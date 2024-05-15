Запад показал в Грузии новую колониальную политику

Эксперты объяснили мотивы американского давления на Грузию

Tекст: Анастасия Куликова,

Дмитрий Александров

США намерены ввести персональные санкции в отношении руководства Грузии в случае, если в стране будет «подорвана демократия». Об этом, комментируя ситуацию с принятием в республике закона об иноагентах, сообщил помощник госсекретаря Штатов по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

По его словам, поводом к столь радикальным действиям Вашингтона могут послужить продвижение закона без согласования с нормами ЕС и акты насилия в отношении протестующих. Он уточнил, что речь идет о финансовых ограничениях и запрете на поездки для лиц, ответственных за разработку законопроекта, а также их семей.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США готовы фундаментально пересмотреть отношения с Грузией в случае, если закон об иноагентах будет принят. Но уточнить, какие именно аспекты диалога Вашингтона и Тбилиси планируется пересмотреть, она отказалась.

На этом фоне президент Грузии Саломе Зурабишвили подтвердила свою солидарность с прозападными силами. В интервью телеканалу CNN она сообщила о готовности использовать право вето для блокирования закона. Однако, по ее словам, парламент государства все равно сохраняет возможность отменить ее решение, поскольку сторонники акта об иноагентах сохраняют большинство в законодательном органе страны.

В то же время Евросоюз намерен заморозить заявку Грузии на вступление в блок на неопределенный срок в случае, если в стране вступит в силу закон об иноагентах. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. При этом ранее Еврокомиссия уже предупреждала, что принятие закона станет препятствием для Тбилиси на пути в ЕС.

В России к открытому давлению Запада на власти Грузии отнеслись крайне негативно. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале задала несколько риторических вопросов. Первый: заключается ли проблема в том, что инициатива Тбилиси гораздо мягче аналогичной нормы, принятой в США?

Второй: почему Грузия, как и любая страна, должна соответствовать чужим ценностям? Третий: входит ли в «ценности» Штатов невмешательство во внутренние дела других государств?

Однако, несмотря на давление Запада, парламент Грузии все же принял в третьем и окончательном чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». Обсуждение прошло на фоне протестов и драк между депутатами. По итогам голосования 84 представителя правящей партии «Грузинская мечта» и союзной ей фракции «Сила народа» высказались «за». Против высказались лишь 30 сторонников оппозиции.

Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, закон преследует лишь одну цель – обнародовать финансовую отчетность неправительственных организаций, получающих миллионы долларов из-за рубежа и тратящих эти средства «на подрывную политическую деятельность». В российском же экспертном сообществе считают, что Штаты и ЕС будут наращивать градус давления на власти Грузии.

«Методы давления Вашингтона на суверенные страны не вызывают удивления.

Они используют их постоянно, просто в какой-то момент США перестали «пользоваться пудрой и макияжем». Их звериное лицо наблюдает любой, у кого есть глаза», – говорит Андрей Климов, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России. Он отметил, что новую колониальную политику американские власти проводят в отношении как своих так называемых партнеров – Франции, Германии и Японии, так и других стран, в том числе Грузии.

По словам сенатора, с Грузией проявляется двуличие и лицемерие Белого дома. «В США с 1938 года действует закон о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA). Грузинский вариант является очень слабой репликой американской инициативы. Он предполагает лишь регистрацию тех юридических лиц, у которых значительная часть поступлений идет из-за рубежа. Ни о каких строгих мерах и наказаниях речи не идет. При этом, по логике Штатов, такой закон недопустим», – пояснил спикер.

Парламентарий объясняет столь ревностную позицию опасениями Вашингтона потерять сферу влияния: «По версии Белого дома, те, кто попадает на орбиту Штатов, НАТО или Евросоюза, мгновенно лишаются прав, независимости, исторической перспективы. Поэтому они пресекают попытки Тбилиси укрепить свой суверенитет».

«В картине мира американских чиновников грузинам не положено пресекать вмешательство США в дела страны, поскольку их задача – служить интересам заморских хозяев», – указал сенатор. По его мнению, угрозами со стороны Соединенных Штатов дело не ограничится. «Грузинам нужно этому противостоять», – заключил Климов.

Схожей точки зрения придерживает американист Малек Дудаков. По мнению собеседника, Белый дом вполне может ввести персональные санкции в отношении властей Грузии. «Администрация Байдена, как и Госдеп, участвуют в раскачивании ситуации в республике. Закон об иноагентах используется лишь как повод для массовых беспорядков», – уверен он.

По его мнению, задача Штатов заключается в том, чтобы привести к власти в республике прозападную, проамериканскую оппозицию. Поскольку на выборах они не способны победить, остается метод цветной революции. Как считает Дудаков, сменить режим в Грузии, скорее всего, не получится.

Кроме того, американские санкции могут оказаться скоротечными. Он напомнил, что премьер Грузии Ираклий Кобахидзе активно налаживает контакты с правыми политиками США и ЕС. Он даже приезжал в Будапешт на съезд CPAC. «Я допускаю, что в случае смены администрации в Вашингтоне, прихода к власти Трампа, санкции будут сняты», – говорит Дудаков.

Однако американист Дмитрий Дробницкий прогнозирует более жесткий сценарий. «Когда человек получает 10 тыс. долларов из Вашингтона, он начинает считать себя своеобразным наместником, который может все двери открывать ногами. Видимо в какой-то момент нашла коса на камень, а доллар нашел на горячий грузинский темперамент. Тогда и возникла идея прикрутить краник», – отмечает он.

Дробницкий подчеркнул, что версия грузинского документа переписана с американского образца. При этом Штаты явно недовольны тем, что Тбилиси пытается играть в самостоятельность. «Как правило, американские чиновники используют два аргумента. Первый – грузинский закон якобы подрывает демократию. Это их общая мантра», – считает эксперт.

«Разумные доводы против этого наталкиваются на ответ следующего содержания: Вашингтон, где существует закон FARA, защищает свободу, а Грузия – ее якобы ущемляет. Второй, более серьезный тезис американцев и оппозиции, заключается в том, что после вступления документа в силу на место США в республике придут Россия и Китай», – уточнил собеседник.

Политолог называет это попыткой Соединенных Штатов удержать Грузию в зоне своего влияния.

«Американское присутствие сохраняется как минимум в двух больших, якорных странах Закавказья – Грузии и Армении. Цель Вашингтона – не дать любым политическим силам покачать это положение, не дать возможности грузинскому правительству избавиться от многочисленных НКО, которые финансируются фондами США, в том числе через бюджет по линии Госдепартамента. Именно поэтому сейчас будут звучать угрозы в адрес Тбилиси», – объясняет Дробницкий.

Громогласные заявления о возможном пересмотре отношений, введении санкций призваны не только заставить Грузию пересмотреть свой курс, но и стать нравоучением для других стран, которые могут задумать о том, чтобы «вышвырнуть американцев», считает он. При этом у Белого дома действительно есть рычаги давления на грузинское правительство.

«Да, в Америке не пьют грузинские вина. Но кавказская республика полностью полагается на долларовую торговлю. На этом фоне США могут закрутить в бараний рог грузинскую банковскую систему так, что экономика начнет чувствовать себя плохо. Это их обычная практика», – акцентирует собеседник. Вместе с тем, экономические санкции могут спровоцировать более мощную волну протеста.

Классический способ действия Госдепа такой: сначала вводятся рестрикции, начинаются первые последствия, далее через сетевые сообщества, финансируемые американскими НКО, нагнетается обстановка, людей выводят на улицы. Так создает некий кумулятивный эффект.

«Я допускаю, что в этот раз стоит ожидать, что будет реализован похожий сценарий. Но многое будет зависеть от двух факторов. Во-первых, от того, насколько серьезно до сих пор работает американская бюрократическая машина на внешнем контуре. Во-вторых, от действий официального Тбилиси и от того, пойдут ли власти на действительно решительные шаги», – уточнил он.

В то же время жители самой республики пока сохраняют оптимизм. «Следует подождать, как будут действовать Штаты, но также очень важно, чтобы Грузия была с ними на постоянной связи и регулярно поддерживала контакты с послом США, разъясняя ему наши позиции», – отмечает аналитик Петрэ Мамрадзе.

«Обратите внимание, что помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, по словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, в течение двух с половиной часов переговоров между ними не упоминал слово «санкции». То есть Вашингтон не говорит Тбилиси напрямую, что между ними все кончено», – считает он.

«Наоборот, по итогам визита О’Брайен объявил, что США готовят Грузии пакет помощи почти на 400 млн долларов. Однако если Штаты сочтут, что Тбилиси выбирает антизападный курс, меры, конечно, будут приняты. Но сам по себе закон об иноагентах мягкий. Основной упор в нем сделан лишь на прозрачности финансирования», – акцентирует собеседник.

По словам эксперта, «о немедленных санкциях против Грузии вчера, сегодня и всегда мечтала и мечтает только радикальная оппозиция». «Желаю властям Грузии взвешенности. Они обещали прислушиваться к справедливым замечаниям. И это правильно. Прозрачность сама снимет многие вопросы», – резюмирует Петрэ Мамрадзе.