Парламент Грузии одобрил законопроект об иноагентах

Грузинский парламент одобрил законопроект об иноагентах, копирующий американский FARA

Tекст: Елизавета Шишкова

На пленарном заседании парламента, которое транслировалось в прямом эфире, председатель парламента Шалва Папуашвили сообщил о результатах голосования, отметив, что 84 депутата проголосовали за принятие закона, в то время как никто не высказался против, сообщает ТАСС.

Решение парламента вызвало значительное внимание, так как закон FARA в США требует от организаций и лиц, действующих в интересах иностранных государств, регистрации в качестве иностранных агентов и раскрытия информации о своей деятельности и финансировании.

Такой законопроект в Грузии может существенно изменить правовое регулирование деятельности иностранных организаций и лиц на территории страны.

Ранее лидеры ЕС заявили, что действия правительства Грузии противоречат европейским ценностям, из-за чего процесс вступления страны в союз был фактически приостановлен.