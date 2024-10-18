  • Новость часаФон дер Ляйен назвала миграцию в ЕС «гибридной атакой» России и Белоруссии
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    Угрозы украинского режима говорят о том, что теперь нужны дополнительные меры по недопущению распространения ядерного оружия на Украине. Способы достижения этой цели могут быть разными.

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    Василий Авченко Василий Авченко Как Пичугину удалось выжить в Охотском море

    С морем связано много трагедий и не меньше историй чудесного спасения. Михаил Пичугин провел в море 67 дней. За это время лодка прошла свыше тысячи километров – пересекла всё Охотское море, считающееся у моряков одним из самых суровых.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Биохимия определит экономику счастья

    Отказ от ВВП как главного экономического показателя обсуждается давно. В основном все крутится вокруг понимания, что растить надо не некую абстрактную цифру – это неизбежно превращается в самоцель. Растить надо счастье людей.

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    18 октября 2024, 06:57 • Новости дня

    ЕС подтвердил приостановку процесса вступления Грузии в союз

    Лидеры Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе заявили о приостановке процесса вступления Грузии в союз

    Tекст: Антон Антонов

    По итогам саммита в Брюсселе лидеры ЕС заявили, что действия правительства Грузии противоречат европейским ценностям, из-за чего процесс вступления страны в союз был фактически приостановлен.

    «Европейский Союз напоминает, что такой курс правительства подрывает движение Грузии в ЕС и по факту останавливает процесс вступления», – говорится в итоговом документе саммита.

    ЕС настаивает, что Грузия должна провести глубокие демократические реформы, чтобы соответствовать требованиям интеграции в ЕС, передает РИА «Новости».

    Евросовет также выразил надежду на проведение свободных и честных парламентских выборов в Грузии, подчеркнув необходимость обеспечения свободного доступа для местных и международных наблюдателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне лидеры стран – членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе приняли заявление о фактической приостановке процесса вступления Грузии в ЕС из-за принятия закона об иноагентах и отступления от рекомендаций Еврокомиссии.

    В октябре председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», запрещающий гей-пропаганду (в России ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено).

    Позднее Брюссель предостерег Тбилиси от фальсификации результатов парламентских выборов, намекнув на возможность применения «белорусского сценария» в случае насилия.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что Грузия сможет наладить отношения с Западом после окончания конфликта на Украине, который препятствует этому.

    16 октября 2024, 11:57 • Новости дня
    Премьер Грузии подробно описал «тяжелейшую реальность» на Украине

    Премьер Грузии Кобахидзе подробно описал «тяжелейшую реальность» на Украине

    Премьер Грузии подробно описал «тяжелейшую реальность» на Украине
    @ Xose Bouzas/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал не скрывать от граждан Грузии правду о бедственном положении Украины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «В течение двух с половиной лет радикальная оппозиция Грузии и контролируемые ею медиасредства скрывают от общественности реальность о войне на Украине, – заявил он в среду журналистам. – А обстановка там тяжелейшая».

    По его словам, в два с половиной раза – до 20% – выросла территория, которую после начала СВО перестал контролировать Киев.

    Как сказал Ираклий Кобахидзе, «инфраструктура Украины уничтожена, Украина потеряла половину энергетических мощностей, гуманитарная ситуация тяжелейшая, во многих населенных пунктах, в том числе в больших городах, нет элементарного коммунального обслуживания: газа, воды, света».

    По его словам, «погибли десятки тысяч украинцев, в том числе дети».

    «Нам же предлагали увидеть все это как романтическое событие. Мы показываем общественности голую правду о происходящем на Украине и рассказываем, что оппозиция хотела, чтобы аналогичная участь постигла Грузию», – сказал глава грузинского кабмина.

    Киев неоднократно требовал от Тбилиси прекратить говорить о тяготах на Украине.

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    16 октября 2024, 10:16 • Новости дня
    Премьер Грузии пообещал отправить в отставку президента Зурабишвили
    Премьер Грузии пообещал отправить в отставку президента Зурабишвили
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о приближающейся отставке путем импичмента президента Саломе Зурабишвили, которая, в нарушение конституции, ведет активные переговоры с оппозицией о создании после выборов в парламент 26 октября «технического правительства», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Через месяц мы технично отправим в отставку президента импичментом. Все остальное – нерелевантно», – заявил он.

    Правящая «Грузинская мечта» до выборов внесет в КС иск против президента за ее несогласованные с правительством визиты за рубеж, что является нарушением Основного закона. В прошлом году попытка отправить Саломе Зурабишвили не прошла – для этого нужно 100 из 150 мандатов, в «Грузинская мечта» набрала 84.

    Правящая партия полагает, что получит 26 октября не менее 60% голосов избирателей – это примерно 106 мандатов. И в конце ноября – начале декабря сможет вынести импичмент Зурабишвили.

    Зурабишвили была избрана прямым голосованием при поддержке «Грузинской мечты» в 2018 году, ее мандат завершается в декабре. Импичмент – в случае вынесения – будет иметь символическое значение, как превенция нарушений Конституции.

    Теперь президента в Грузии будет избирать коллегия выборщиков – это 150 депутатов и 150 представителей местных органов власти, которые получили мандаты на муниципальных выборах в 2021 году при подавляющем преимуществе «Грузинской мечты». Таким образом, возвращение на пост президента Зурабишвили практически исключено.

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    17 октября 2024, 13:40 • Видео
    «Теперь Украина воюет с тремя странами»

    «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Владимир Зеленский в ходе презентации своего «плана победы» в Верховной раде. По изначальной задумке с такого заявления должен был начаться новый этап конфликта. Но у США сейчас другие планы, поэтому Зеленского опять обидели.

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    15 октября 2024, 21:46 • Новости дня
    Премьера Грузии оскорбило сравнение с Молдавией

    Грузинский премьер Кобахидзе был оскорблен сравнением Грузии с Молдавией

    Премьера Грузии оскорбило сравнение с Молдавией
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Заявления представителей Евросоюза о прогрессе Молдавии и регрессе Грузии являются «оскорбительными», заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Грузия опережает Молдавию по всем параметрам – будь это демократия, права человека или экономика. Поэтому когда нас в негативном контексте сравнивают с Молдавией, то это является абсолютно оскорбительным», – сказал Кобахидзе.

    По его словам, «в отличие от Молдавии, у Грузии очень сильные государственные институты». Премьер напомнил, что «в Молдавии одну за другим запрещают политические партии, закрывают СМИ».

    «Реально в Молдавии работают два телеканала – первый и второй, там нет политического плюрализма, нет медиаплюрализма», – сказал политик, комментируя заявление верховного комиссара Евросоюза Жозефа Борреля о том, что Кишинев опережает Тбилиси по реформам и темпам сближения с объединением. «Подобные заявления (Борреля) – это пыль в глаза», – заключил премьер.

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    16 октября 2024, 11:52 • Новости дня
    Рар спрогнозировал сокращение расходов Европы на Украину

    Политолог Рар: Евросоюз не ожидал, что конфликт на Украине продлится так долго

    Рар спрогнозировал сокращение расходов Европы на Украину
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Евросоюз не ожидал, что конфликт вокруг Украины продлится так долго. Теперь некоторые страны могут пересмотреть объемы финансирования Украины. Если же Зеленский хочет, чтобы ему и дальше выделяли деньги, придется продемонстрировать успехи на поле боя, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о намерении Франции сократить расходы на Украину.

    «Германия и Франция являются главными донорами Украины. И доля финансирования, касающаяся военных расходов и поддержки экономики Киева, будет сокращаться. Выделение денег не прекратится окончательно, но в ЕС не рассчитывали, что конфликт продлится столько времени. Впредь Парижу и Берлину придется учитывать собственные расходы на милитаризацию», – сказал германский политолог Александр Рар.

    По его словам, чтобы Запад и дальше выделял деньги Киеву, Зеленскому придется продемонстрировать успехи на поле боя. «Пока в Евросоюзе еще надеются на изменение ситуации в пользу Украины, но такая перспектива гаснет», – пояснил спикер.

    На этом фоне эксперт напомнил о предстоящем визите президента США Джо Байдена в Германию. «Он вновь пообещает военную помощь, зная при этом, что после выборов Штаты могут пересмотреть свою политику в отношении Украины», – допускает аналитик.

    В заключение Рар выразил уверенность в том, что «Байден будет призывать именно Германию и дальше вносить главную лепту в поддержку Украины, даже если другие страны эту помощь сократят».

    Французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил о намерениях уменьшить финансовую помощь Украине. Так, издание Politico сообщает, что вместо ранее обещанных 3 млрд евро будет выделено больше двух миллиардов евро. Французский министр обороны подчеркнул, что такие меры вынужденные и связаны с текущими экономическими трудностями.

    Politico также отмечает, что Франция является не единственной страной, столкнувшейся с проблемой сокращения помощи Украине. Подобные экономические вызовы испытывает и Германия, которая также вынуждена пересматривать свои обязательства.

    Эти ограничения в помощи могут отразиться на дальнейшей поддержке Украины со стороны Европейского союза. Евросоюз в целом столкнулся с финансовыми трудностями, что может повлиять на объемы помощи, поступающей из других стран-членов.

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    15 октября 2024, 17:12 • Новости дня
    Эксперт: Кредиты Украине под российские активы загонят ЕС в многомиллиардный минус

    Экономист Суслов: Игры ЕС с российскими активами приведут Европу к техническим и политическим рискам

    Эксперт: Кредиты Украине под российские активы загонят ЕС в многомиллиардный минус
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Любое изменение хода конфликта вокруг Украины способно создать ситуацию, при которой хотя бы одна страна не согласится продлевать решение о заморозке российских активов. В результате Евросоюз окажется в 35-миллиардном минусе, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Дмитрий Суслов. Ранее в ЕС заявили о планах гасить кредит Украине на 35 млрд евро доходами от замороженных российских активов.

    «Риск, о котором упоминают в ЕС, имеет две плоскости. Во-первых, использование доходов от российских замороженных активов для военной поддержки Украины незаконно. Против ЕС посыплются судебные иски со стороны России. И Европе будет очень сложно защищаться в судах, потому что Евросоюз не имеет права передавать доходы от российских активов третьей стороне», – пояснил Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, эксперт клуба «Валдай».

    «И эти иски не пройдут бесследно, как может показаться на первый взгляд. Главный их эффект – создание очень большого количества технических и политических сложностей для ЕС. Рассмотрение заявлений приведет к еще большему ослаблению авторитета ЕС и его привлекательности в качестве финансовой гавани для стран мирового большинства из Азии, Африки, Южной Америки, Ближнего Востока», – продолжил эксперт.

    «Второй риск заключается в том, что кредит будет погашаться за счет доходов от российских активов. Для этого наши деньги должны быть заморожены некоторое количество лет или даже десятилетий. Решение о заморозке активов продлевается Советом ЕС каждые полгода на основе единогласного решения стран – членов Евросоюза», – отметил собеседник.

    «Суть же в том, что любое изменение хода конфликта вокруг Украины способно создать ситуацию, при которой хотя бы одна страна не согласится продлевать решение о заморозке. Если противостояние на поле боя остановится, некоторые европейские страны могут захотеть вернуться к неким элементам нормальности в отношениях с Россией. Это, разумеется, потребует от Москвы ответных шагов – мы вновь остро поставим вопрос о возвращении незаконно замороженных резервов», – допускает аналитик.

    «В результате вся эта схема распадется, и Евросоюз окажется в 35-миллиардном минусе. Стоит также подчеркнуть, что ЕС вынес на обсуждение такую схему только потому, что у них самих заканчиваются деньги. Обратите внимание: в бюджете Германии кризис, в бюджете Франции кризис. Им не хватает денег даже для выполнения своих капитализаций, для наращивания оборонных расходов. Поэтому они постепенно пытаются изыскать деньги для Украины за счет кого-то другого», – заключил Суслов.

    Ранее стало известно, что независимо от развития дискуссии по Украине на саммите ЕС 17-18 октября, уже есть согласие государств-членов по займу в поддержку Киева на 35 млрд евро, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

    «Нас будет интересовать то, что с момента, когда доход с замороженных российских активов позволит нам покрывать этот кредит, встает вопрос о риске. (...) Но в любом случае для Украины это ничего не меняет, она получит деньги», – сказал он.

    По его словам, главная цель данной дискуссии на саммите – это «подтвердить обязательства по поддержке Украины» и поставить больше оружия. Будет также обсуждаться вопрос о кредите в 50 млрд долларов по инициативе G7 под чрезвычайные доходы с замороженных российских активов.

    «Вопрос был согласован Комитетом постоянных представителей (Coreper) на минувшей неделе, Европейский парламент должен проголосовать за это на следующей неделе. И я думаю, что мы пошлем важный сигнал, пообещав эту сумму от Европы и за счет кредитов от других стран», – отметил функционер ЕС.

    Накануне сообщалось, что Комитет по внешней торговле Европарламента согласился с предложением Еврокомиссии о выделении Украине кредита до 35 млрд евро в качестве вклада ЕС в проект макрофинансовой помощи стран G7 в 50 млрд долларов. Ожидается, что Европарламент окончательно утвердит это предложение на своей пленарной сессии в Страсбурге 21-24 октября, после чего последует соответствующее постановление Совета ЕС.

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    15 октября 2024, 18:55 • Новости дня
    Rheinmetall и Leonardo создали СП для производства танков нового типа
    Rheinmetall и Leonardo создали СП для производства танков нового типа
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Германский концерн Rheinmetall и итальянский Leonardo объявили о создании совместного предприятия для разработки и производства боевых машин к 2025 году.

    Новая компания будет называться Leonardo Rheinmetall Military Vehicles. Ожидается, что предприятие будет официально зарегистрировано к первому кварталу 2025 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение немецкого концерна.

    Обе компании будут владеть акциями в равной степени, по 50% каждая. Целью нового предприятия станет разработка и обслуживание нового типа основного боевого танка и платформы Lynx в рамках программы Armored Infantry Combat System (AICS).

    Предполагается создание систем наземной обороны для итальянских вооруженных сил. Пресс-служба Rheinmetall отметила, что 60% деятельности компании будет сосредоточено в Италии. Штаб-квартира разместится в Риме, а производство будет в городе Специя, где уже функционирует завод Leonardo.

    В августе польская газета Rzeczpospolita сообщала, что концерн Rheinmetall сорвал контракт на поставку Польше артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

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    15 октября 2024, 10:03 • Новости дня
    Британия решила наказать Грузию за закон «О прозрачности иностранного влияния»

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Великобритания заморозила переговоры с Грузией на уровне министров в рамках проводимого в течение десяти лет политического «Уордропского диалога», названного в честь Оливера Уордропа – комиссара этой страны в Грузии в годы ее первой независимости в 1918–1921 годах, заявил посол Гарет Уорд, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Дипломат объяснил это якобы «изменившимся курсом Грузии» после принятия закона «О прозрачности иностранного влияния» и «отказом от демократии, антизападной риторикой».

    Также, сообщил он агентству «Интерпрессньюс», британцы остановили сотрудничество с Генштабом Грузии и решили не начинать новую программу кибербезопасности.

    Гарет Уорд выразил надежду на возобновление сотрудничества после парламентских выборов 26 октября, тогда как власти Грузии обвиняют Запад в беспрецедентном внешнем вмешательстве в предвыборную кампанию на стороне оппозиции.

    Ранее о заморозке сотрудничества с Грузией объявили Евросоюз и США.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предположил, что перезагрузка может начаться с будущего года после завершения военных действий на Украине.

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    15 октября 2024, 20:33 • Новости дня
    Зафиксирован резкий рост закупок российского СПГ странами Евросоюза

    Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсонрост закупок российского СПГ странами Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны ЕС значительно увеличили закупки российского СПГ за последние месяцы, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

    В 2024 году импорт российского газа может превысить показатели 2023 года, заметила Симсон, передает ТАСС.

    Она отметила, что еще не поздно изменить тенденцию увеличения закупок и завершить текущий год с более низким уровнем импорта, чем в предыдущем году. Симсон призвала правительства стран ЕС сократить закупки СПГ из России.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия наращивает производство и экспорт СПГ.

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    17 октября 2024, 10:33 • Новости дня
    Многодетная семья из Латвии сбежала в Белоруссию от преследований властей

    Многодетная семья сбежала из Латвии в Белоруссию из-за дискриминации русскоязычного населения

    Tекст: Вера Басилая

    Семья из Риги с десятью детьми пересекла латвийско-белорусскую границу, воспользовавшись белорусским безвизовым режимом, опасаясь преследования со стороны властей Латвии и дискриминации русскоязычного населения, сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии.

    Многодетная семья, состоящая из двенадцати человек, приняла решение покинуть Латвию из-за усилившейся «дискриминации русскоязычного населения», передает ТАСС.

    Семейная пара, проживающая в Риге, увезла своих десятерых детей из Евросоюза, так как в Латвии у них забрали ряд льгот и начали поступать угрозы о лишении родительских прав. По данным белорусских пограничников, подготовка документов для выезда в Белоруссию стала возможной благодаря безвизовому режиму.

    Белорусская сторона оказывает семье необходимую помощь. В настоящее время они направляются в Минск на автобусе, предоставленном пограничной службой. ГПК Белоруссии сообщил, что семья была обрадована поддержкой и возможностью начать новую жизнь.

    Ранее белорусский президент Александр Лукашенко поддержал идею о продлении безвизового въезда для жителей Латвии, Литвы и Польши. Жители Прибалтики начали массово приезжать в Белоруссию в гости к родственникам и за дешевыми товарами.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что «тысячи» граждан стран НАТО приходят в российские дипмиссии, чтобы получить документы для переезда в Россию.

    Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.

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    15 октября 2024, 14:24 • Новости дня
    Германский политолог объяснил планы ЕС ужесточить миграционное законодательство

    Политолог Рар: ЕС меняет миграционное законодательство из-за роста криминала и социальных выплат беженцам

    Германский политолог объяснил планы ЕС ужесточить миграционное законодательство
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Вовлеченность Германии в процесс ужесточения миграционного законодательства ЕС говорит о том, что необходимые поправки все же будут приняты. При этом авторитет Берлина может обеспечить единую позицию всех членов организации по данному вопросу, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о разработке в Еврокомиссии законопроекта об упрощении депортации мигрантов.

    «Все больше жителей Европы обращают внимание на проблему миграции. Этим и объясняется рост правых партий в странах объединения. Видимо, на этом фоне Брюссель, находясь под давлением государств ЕС и в первую очередь ФРГ, решил начать действовать», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Фактически речь идет об ужесточении контроля на внешних границах объединения. Найти общий подход для решения этой проблемы до недавнего времени было трудно, поскольку восточные европейцы всегда требовали жестких мер регулирования миграционного потока. Германия же стояла на либеральном подходе к данному вопросу», – полагает он.

    «Однако добиться единой линии между всеми членами ЕС необходимо. В противном случае под вопрос может попасть уже функционирование Шенгенской зоны. Тот факт, что именно Берлин в настоящий момент занимает лидерские позиции в вопросе ужесточения законодательства, дает союзу шанс на решение сложившейся проблемы», – акцентирует собеседник.

    «Действительно, сегодня у западных стран наблюдаются колоссальные проблемы, связанные с миграцией. Растет уровень преступности среди въехавших в государства иностранцев, а власти рассматривают исламизм как главную внутреннюю угрозу европейской стабильности», – добавляет эксперт.

    «Поэтому Европа попытается договориться с Африкой, чтобы страны континента содействовали ЕС в ограничении миграционного потока. Однако внутри самого объединения Брюссель все же постарается урезать социальные выплаты беженцам, придумывая стимулы для их возвращения домой», – заключил Рар.

    Ранее стало известно о разработке в Еврокомиссии законопроекта об упрощении депортации мигрантов. Как пишет издание Dautche Welle (признано иноагентом), новая инициатива будет регулировать процесс выдворения иностранцев, не имеющих права на пребывание в государствах ЕС.

    По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюзу необходимы новые правовые рамки для повышения эффективности действий в отношении мигрантов. Она отметила важность создания единого уровня доверия и гармонизации, чтобы решения отдельных стран ЕС признавались всеми членами объединения.

    Примечательно, что еще 11 октября министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что Германия выступает за ужесточение законодательства в отношении нелегальных мигрантов. По ее словам, лишь своевременные меры позволят урегулировать сложившуюся ситуацию в долгосрочной перспективе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель уже задумался над созданием лагерей для иностранцев в соседних с ЕС странах, а Венгрия и Нидерланды намерены отказаться от миграционных правил объединения.

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    15 октября 2024, 11:07 • Новости дня
    ЕС задумался о новом законе для депортации мигрантов

    Deutsche Welle: Еврокомиссия предлагает новый закон о депортации мигрантов

    ЕС задумался о новом законе для депортации мигрантов
    @ Ronald Zak/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссия предлагает новый законопроект, который должен упростить депортацию мигрантов без права на пребывание в Евросоюзе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Так, новый закон должен регулировать процесс депортации мигрантов, не имеющих права на пребывание в странах ЕС, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов) .

    По словам фон дер Ляйен, Евросоюзу необходимы новые правовые рамки для повышения эффективности действий в отношении мигрантов. Она отметила важность создания единого уровня доверия и гармонизации, чтобы решения отдельных стран ЕС признавались всеми членами Союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель задумался над созданием лагерей для мигрантов в соседних с ЕС странах, а Венгрия и Нидерланды собрались отказаться от миграционных правил ЕС. Кроме того, председатель польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский потребовал от властей Польши в одностороннем порядке выйти из миграционного пакта ЕС.

    Тем временем ирландский журналист Чей Боуз предостерег Евросоюз о новой волне беженцев с Украины.

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    15 октября 2024, 09:05 • Новости дня
    Евродепутат из Словакии после визита в Москву назвал ложью стереотипы о России

    Евродепутат из Словакии Блага после визита в Москву назвал ложью стереотипы о России

    Tекст: Александра Юдина

    Евродепутат от Словакии Любош Блага посетил Москву и заявил, что на Западе распространяется невероятная ложь о России, отметив высокий уровень жизни и развитую инфраструктуру столицы.

    По его словам, на Западе распространяется невероятная ложь о России, в то время как Москва оснащена современными бытовыми устройствами и развитой инфраструктурой, передает РИА «Новости».

    «Я вижу здесь множество стиральных машин, везде здесь современные телевизоры, холодильники, пылесосы, фены. В России все есть, здесь высокое качество жизни», – сказал депутат, находясь в магазине бытовой техники.

    Блага также обратил внимание на стоимость бензина в России, которая составляет около 60 центов за литр, призвав европейцев задуматься о расходах.

    Кроме того, евродепутат сравнил московское метро с парижским и нью-йоркским, отметив чистоту и порядок в российской столице. Он заявил, что вопреки распространенному мнению, Россия не бедна, а экономика страны растет, несмотря на санкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финский турист Юха Перттула заявил, что санкции, введенные против России, не оказали значительного влияния на повседневную жизнь и атмосферу в Москве.

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    16 октября 2024, 21:15 • Новости дня
    Спикер парламента Грузии сообщил о подготовке оппозицией сценария переворота

    Спикер парламента: Оппозиция в Грузии планирует после выборов конституционный переворот

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о подготовке оппозиционными партиями сценария конституционного переворота после парламентских выборов 26 октября.

    По его словам, есть все признаки такого сценария, включая заранее подготовленное техническое правительство, передает ТАСС.

    В интервью Общественному вещателю Аджарии Папуашвили отметил, что местные наблюдатели на самом деле преследуют политические цели. Он также подчеркнул наличие подготовленных фальшивых заключений по поводу выборов. «Мы видим заранее объявленный сценарий конституционного переворота и видим, что эти последние две недели будут активными в этом отношении», – заявил Папуашвили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший депутат парламента Грузии Петрэ Мамрадзе заявил, что западные страны оказывают открытую поддержку оппозиции в преддверии парламентских выборов в Грузии, «проводят» «просчитанные ходы» против правящей партии «Грузинская мечта». Также сообщалось, что грузинский оппозиционный депутат Роман Гоциридзе отметил, что Запад решил поддержать местную оппозицию перед выборами в парламент Грузии.

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    18 октября 2024, 06:35 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала миграцию в ЕС «гибридной атакой» России и Белоруссии

    Фон дер Ляйен назвала миграционный кризис «гибридной атакой» России и Белоруссии на Финляндию, Польшу и Прибалтику

    Фон дер Ляйен назвала миграцию в ЕС «гибридной атакой» России и Белоруссии
    @ Dwi Anoraganingrum/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Миграционный кризис в Финляндии, Польше и Прибалтике является результатом «гибридной атаки» России и Белоруссии, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Мы видим приток мигрантов в Польшу, мы раньше видели их приток в Финляндию и в государства Балтии. Я могу сказать, что это политическое действие, гибридная атака России и Белоруссии», – приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.

    Фон дер Ляйен пообещала, что Еврокомиссия примет все необходимые меры для поддержки Польши, Финляндии и Прибалтики в их борьбе с миграционной угрозой.

    Лидеры ЕС выпустили итоговое заявление саммита, в котором прямо обвинили Москву и Минск в создании миграционного кризиса. Они заявили, что Россия и Белоруссия якобы злоупотребляют европейскими ценностями, включая право на убежище.

    Было объявлено о намерении усилить миграционный контроль. В ЕС дали понять, что сочтут приемлемыми любые антимиграционные меры на границах с Россией и Белоруссией. Также в документе содержится призыв к обеспечению эффективного контроля внешних границ любыми доступными средствами.

    Теперь решение о применении конкретных шагов по усилению контроля предстоит принять Совету ЕС на уровне министров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что право на убежище используется как «инструмент гибридной войны». Евросоюз внедрил новый механизм санкций против России за «вмешательство в выборы» и гибридные действия.

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    16 октября 2024, 00:01 • Новости дня
    В Словакии уволили полицейских после покушения на премьера

    Четверо полицейских из Словакии уволены за ошибки в охране премьера Фицо

    Tекст: Денис Тельманов

    В Словакии после покушения на Роберта Фицо уволили четверых высокопоставленных полицейских, включая директоров департаментов управления охраны.

    После покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, четверо высокопоставленных полицейских были уволены, сообщает ТАСС. Среди них оказались директоры двух департаментов управления охраны государственных деятелей и дипмиссий, которые были признаны ответственными за ошибки в подготовке охраны премьера.

    Инцидент произошел 15 мая, когда на Фицо напал 71-летний писатель-пенсионер Юрай Цинтула. Он нанес премьеру несколько ранений, после чего Фицо перенес ряд операций и смог вернуться к исполнению обязанностей только в июле. В результате покушения в Словакии усилили меры защиты государственных деятелей, политиков и редакций ведущих СМИ.

    Ранее в отставку были отправлены заместитель начальника полицейского управления Тренчинского края и начальник районного управления полиции города Гандлова. Гандлова, где произошло нападение, расположен в Тренчинском крае на западе Словакии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо привело к его тяжелому ранению, а нападавшим оказался сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия». Верховный суд Словакии пришел к выводу, что покушение на Фицо не является актом терроризма. Позднее конверт с пулей, адресованный премьер-министру, был обнаружен в канцелярии правительства Словакии, однако отправитель письма остается неизвестным.


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