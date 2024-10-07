Грузии предстоит обыграть «евроказино»

Почему Запад пугает Грузию «белорусским сценарием»

Tекст: Андрей Резчиков

Брюссель предостерег Тбилиси от попыток сфальсифицировать результаты запланированных на 26 октября парламентских выборов. Посол Евросоюза в Грузии Павел Херчински намекнул о возможном применении «белорусского сценария» после выборов. Такая мера предусматривает полную остановку контактов Запада с Тбилиси в случае фальсификаций и насилия.

Дипломат надеется на проведение выборов по высочайшим международным и европейским стандартам, подчеркнув, что они должны быть «свободными, справедливыми, конкурентными, инклюзивными и прозрачными».

Посол предупредил, что Грузия не сможет стать членом Европейского союза, если станет однопартийной страной, запретит политическую оппозицию и не будет соблюдать права меньшинств. Дипломат добавил, что в течение последних месяцев грузинские власти не контактировали с Брюсселем.

В то же время оппозиционный депутат Роман Гоциридзе заявил, что «все демократические государства в мире хотят смены нынешнего правительства Грузии». «Президент Франции Эммануэль Макрон накануне принял президента Грузии Саломе Зурабишвили и также сказал, что ожидает смены правительства Грузии после 26 октября», – напомнил Гоциридзе.

О беспрецедентном вмешательстве извне в процесс парламентских выборов ранее говорил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. «Такие вмешательства были и ранее, однако вмешательство извне в текущие выборы является особенно интенсивным. Это очень печально, но ни тогда и ни сейчас никто не может формировать волю грузинского народа по-своему. Поэтому, исходя из этого, никакого эффекта у этого вмешательства не будет», – пояснил Кобахидзе.

По мнению премьера, причина давления – в нежелании Грузии открыть «второй фронт, что огорчает некоторых конкретных людей», которые надеются, что «после выборов им все же удастся вернуть к власти свою агентуру», чтобы открыть этот фронт. Кроме того, Кобахидзе заявлял, что члены оппозиционной партии бывшего президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» готовят провокации к выборам.

Власти Грузии призывают избирателей быть «бдительными и осторожными». По информации спикера парламента Шалвы Папуашвили, только в сентябре из зарубежных стран было около 90 случаев распространения статьей, телепередач и заявлений, направленных на критику «Грузинской мечты».

Эксперты считают, что Запад начинает готовить общественное мнение к возможному непризнанию результатов выборов и требует, как казино, играть строго по его правилам, однако «Грузинская мечта» сохраняет хорошие шансы не только на победу, но и на удержание конституционного большинства.

«Открыто, безусловно и беспрецедентно Запад выступает против «Грузинской мечты». Такое твердое ощущение, что там решили – если «Грузинская мечта» посмеет победить, мы заявим, что они фальсифицировали выборы и узурпировали власть. А это значит, что не признаем ее легитимной и перейдем в такой режим, который используется в отношениях с Белоруссией», – сказал бывший глава канцелярии президента Грузии Петрэ Мамрадзе.

«При этом нет ни единого факта, который подтверждал бы нарушения со стороны правящей партии, но это уже никого не интересует, – отметил он. – Следует ожидать провокаций и до выборов, и в день их проведения, чтобы потом выдать их за «факты».

Мамрадзе считает, что «власть должна держаться твердо и принципиально и плотно работать с наблюдателями ОБСЕ, чтобы те не могли сказать, что не было прозрачности. Тем более что 90% избирателей будут голосовать в электронном порядке».

«Но выстоять будет весьма сложно, так как уже очевидно, что выступит президент Саломе Зурабишвили, объявит себя единственно легитимной правительницей Грузии и создаст некое техническое правительство для проведения новых выборов», – сказал Мамрадзе.

«А если параллельно мы увидим массовые уличные протесты, то будет еще сложнее», – считает он.

«Правящая партия также должна опираться на то, что ее поддержка будет очень высокой. И она еще рассчитывает, что грядут выборы в США, и это переведет внимание на другие процессы, подальше от Грузии», – отметил аналитик.

«На Западе заранее пытаются объявить результаты выборов подтасованными, в этой связи будут приостановлены переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз. А про НАТО уже давно речи не идет», – отмечает грузинский политолог Игорь Гвритишвили.

Эксперт напомнил, что намеки посла Херчински – это не первое подобное заявление. «Европарламент готовит общественное мнение не только в Грузии, но и в мире о том, что выборы будут подтасованы. Но при этом мы знаем: согласно опросам общественного мнения, «Грузинская мечта» должна победить», – добавил собеседник.

Сохранит ли правящая партия конституционное большинство, вопрос открытый. «Еще полгода назад такой прогноз был вполне реальным, но беспрецедентное давление на общественное мнение в Грузии через американское посольство и НКО, финансированные Западом, и непосредственно через руководство ЕС пугает некоторую часть избирателей», – добавляет спикер.

Гвритишвили напомнил, что на протяжении многих лет Тбилиси заявляет о стремлении к западной демократии и желании вступить в ЕС, поэтому слова Херчински оказывают особое давление на грузинскую молодежь, которая связывает свое будущее с Европой.

«Не секрет, что молодежь в большом количестве уезжает из Грузии не только учиться в западные страны, но и работать, потому что на родине высокая безработица, а цены в продуктовых магазинах выше, чем в Москве. Например, отмена безвизового режима будет означать невозможность поехать на заработки в ЕС, что тоже имеет значение для избирателей. Именно поэтому страны Запада давят на эти болезненные точки. Но тем, кому за 40, проголосуют за «Грузинскую мечту», – подчеркивает политолог. По словам эксперта,

происходящее напоминает желание Грузии обыграть «казино», которое требует играть по его правилам. «Обыграть казино практически невозможно, но у некоторых получается. Грузия окажется среди тех некоторых игроков, которые выигрывают», – надеется Гвритишвили, хотя и признает: «Таких очень мало».

«Белоруссия, к слову, обыграла это «казино», как и Венесуэла. Во-вторых, в Грузии после того, как обожглись на Саакашвили, появилось правительство, которое реально руководит страной, организует парламентское большинство», – добавляет Владимир Жарихин, замдиректора Института стран СНГ.

По его словам, даже если на Западе не признают результаты выборов в Грузии, это будет временное явление, страна не погрузится в политический кризис. «Я все-таки думаю, что «Грузинская мечта» настроена решительно. Они не детишки. Шуму будет много, но вряд ли у Запада что-либо получится», – прогнозирует эксперт.

Более того, Жарихин уверен в том, что партия Бидзины Иванишвили сохранит конституционное большинство. «В Грузии сегодня нет по-настоящему крупных оппозиционных партий. По крайней мере, все эти игры со стороны президента Саломе Зурабишвили пока не дают результата», – заключил политолог.