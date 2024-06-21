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    21 июня 2024, 21:10 • В мире

    Запад сделал Грузию «страной второго сорта»

    Запад сделал Грузию «страной второго сорта»
    @ Jean-Michel DELAGE/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    В конце июня еврочиновники начнут переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз, а с Грузией не начнут, хотя эта страна весьма далека от украинских ужасов. Это один и далеко не единственный способ наказания Тбилиси, где начинают понимать, что Грузия для Запада – страна «второго сорта». Именно это Грузию и спасет.

    В Канаде приняли собственную версию закона об иностранных агентах, причем оперативно приняли – всего за полтора месяца, что в тех неспешных местах бывает только с законопроектами особой важности или политическими жестами от власти к оппозиции.

    Впрочем, правительство Джастина Трюдо вряд ли всерьез опасается иностранного влияния на консервативную оппозицию, разве только в том случае, если к власти в США вернется Дональд Трамп, но из-за этого спешить пока рано.

    Россия тоже не причина для спешки, хотя на «зловредное влияние Москвы» в Канаде любят жаловаться не меньше, чем в Британии, ЕС или США. На самом деле канадцев беспокоят лоббисты Китая, точнее, не столько даже канадцев, сколько США и НАТО. Показательно, что принятие закона совпало с визитом в Канаду Йенса Столтенберга, которого противостояние КНР в последнее время интересует даже больше, чем противостояние РФ.

    Аналог иноагентского законодательства Вашингтон рассчитывает увидеть и на уровне ЕС. Там пока еще кобенятся, но, как говорится, дайте срок (как минимум второй срок Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии).

    А теперь вопрос на засыпку: угрожали ли США Канаде пересмотром отношений или визовыми санкциями против людей Трюдо в случае, если закон об иноагентах будет принят? Конечно нет. Наоборот, если и угрожали, то карами за его отсутствие.

    Аналогично Евросоюз не имеет никаких претензий к Оттаве. Зато у него, как и у Вашингтона, множество претензий к Тбилиси, где приняли очень похожий закон о прозрачности иностранного влияния. Комментарии на Западе по этому поводу озвучиваются такие, каких, казалось, быть попросту не может.

    Конкретный набор карательных мер Западом пока не определен. Но Эстония, например, призывает «сделать больно» и Грузии, и грузинскому обществу, хотя прежде Таллин, наряду с другими прибалтийскими столицами, был одной из наиболее прогрузинских в ЕС – тех, которые ускоряли для грузин пресловутую «евроинтеграцию».

    Сейчас вся «евроинтеграция» для Грузии заморожена, ее могут лишить безвизового режима с Евросоюзом и отлучить от «программ содействия» (то есть от части денег). Это может показаться вопиющим двуличием и особо бесстыжими «двойными стандартами», но у ЕС имеется не только своя логика (логика понятна – желание влиять на политику Тбилиси плюс указания США), но и своего рода «отмазка».

    Дело в том, что пространство Евросоюза подразумевалось как свободное для деятельности НКО, которые в границах образования как бы общие. Ни США, ни Канада в Евросоюз не входят, а Грузия – собирается (по надеждам действующих властей, уже к 2030 году). Замораживание вступления в ЕС для нарушителя принципа о трансграничности НКО укладывается в логику «хочешь влиться – соответствуй», даже если все понимают, что истерика еврочиновников спровоцирована отнюдь не этим.  

    Когда в ЕС все-таки утвердят свое «демократическое» (то есть антироссийское и антикитайское) законодательство об иноагентах, брюссельским бюрократам, конечно, придется искать, куда спрятать глаза и как уйти от неудобных вопросов. Но пока по-настоящему отвратительным образом двойные стандарты демонстрируют все-таки США.

    Именно Америка стала закоперщиком юридических требований к иноагентам, которые Конгресс утвердил еще в 1930-х годах в рамках борьбы с коммунистической угрозой. Именно закон США стал основой для введения похожей практики и в России, и в Грузии, и в ряде других стран.

    Единственное объяснение столь наглого и очевидного двуличия, которое представители Белого дома и Госдепа могут огласить вслух, это «уязвимость» демократий и гражданского общества в таких странах, как Грузия, тогда как в США и Канаде демократия твердо стоит на ногах, так что законы об иноагентах ее не ослабят, а вот российское и китайское влияние – да.

    В частных беседах американцы могут позволить себе и большую откровенность в тоне: «мы лучше, чем вы, и вам у нас учиться надо только тому, что мы сами скажем». Уверенность, что грузины слышали что-то такое про себя и свою страну, базируется прежде всего на том, что российские американисты про себя и свою страну от американцев такое слышали неоднократно, пускай даже времена подобных разговоров давно прошли: Россию больше не пытаются поучать, с Россией воюют.

    Нежелание быть втянутыми в эту войну – основная причина, по которой в Тбилиси сопротивляются давлению ЕС и США и не побоялись сделать свои отношения с Западом настолько плохими, каких в новейшей истории Грузии еще не было. Никто в Европе и США не хотел «сделать больно» ни Грузии Гамсахурдиа, ни Грузии Шеварднадзе, ни – тем более – Грузии Саакашвили, ради победы людей которого на парламентских выборах осенью Брюсселю и нужны иноагенты.

    Отношение к себе как к стране «второго сорта» горделивыми грузинами уже осознано, хотя и не проанализировано. Там никак не могут понять этого деланого беспокойства за «российское влияние» на страну, так как «российских агентов» предполагается помечать так же, как прочих, а в Грузии «агент России» из-за русофобии части общества – куда более опасное клеймо, чем «агент ЕС» или «агент США», преклонение перед которыми годами воспитывалось грузинскими школами.

    Тут как в анекдоте про грузинскую же школу, невозможно понять, нужно просто запомнить. Целью США (и США гораздо больше, чем ЕС, просто Эстония – цепная болонка США) является смещение власти через накачивание ресурсами оппозиции (чему и мешает иноагентский закон) и шельмование партии «Грузинская мечта» как «пророссийских политиков».

    Это необходимо Вашингтону, поскольку его украинский проект приближается к критической точке – к той, после которой наступающую Россию придется останавливать «огнем из всех орудий» и распылением ее сил, а в этом случае желательна абсолютная лояльность Тбилиси. Просто ориентации на Запад более недостаточно: нужно еще и желание умереть за хозяина, настолько у хозяина непростые времена.

    Приз, который посулят Тбилиси за участие в конфликте с Россией, будет истинно желанным – Абхазия и Южная Осетия.

    Проблема Запада в том, что грузины – люди, и Россией, и жизнью битые в ходе войн как раз за эти республики, поэтому рассчитывать на одну лишь привлекательность гипотетического приза нельзя: США нужны полностью свои и фанатично антироссийские лидеры во главе Грузии.

    Пока еще правящая «Грузинская мечта», напротив, рассчитывает сохранить власть по итогам осенних выборов (ибо альтернативный вариант теперь опасен и для нее, и для страны в целом), а после подтверждения своей легитимности – продолжить «движение в ЕС», как ни в чем не бывало, уповая на то, что в Вашингтоне и Брюсселе успокоятся и смирятся.

    Как ни странно, грузины могут быть правы. Мы по всему миру на примере целых стран и регионов видим, как можно сопротивляться давлению Запада и защищать свои национальные интересы. Пресловутый «мирный саммит по Украине в Швейцарии» – яркое, но точно не последнее подтверждение тому, что слабеющий Запад вынужден довольствоваться малыми проявлениями лояльности от тех «второсортных», кто еще 10–20 лет назад ради Вашингтона и Брюсселя готов был расшибиться в лепешку.

    Второй сорт не брак. Пусть Грузия не Канада, зато и не Украина, которая в погоне за мнимой «первосортностью» рискует потерять вообще все. Да, ее армию Запад взял на содержание, а грузинской угрожает отказать во всякой поддержке, но именно потому, что хочет сточить ВСУ об Россию, а Грузии пока удается избежать подобной участи.  

    Украинцам предстоит еще долго сожалеть о своей сделке с Западом, которая стала для них сделкой с дьяволом. Грузинам пока посчастливилось не повторить ни украинской, ни собственной ошибки.

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