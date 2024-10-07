  • Новость часаПожар на нефтебазе в Крыму остановил движение поездов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    WSJ сообщила о возвращении Виктора Бута в торговлю оружием
    Зачем в Киеве фантазируют об атаке на Белоруссию
    Биотехнолог рассказал о способах передачи лихорадки Марбург
    ВСУ начали строить линии обороны на границе Днепропетровской области
    В Киеве произошла серия мощных взрывов
    Глава Феодосии объявил режим ЧС из-за пожара на нефтебазе
    Россия нашла оборудование для АЭС «Аккую»
    Экс-замминистра Иванова обвинили в растрате свыше 3 млрд рублей
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

    Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

    43 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Чайлдфри – это не всегда идеология

    Подавляющее большинство россиян уверено, что дети – это счастье. Стоит тебе упомянуть, что твои жизненные планы их не включают в себя – ты сталкиваешься с потоком негатива.

    7 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Игры в выборы

    Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьез? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

    0 комментариев
    7 октября 2024, 11:00 • В мире

    Грузии предстоит обыграть «евроказино»

    Почему Запад пугает Грузию «белорусским сценарием»

    Грузии предстоит обыграть «евроказино»
    @ REUTERS/Irakli Gedenidze

    Tекст: Андрей Резчиков

    Европейские власти предостерегают Грузию от нарушений на предстоящих парламентских выборах и грозят «белорусским сценарием», который предусматривает заморозку отношений с Западом. В Грузии говорят о беспрецедентном внешнем давлении, но обещают провести честные выборы. В экспертной среде сравнивают происходящее с требованием казино играть строго по его правилам. Получится ли у Грузии сыграть в свою игру?

    Брюссель предостерег Тбилиси от попыток сфальсифицировать результаты запланированных на 26 октября парламентских выборов. Посол Евросоюза в Грузии Павел Херчински намекнул о возможном применении «белорусского сценария» после выборов. Такая мера предусматривает полную остановку контактов Запада с Тбилиси в случае фальсификаций и насилия.

    Дипломат надеется на проведение выборов по высочайшим международным и европейским стандартам, подчеркнув, что они должны быть «свободными, справедливыми, конкурентными, инклюзивными и прозрачными».

    Посол предупредил, что Грузия не сможет стать членом Европейского союза, если станет однопартийной страной, запретит политическую оппозицию и не будет соблюдать права меньшинств. Дипломат добавил, что в течение последних месяцев грузинские власти не контактировали с Брюсселем.

    В то же время оппозиционный депутат Роман Гоциридзе заявил, что «все демократические государства в мире хотят смены нынешнего правительства Грузии». «Президент Франции Эммануэль Макрон накануне принял президента Грузии Саломе Зурабишвили и также сказал, что ожидает смены правительства Грузии после 26 октября», – напомнил Гоциридзе.

    О беспрецедентном вмешательстве извне в процесс парламентских выборов ранее говорил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. «Такие вмешательства были и ранее, однако вмешательство извне в текущие выборы является особенно интенсивным. Это очень печально, но ни тогда и ни сейчас никто не может формировать волю грузинского народа по-своему. Поэтому, исходя из этого, никакого эффекта у этого вмешательства не будет», – пояснил Кобахидзе.

    По мнению премьера, причина давления – в нежелании Грузии открыть «второй фронт, что огорчает некоторых конкретных людей», которые надеются, что «после выборов им все же удастся вернуть к власти свою агентуру», чтобы открыть этот фронт. Кроме того, Кобахидзе заявлял, что члены оппозиционной партии бывшего президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» готовят провокации к выборам.

    Власти Грузии призывают избирателей быть «бдительными и осторожными». По информации спикера парламента Шалвы Папуашвили, только в сентябре из зарубежных стран было около 90 случаев распространения статьей, телепередач и заявлений, направленных на критику «Грузинской мечты».

    Эксперты считают, что Запад начинает готовить общественное мнение к возможному непризнанию результатов выборов и требует, как казино, играть строго по его правилам, однако «Грузинская мечта» сохраняет хорошие шансы не только на победу, но и на удержание конституционного большинства.

    «Открыто, безусловно и беспрецедентно Запад выступает против «Грузинской мечты». Такое твердое ощущение, что там решили – если «Грузинская мечта» посмеет победить, мы заявим, что они фальсифицировали выборы и узурпировали власть. А это значит, что не признаем ее легитимной и перейдем в такой режим, который используется в отношениях с Белоруссией», – сказал бывший глава канцелярии президента Грузии Петрэ Мамрадзе.

    «При этом нет ни единого факта, который подтверждал бы нарушения со стороны правящей партии, но это уже никого не интересует, – отметил он. – Следует ожидать провокаций и до выборов, и в день их проведения, чтобы потом выдать их за «факты».

    Мамрадзе считает, что «власть должна держаться твердо и принципиально и плотно работать с наблюдателями ОБСЕ, чтобы те не могли сказать, что не было прозрачности. Тем более что 90% избирателей будут голосовать в электронном порядке».

    «Но выстоять будет весьма сложно, так как уже очевидно, что выступит президент Саломе Зурабишвили, объявит себя единственно легитимной правительницей Грузии и создаст некое техническое правительство для проведения новых выборов», – сказал Мамрадзе.

    «А если параллельно мы увидим массовые уличные протесты, то будет еще сложнее», – считает он.

    «Правящая партия также должна опираться на то, что ее поддержка будет очень высокой. И она еще рассчитывает, что грядут выборы в США, и это переведет внимание на другие процессы, подальше от Грузии», – отметил аналитик.

    «На Западе заранее пытаются объявить результаты выборов подтасованными, в этой связи будут приостановлены переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз. А про НАТО уже давно речи не идет», – отмечает грузинский политолог Игорь Гвритишвили.

    Эксперт напомнил, что намеки посла Херчински – это не первое подобное заявление. «Европарламент готовит общественное мнение не только в Грузии, но и в мире о том, что выборы будут подтасованы. Но при этом мы знаем: согласно опросам общественного мнения, «Грузинская мечта» должна победить», – добавил собеседник.

    Сохранит ли правящая партия конституционное большинство, вопрос открытый. «Еще полгода назад такой прогноз был вполне реальным, но беспрецедентное давление на общественное мнение в Грузии через американское посольство и НКО, финансированные Западом, и непосредственно через руководство ЕС пугает некоторую часть избирателей», – добавляет спикер.

    Гвритишвили напомнил, что на протяжении многих лет Тбилиси заявляет о стремлении к западной демократии и желании вступить в ЕС, поэтому слова Херчински оказывают особое давление на грузинскую молодежь, которая связывает свое будущее с Европой.

    «Не секрет, что молодежь в большом количестве уезжает из Грузии не только учиться в западные страны, но и работать, потому что на родине высокая безработица, а цены в продуктовых магазинах выше, чем в Москве. Например, отмена безвизового режима будет означать невозможность поехать на заработки в ЕС, что тоже имеет значение для избирателей. Именно поэтому страны Запада давят на эти болезненные точки. Но тем, кому за 40, проголосуют за «Грузинскую мечту», – подчеркивает политолог. По словам эксперта,

    происходящее напоминает желание Грузии обыграть «казино», которое требует играть по его правилам. «Обыграть казино практически невозможно, но у некоторых получается. Грузия окажется среди тех некоторых игроков, которые выигрывают», – надеется Гвритишвили, хотя и признает: «Таких очень мало».

    «Белоруссия, к слову, обыграла это «казино», как и Венесуэла. Во-вторых, в Грузии после того, как обожглись на Саакашвили, появилось правительство, которое реально руководит страной, организует парламентское большинство», – добавляет Владимир Жарихин, замдиректора Института стран СНГ.

    По его словам, даже если на Западе не признают результаты выборов в Грузии, это будет временное явление, страна не погрузится в политический кризис. «Я все-таки думаю, что «Грузинская мечта» настроена решительно. Они не детишки. Шуму будет много, но вряд ли у Запада что-либо получится», – прогнозирует эксперт.

    Более того, Жарихин уверен в том, что партия Бидзины Иванишвили сохранит конституционное большинство. «В Грузии сегодня нет по-настоящему крупных оппозиционных партий. По крайней мере, все эти игры со стороны президента Саломе Зурабишвили пока не дают результата», – заключил политолог.

    Главное
    Польские наемники расстреляли безоружных людей в Судже
    Фицо предложил установить памятник маршалу Коневу в Словакии
    NYT заявила о возможном «когнитивном» угасании Трампа
    Названы лидеры стран с самыми большими зарплатами
    «Грузинская мечта» собралась вынести импичмент президенту Зурабишвили
    Баннер с поздравлением ко дню рождения Путина повесили в центре Турина
    В Москве начали включать отопление в жилых домах и соцучреждениях

    Торговая война с Китаем ставит под удар всю европейскую экономику

    Европа отчаянно защищается от наплыва дешевых китайских электромобилей и готова, как заявляется, вступить в «экономическую холодную войну» с КНР. Парадокс в том, что в результате ставится под удар промышленность самых развитых европейских стран. У Китая в этой войне есть целый набор крайне опасного для Европы оружия. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    В США захотели вернуть Россию в Европу из-за Китая

    Бывший госсекретарь США Майк Помпео выступил за «возвращение России в Европу» после завершения конфликта на Украине. Это идет вразрез с тем видением на Западе, по которому между Россией и Европой должен опуститься новый «железный занавес». Но прежде всего говорит о том, что американцы ничего не поняли и ничему не научились. Подробности

    Перейти в раздел

    Диаспоры формируют параллельную серую реальность

    Этнические диаспоры в России часто становятся источниками криминала и пособниками нелегальной миграции. Для решения проблемы диаспоры не должны превращаться в неформальные системы управления, их функции должны ограничиваться на уровне культурных центров, считают эксперты. Подробности

    Перейти в раздел

    Грузии предстоит обыграть «евроказино»

    Европейские власти предостерегают Грузию от нарушений на предстоящих парламентских выборах и грозят «белорусским сценарием», который предусматривает заморозку отношений с Западом. В Грузии говорят о беспрецедентном внешнем давлении, но обещают провести честные выборы. В экспертной среде сравнивают происходящее с требованием казино играть строго по его правилам. Получится ли у Грузии сыграть в свою игру? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    • Будущее России после Украины. Взгляд из США

      Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............