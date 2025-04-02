Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».13 комментариев
Президент Грузии подписал закон об иноагентах
Президент Грузии Михаил Кавелашвили утвердил закон об иноагентах, который повторяет американский FARA, но не касается физических лиц и контролируется Антикоррупционным бюро.
Закон вступит в силу через 60 дней после его публикации на официальном портале Законодательного вестника Грузии. Новый закон во многом повторяет американский FARA, но с некоторыми отличиями. Основное различие в том, что грузинский закон не касается физических лиц и предусматривает лишь штрафы за невнесение ежегодной декларации о доходах. В отличие от этого, американский FARA предусматривает тюремное заключение сроком до пяти лет за нарушение, передает ТАСС.
Как отмечается в пояснительной записке, необходимость принятия нового законодательства связана с отказом большинства НПО, финансируемых из-за рубежа, от регистрации в реестре. Это обосновывается необходимостью защиты Грузии от внешнего влияния. Антикоррупционное бюро Грузии будет следить за выполнением нового закона, чтобы ограничить влияние внешних сил на деятельность государственных институтов.
Напомним, 1 апреля парламент Грузии принял решение поддержать американскую версию закона об иностранных агентах, вызвав разнонаправленные реакции как внутри страны, так и за ее пределами.
В марте парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект об иностранных агентах, идентичный американскому FARA, который регулирует деятельность иностранных организаций и лиц.