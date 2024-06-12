Почему Прибалтика выбрана для подрыва Грузии изнутри

Tекст: Станислав Лещенко

Литва – маленькая вымирающая страна на восточной окраине Евросоюза. Однако ее руководство страдает изрядными геополитическими амбициями, желая быть в авангарде крестового похода «западных демократий» на постсоветское пространство. Это проявляется и в активной поддержке, которую Литва предоставила украинским путчистам, свергнувшим законного президента Виктора Януковича, и в обеспечении убежища самозваному «президенту Беларуси» Светлане Тихановской, и в организации так называемых «Форумов свободной России» в Вильнюсе, участники которых обсуждали, как «демократизировать» или даже расчленить Россию.

Закавказье, а конкретнее Грузия всегда была в особом фокусе внимания западного блока – и поэтому Литва тоже активно вмешивается в местные события. Весной 2021 года обернулся скандалом визит в Тбилиси главы литовского парламентского комитета по иностранным делам Жигимантаса Павилениса. Павиленис поучал грузин, как им нужно двигаться к «евроинтеграции» и «давать отпор России». Кончилось тем, что хозяева указали Павиленису на дверь.

Новый раунд вмешательства Литвы в дела закавказской республики связан с принятым в Грузии законом об иноагентах. Закон вызвал в США и ЕС бурю негодования и призывы к грузинам «одуматься». Политолог Александр Носович объясняет: «Хор уговоров Грузии не дурить и отменить закон об иностранных агентах, к которому подключились главы МИД стран Прибалтики, исполняет очень простой закамуфлированный тезис: если вы хотите сохранить европейскую мечту, европейский выбор и место в европейской семье, ваш путь – война. Как у Украины.

Понятно же, почему Западу критически важна инфраструктура своего вмешательства во внутренние дела Грузии: все эти сотни и сотни СМИ, НПО, боевых тик-токеров... Чтобы после очередных парламентских выборов выкрутить руки большинству, с помощью новой «революции роз» заставив принять в правящую коалицию и правительство меньшинство – радикальных сторонников Саакашвили и Запада, которые сделают наконец России долгожданный второй фронт, устроив новое 08.08.08. За и против этого сценария и идет вся борьба».

Особенно яростное негодование по поводу грузинского закона об иноагентах высказал президент Литвы Гитанас Науседа: «Нельзя игнорировать волю и желание людей жить в обществе, основанном на принципах демократии и свободы! Литва и впредь будет поддерживать выбор народа Сакартвело (так в Литве договорились называть Грузию – прим. ВЗГЛЯД) стать частью Европы».

В мае 2024-го Жигимантас Павиленис вновь заявился в Тбилиси – на сей раз за компанию с немецким парламентарием Михаэлем Ротом. Там они на митинге грузинской оппозиции произнесли речи против закона об иноагентах, принятие которого, по словам Павилениса и Рота, погубит грузинскую «демократию».

А вскоре последовал очередной «набег» прибалтов на Тбилиси. На сей раз Литва сколотила делегацию из глав МИДов – за кампанию с литовским министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом в Тбилиси отправились его коллеги Маргус Цахкна (Эстония), Байба Браже (Латвия) и Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоуттир (Исландия). Ландсбергис тут же пригрозил, что если грузины примут закон об иноагентах, то могут забыть о «евроинтеграции».

Ландсбергиса поддержал его эстонский коллега Маргус Цахкна. «Этот закон противоречит правам человека и гражданским свободам, всему, что отстаивает ЕС. Этот закон является символом того выбора – Россия или ЕС. Этот закон уводит Грузию далеко от пути в ЕС», – заключил Цахкна.

Гости из Литвы, Латвии, Эстонии и Исландии посетили митинг, устроенный грузинскими иноагентами. Там они бросались лозунгами о том, что Грузия вступает в решающий этап борьбы за свое «европейское будущее».

Также Ландсбергис, Цахкна, Браже и Гильфадоуттир встретились с грузинским президентом Саломе Зурабишвили – и обрели с ней полное взаимопонимание. Ведь эта уроженка Парижа, долгие годы проработавшая в украинском МИДе, сама наилучшим образом подходит под определение иноагента. В правящей партии «Грузинская места» отнеслись к этому визиту крайне негативно.

Есть несколько причин, по которым Литва вмешивается в политические процессы в Грузии. «Власти в современном Вильнюсе видят себя наследниками Великого княжества Литовского – и мечтают о том, времени, когда Литва будет играть гораздо более важную роль в геополитике, нежели сейчас, – говорит газете ВЗГЛЯД политолог Максим Рева. – После вступления в ЕС и НАТО литовцы сумели убедить западное руководство в том, что у них есть какое-то особенное понимание России и логики ее действий – по той причине, что они, литовцы, дескать, имеют опыт жизни под «русской оккупацией» и потому понимают, как надо противодействовать русским. Поэтому за последние пару десятилетий мы неоднократно видели литовских эмиссаров и на Украине, и в Молдавии, и в странах Средней Азии, и в Закавказье – везде, где Запад ставит задачу поссорить местные элиты и народ с Россией».

По словам Ревы, США и ЕС именно прибалтам доверили миссию привезти свои «печеньки» в Грузию.

«Это было признано более эффективным, чем если бы в Тбилиси напрямую явился кто-нибудь наподобие Виктории Нуланд и принялся самолично подстрекать «демократическую оппозицию» к свержению власти. Прямое вмешательство «заокеанского господина» могло бы вызвать нежелательные ассоциации с Украиной и тем кошмарным путем, который она прошла, поверив американским посулам. Поэтому на сей раз вперед выпустили прибалтов», – отмечает Рева.

Эксперт объясняет: «Ландсбергис и его компаньоны пользуются тем, что в Грузии слабо представляют жизнь в странах Балтии – поэтому можно свободно врать о своих «достижениях» и о том благоденствии, которое якобы накрыло Прибалтику после вступления в ЕС. Можно задушевно вещать: «Вы, так же, как и мы вырвались в свое время из-под русской оккупации – а значит, вы вполне можете повторить наш успех и стать частью единой Европы. Для этого всего только и надо, что избавиться от агентов влияния Москвы, которые тянут маленькую свободную Грузию обратно под имперское ярмо».

Визиты литовских политиков, братающихся перед камерами с грузинской оппозицией и внушающим им: «вы здесь власть», – лишь вершина айсберга. Систематическую деструктивную деятельность ведет литовское посольство в Грузии, возглавляемое Андрюсом Калиндрой, – тот вмешивается в дела страны с особой наглостью.

Запомнился инцидент, имевший место весной 2021 года, когда Калиндра потребовал от грузинских властей, чтобы те выпустили на свободу оппозиционера Никанора Мелию, получившего срок за организацию штурма парламента в июне 2019-го и за последующее наплевательство на решения суда. Литовское посольство много лет напрямую координирует деятельность грузинской оппозиции – особенно теплые отношения сложились у него с «Единым национальным движением», основанным Михаилом Саакашвили.

Еще в 2009-м Саакашвили говорил: «Литва всегда была нашим самым главным гидом по европейской интеграции, и я думаю, что это останется неизменным, это только наберет силу. На любом международном форуме литовские дипломаты выражают заинтересованность нашими проблемами».

Политолог Александр Носович связывает такую поддержку с тем, что Саакашвили сознательно разжигал в своей стране русофобию, всеми силами тащил Грузию прочь от Москвы и вел дело к силовому разрешению региональных конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. «Литовская элита не отказалась от поддержки этой родственной души по сей день – потому что в Литве у власти такие же политически безответственные русофобы», – подчеркивает Носович.

Невзирая на все угрозы, Грузия пошла до конца – 29 мая парламент страны на пленарном заседании большинством голосов преодолел вето Зурабишвили, которое она наложила на закон об иноагентах. В ответ на это совокупный Запад разразился угрозами. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и Еврокомиссия приняли заявление, в котором говорится, что «Евросоюз и государства-члены изучают все варианты реагирование на такое развитие событий». В ЕК также призвали Тбилиси «вернуться на европейский путь» и отказаться от закона, США также наложили санкции на десятки грузин.

Не осталась в стороне и Литва. Президент страны Гитанас Науседа заявил, что «новый закон представляет собой опасный отрыв от демократических ценностей, он разворачивает страну от Европы». МИД Литвы вызвал посла Грузии Саломе Шапакидзе, которой прочитали нотацию по поводу «действий, направленных на запугивание и ограничение деятельности гражданского общества и фундаментально противоречащих стремлению Грузии к интеграции в Евросоюз и НАТО». Литва пригрозила грузинам, что «рассматривает возможные меры реагирования вместе со своими партнерами». Комитет Сейма Литвы по иностранным делам призвал ввести санкции в отношении Грузии на уровне Евросоюза.

В конце концов, терпение грузинских властей лопнуло, и они вызвали посла Литвы «на ковер». Литовскому дипломату напомнили об антигрузинских заявлениях литовских чиновников, об участии Ландсбергиса в антиправительствой акции в Тбилиси, а также о вызове посла Грузии в МИД Литвы. По мнению грузинской стороны, эти действия «несовместимы с традиционно существующими дружественными и партнерскими отношениями между двумя странами».

Намерения Литвы и других стран ЕС относительно Грузии вполне понятны – государство будут специально «раскачивать» под осенние парламентские выборы. Но грузинская власть готова защищаться – ведь в Тбилиси высказали протест не только мелкой литовской «шестерке», но и выразили намерение пойти против воли ее «кукловода» США, не устрашившись и санкций. «Если происходит такое, что еще несколько лет назад в Грузии казалось совершенно невозможным, то в будущем такое возможно и в Армении, и в Молдавии. Возможно и на Украине», – предрекает Александр Носович.