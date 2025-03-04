Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.18 комментариев
Парламент Грузии одобрил законопроект об иноагентах
Грузинский парламент одобрил законопроект об иноагентах, копирующий американский FARA
Парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект об иностранных агентах, идентичный американскому FARA, который регулирует деятельность иностранных организаций и лиц.
На пленарном заседании парламента, которое транслировалось в прямом эфире, председатель парламента Шалва Папуашвили сообщил о результатах голосования, отметив, что 84 депутата проголосовали за принятие закона, в то время как никто не высказался против, сообщает ТАСС.
Решение парламента вызвало значительное внимание, так как закон FARA в США требует от организаций и лиц, действующих в интересах иностранных государств, регистрации в качестве иностранных агентов и раскрытия информации о своей деятельности и финансировании.
Такой законопроект в Грузии может существенно изменить правовое регулирование деятельности иностранных организаций и лиц на территории страны.
Ранее лидеры ЕС заявили, что действия правительства Грузии противоречат европейским ценностям, из-за чего процесс вступления страны в союз был фактически приостановлен.