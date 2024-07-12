Подполье: ВСУ заменяют военных заключенными в двух областях

Координатор николаевского подполья Лебедев: Киев заменяет военных заключенными под Николаевом и Херсоном

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, часть военнослужащих ВСУ была переброшена из этих областей, предположительно, в Харьковскую и Сумскую области. Вместо них на южный фронт привезли заключенных, указал Лебедев, передает РИА «Новости».

Как уточнил Лебедев, точное число мобилизованных заключенных неизвестно, но они уже ходят по селам по двое, полностью экипированные и с автоматами, в том числе женщины.

По данным подполья, более тысячи заключенных сейчас проходят подготовку на полигоне Широкий Лан в Николаевской области. Аналогичная ситуация наблюдается в селах Великая Александровка и Антоновка Херсонской области.

В четверг министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что власти рассчитывают, что благодаря подписанному ранее президентом Владимиром Зеленским закону о добровольной мобилизации заключенных в ряды ВСУ удастся привлечь около 15 тыс. человек.

Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что отбывавшие наказание в местах лишения свободы мобилизованные украинцы прибыли в Харьковскую область.