей и доли утилизированных материалов в новых машинах. Этот период нарушений охватывал 15 лет с 2002 по 2017 годы.

    Компании признали факт нарушения и согласились оплатить наложенные штрафы. Исключением стал Mercedes, который не был оштрафован.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, что способны сделать новые пошлины США на импортные автомобили если с европейским автопромом.

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    1 апреля 2025, 17:42 • Новости дня
    Лавров: Cписок атакованных Украиной в ходе перемирия объектов РФ направила США и в ООН

    Лавров: Белоусов доложил Путину о нарушении Киевом моратория на удары по энергообъектам

    Лавров: Cписок атакованных Украиной в ходе перемирия объектов РФ направила США и в ООН
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов на совещании с президентом Владимиром Путиным рассказал о нарушении Украиной моратория на удары по энергетическим объектам, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что российская армия полностью придерживается моратория, который был согласован в ходе телефонного разговора между президентами России и США 18 марта, передает телеканал «Звезда».

    Он добавил, что Белоусов подробно изложил ситуацию, в том числе перечислив конкретные объекты, пострадавшие от атак. По словам Лаврова, перечень атакованных объектов был отправлен государственному секретарю США Марко Рубио и другим представителям, включая ООН.

    Напомним, на совещании президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности обсуждалось исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.

    Путин в ходе совещания запросил доклад у министра обороны Андрея Белоусова по ситуации с мораторием на удары по энергообъектам.

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    1 апреля 2025, 19:12 • Новости дня
    Путин встретился с Додиком в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин принял в Кремле руководителя Республики Сербской Милорада Додика.

    Об этом сообщил Кремль в Telegram-канале. Во встрече также принял участие помощник президента Юрий Ушаков.

    На прошлой неделе Интерпол в Сараево инициировал международный розыск президента Республики Сербской Милорада Додика и председателя Народной скупщины Ненада Стевандича. Венгрия подала апелляцию в Интерпол против инициативы из Сараево о международном аресте Додика, ссылаясь на политический характер преследования.

    Накануне президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик прибыл в Москву и начал свой визит с посещения Могилы Неизвестного Солдата.

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    2 апреля 2025, 13:25 • Новости дня
    Кремль зафиксировал нежелание Киева участвовать в мирных переговорах
    Кремль зафиксировал нежелание Киева участвовать в мирных переговорах
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил готовность урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем, однако украинская сторона не демонстрирует желания следовать этому курсу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Владимир Путин открыт к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Российский лидер остается приверженным поиску путей разрешения ситуации через политико-дипломатические методы.

    Песков подчеркнул, что Россия по договоренности с американской стороной присоединилась к временному мораторию на удары по объектам энергетической инфраструктуры. Это решение было представлено как доказательство стремления России к мирному разрешению конфликта.

    Однако, как отметил Песков, Кремль фиксирует «абсолютное нежелание киевского режима» участвовать в таких переговорах. Украинская сторона, по его словам, не проявляет готовности идти по мирному пути разрешения конфликта.

    Ранее Песков заявил, что США пока не отреагировали на удары ВСУ по российским энергообъектам, несмотря на передачу списка нарушений.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что Россия серьезно отнеслась к моделям и решениям, предложенным США по ситуации на Украине, но имеет собственные приоритеты и подходы в этой теме.

    Коментарии (8)
    2 апреля 2025, 09:46 • Новости дня
    Российские войска взяли в плен двух украинских военных в Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне активных боевых действий на окраинах Демидовки российские войска взяли в плен двух украинских военных в Белгородской области, сообщили в группировке «Север» ВС России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале «Северный ветер», группировка «Север» продолжает активные боевые действия на различных направлениях. В ходе операции под Демидовкой были взяты в плен два украинских солдата, что стало результатом ожесточенных сражений с подразделениями ВСУ.

    Кроме того, в районе Краснояружского и Сумского направлений российские войска нанесли существенные потери противнику. Одновременно с этим на Волчанском направлении были уничтожены несколько боевых групп и техника противника. Всего за последние сутки российские силы уничтожили более 310 украинских солдат и значительное количество бронетехники.

    На Сумском направлении, в районе Басовки и Веселовки, противник предпринял несколько контратак, однако все они были отбиты при поддержке бронетехники. Также удалось предотвратить прорыв колонны бронетехники из села Угроеды в направлении Демидовки.

    В дополнение к этому, российские войска продолжают разминирование территорий в Суджанском приграничье, где за сутки обезврежено 393 взрывоопасных предмета. Более десяти граждан были эвакуированы из небезопасных районов.

    Ранее подразделения группировки «Север» нанесли поражение механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни.

    Минобороны сообщило, что российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ на Белгородском направлении.

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    2 апреля 2025, 10:39 • Новости дня
    Эстонская православная церковь сменила название

    Власти Эстонии зарегистрировали Эстонскую православную христианскую церковь

    Эстонская православная церковь сменила название
    @ Raimund Franken/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Эстонская православная церковь официально переименована в Эстонскую православную христианскую церковь, чтобы подчеркнуть свою миссию служить всем жителям страны, сохраняя православные традиции.

    Эстонские власти зарегистрировали новое название для Эстонской православной церкви, теперь она будет официально именоваться Эстонская православная христианская церковь, передает ТАСС.

    В официальном заявлении Церкви подчеркивается, что новое имя отражает миссию учреждения – служить всем жителям Эстонии, сохраняя многовековые православные традиции.

    В Церкви заверили, что изменение имени не затрагивает каноническое устройство, все приходы продолжат свою деятельность в обычном режиме.

    Напомним, власти Эстонии усилили давление на ЭПЦ, требуя полного и скорейшего разрыва связей с Московским патриархатом.

    Спикер МИД Мария Захарова призвала не лезть МВД Эстонии в дела Эстонской православной церкви с западной либеральной политкорректностью. Москва осудила давление Эстонии на Православную церковь.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала о причинах гонений в Эстонии на Православную церковь.

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    2 апреля 2025, 12:32 • Новости дня
    Жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей списали украинские долги
    Жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей списали украинские долги
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Донбассе и Новороссии ФССП России закрыла производство по долгам в пользу бюджета и банков Украины, сообщил директор ФССП и главный судебный пристав России Дмитрий Аристов.

    Создана нормативно-правовая база, в декабре 2022 года приняли закон о применении закона об исполнительном производстве на территории Донбасса и Новороссии, сказал Аристов, передает ТАСС.

    «Мы пересмотрели, переинвентаризировали более 4 тыс. исполнительных документов и заново начали исполнение по ним. При этом надо обратить внимание, что были окончены исполнительные производства по долгам в пользу бюджета Украины и кредитных организаций Украины», – добавил он.

    Также в среду Аристов сообщал, что ФССП поставила на паузу взыскание с участников СВО на общую сумму свыше 169 млрд рублей.

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    2 апреля 2025, 01:36 • Новости дня
    Атака БПЛА на Таганрог повредила два дома

    Атака БПЛА на Таганрог повредила два дома, эвакуированы 85 жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    Из многоэтажного дома в Таганроге на улице Лизы Чайкиной эвакуировали 85 человек после атаки БПЛА, которая привела к повреждению здания.

    В результате атаки БПЛА на Таганрог в Ростовской области были повреждены два многоквартирных дома. Повреждения получил дом на улице Лизы Чайкиной, где произошло возгорание, которое удалось быстро потушить. 

    Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из дома эвакуированы 85 жителей. Дом остался подключенным к коммуникациям, и несущие конструкции, по оценке специалистов, не пострадали. После завершения работы саперов жильцам разрешат вернуться в свои квартиры.

    Городская комиссия утром начнет обследование зданий и оценку нанесенного ущерба. Светлана Камбулова, глава Таганрога, отметила, что введен режим чрезвычайной ситуации, и пострадавшим жителям будет оказана необходимая помощь.

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    2 апреля 2025, 12:26 • Новости дня
    Минобороны заявило о двух новых атаках Украины на энергетические объекты России
    Минобороны заявило о двух новых атаках Украины на энергетические объекты России
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская армия нанесла два удара по энергетической инфраструктуре в Курской области, что привело к отключению электроснабжения более 1,5 тыс. потребителей в регионе, сообщило Министерство обороны.

    Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали энергетические объекты в Курской области. В результате атаки беспилотного летательного аппарата на подстанцию 110 кВ в районе населенного пункта Клюква произошло отключение трансформатора, что привело к прекращению электроснабжения более 1,2 тыс. бытовых потребителей.

    Второй удар был нанесен через час, в результате обстрела украинскими военными другого энергообъекта в Курском районе был поврежден провод на высоковольтной линии 6 кВ. Это оставило без света еще более 300 бытовых потребителей.

    В Минобороны подчеркнули, что представители киевского режима, включая Владимира Зеленского, заявляли о соблюдении ограничений на удары по энергетическим объектам России. Однако ВСУ, несмотря на эти заявления, продолжают планомерно атаковать российскую энергетическую инфраструктуру с использованием беспилотников и артиллерии.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что список атакованных Украиной объектов Россия направила в США и ООН.

    На совещании президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности обсуждалось исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.

    На прошлой неделе ВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области с использованием американских РСЗО HIMARS, в результате чего объект был фактически уничтожен.

    Коментарии (9)
    2 апреля 2025, 05:05 • Новости дня
    ПВО Западной группировки сбили восемь дронов ВСУ за сутки

    Западная группировка сбила восемь беспилотников и уничтожила технику ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО Западной группировки войск ВС РФ за последние сутки уничтожили восемь беспилотников ВСУ, а также значительное количество военной техники и живой силы противника.

    Как передает ТАСС, расчеты противовоздушной обороны Западной группировки войск ВС РФ за прошедшие сутки сбили восемь дронов ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    Бигма отметил, что за сутки ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, два бронетранспортера М113 американского производства, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, включая два иностранного производства, а также восемь минометных расчетов.

    Кроме того, были уничтожены семнадцать пунктов управления БПЛА, две станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и четыре станции спутниковой связи Starlink. Это позволяет оценить, что Западная группировка продолжает наносить значительный ущерб военной инфраструктуре противника на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курске упали обломки сбитого беспилотника на многоквартирный дом, но никто не пострадал.

    Подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Угроедов, Турьи и Мирополья Сумской области.

    Следственный комитет начал расследование удара украинского беспилотника по автобусу с мирными жителями в Горловке.

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    1 апреля 2025, 22:43 • Новости дня
    Депутат Рады предсказал гражданскую войну на Украине

    Александр Дубинский предположил гражданскую войну и распад Украины после конфликта

    Tекст: Денис Тельманов

    Оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил о вероятности гражданской войны и распада Украины после завершения конфликта с Россией, если не будет найден проект, противопоставляющий страну внешнему врагу.

    Как передает ТАСС, депутат Верховной рады Александр Дубинский высказал мнение о том, что после завершения конфликта с Россией Украина может оказаться на пороге гражданской войны и распада. Политик считает, что без проекта, направленного против внешнего врага, страна может столкнуться с внутренними противоречиями и определением доминирующей идеи через гражданскую войну.

    В своем телеграм-канале Дубинский написал: «Ставится вопрос о том, что делать с национальными ценностями и ориентирами внутри, если нет проекта анти-Россия? Переход от внешнего врага к внутреннему. То есть определение доминирующей идеи путем гражданской войны».

    Кроме этого, депутат считает, что в случае военного поражения возможно разделение страны. Еще одним вариантом развития событий он назвал «очищение» Украины через проведение аналога Нюрнбергского трибунала. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что переговоры о разделе украинской территории уже ведутся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия серьезно отнеслась к моделям и решениям, предложенным США по ситуации на Украине, но имеет собственные приоритеты и подходы в этой теме заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Подполье сообщило о поражении штаба ВСУ и складов БПЛА в Киевской области.

    В Киевской области удары пришлись по военной базе в Василькове и складам с беспилотниками в Глевахе, вызвав серьезную детонацию, а также, предположительно, по штабу ВСУ в Вышгородском районе, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Коментарии (2)
    1 апреля 2025, 18:27 • Новости дня
    Медведев опубликовал комикс с испугавшимся Зеленским

    Медведев опубликовал картинку с испугавшимся Зеленским

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал мем с Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

    На изображении запечатлен испуганный Зеленский, он, обращаясь к главе ЕК, спрашивает, любят ли его еще в Европе. Картинка опубликована в X Медведева.

    Фон дер Ляйен с лицом лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера отвечает ему о том, что Еврокомиссия снова полюбила граждан Евросоюза. После этого она добавляет, что это была первоапрельская шутка, и отмечает, что все еще любит Зеленского.

    Ранее Медведев отмечал, что «лечение острой формы русофобии» в Европе достигается с использованием «Калибра», «Оникса», «Искандера», «Орешника» и других мощных средств.

    Коментарии (2)
    Главное
    Минобороны заявило о двух новых атаках Украины на энергетические объекты России
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    Москвичей предупредили о снегопаде

    Трамп даст старт мировому переделу американского рынка

    Днем освобождения назвал Дональд Трамп 2 апреля. В этот день будут введены основные пошлины, как ожидается, на триллионы долларов. Это будет более жесткая тарифная война, чем первая волна в 2018-2019 годах. Она больше будет похожа на борьбу за рынки сбыта в XIX веке. Тогда Европа билась за колонии и их ресурсы, а теперь весь мир будет биться за доступ к рынку США, считают эксперты. Мир уже готовится к последствиям такой борьбы. Подробности

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    Отказ от энергетического перемирия толкает Украину к внешнему управлению

    В России заявили о праве не соблюдать мораторий на обстрелы энергетических объектов в случае нарушений со стороны ВСУ. В пятницу Украина вновь атаковала станцию «Суджа», которая фактически полностью уничтожена. Как говорят эксперты, несоблюдение энергетического перемирия доказывает недоговороспособность киевской власти и подчеркивает актуальность идеи Владимира Путина о внешнем управлении Украиной под эгидой ООН. Подробности

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    ВСУ видят от России угрозу сразу на шести направлениях

    В последнюю неделю на разных участках линии боевого соприкосновения на украинской бронетехнике замечены новые тактические знаки. Одновременно в Киеве заявляют, будто бы ВС РФ готовятся весной-летом этого года начать масштабное наступление по всему 1000-километровому фронту. Что все это может означать? Подробности

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    Российский «пришелец с Сириуса» нашел новых жертв на другом конце планеты

    Весьма экзотический поворот случился с давней историей вокруг запрещенной в России секты «Ашрам Шамбала» и ее лидера Константина Руднева. Отбыв тюремный срок в России, Руднев занялся тем же промыслом на другом конце земного шара – в Аргентине. Чем известен этот человек и в чем его теперь обвиняют аргентинские власти? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

    • США обнулили ядерные амбиции Зеленского

      Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Голос ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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