  • Новость часаСтало известно состояние премьера Словакии после покушения
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Fox News: Россия усилила влияние в Африке, потеснив США
    Швеция выдвинула условие отправки военного персонала на Украину
    Вассерман: Блинкен сыграл в Киеве на гитаре ради истребления граждан Украины
    Путин объяснил решение назначить Белоусова главой Минобороны
    Путин рассказал о новых полномочиях Шойгу
    Путин: Все поставленные Генштабом задачи выполняются
    Рогов: Освобождение Работино ускорит продвижение сил РФ в Запорожье
    Блинкен: США не разрешали Украине использовать их оружие за пределами ее территории
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Глобальная экономика разваливается на части

    Жить в новом блоковом мире станет дороже, но интереснее и безопаснее. Наибольшую выгоду получат государства – лидеры блоков, контролирующие соответствующую инфраструктуру – транспортную, финансовую, и задающие тон технологической кооперации внутри блока. У России есть шанс стать таким лидером блока.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Выдаст ли Польша Зеленскому украинских мужчин

    Варшава понимает, что в случае, если из Польши начнут депортировать украинских мужчин, то не только потенциальные призывники, но и их жены побегут из Польши в более безопасные страны, а это ударит по экономике страны и вызовет новые протесты фермеров и других работодателей, которые потеряют своих батраков.

    2 комментария
    Александр Тимохин Александр Тимохин Ради чего Белоусов готов жертвовать собой

    Правильно ли то, что министром обороны назначается человек, не имевший отношения к военной службе? Да, правильно. На этой должности и нужен человек не из «системы», смотрящий на нее независимым взглядом. Тот факт, что Андрей Белоусов не военный – не минус для этой должности, это его преимущество.

    6 комментариев
    15 мая 2024, 17:35 • В мире

    Запад показал в Грузии новую колониальную политику

    Эксперты объяснили мотивы американского давления на Грузию

    Запад показал в Грузии новую колониальную политику
    @ Mirian Meladze/Anadolu/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Дмитрий Александров

    Парламент Грузии в финальном третьем чтении принял закон об иноагентах. На этом фоне США начали угрожать местным политикам введением персональных санкций, а в ЕС допускают заморозку заявки Грузии на членство в ЕС. Какие цели на самом деле преследуют Вашингтон и Брюссель? И удастся ли Тбилиси удержаться под давлением американских и европейских властей?

    США намерены ввести персональные санкции в отношении руководства Грузии в случае, если в стране будет «подорвана демократия». Об этом, комментируя ситуацию с принятием в республике закона об иноагентах, сообщил помощник госсекретаря Штатов по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

    По его словам, поводом к столь радикальным действиям Вашингтона могут послужить продвижение закона без согласования с нормами ЕС и акты насилия в отношении протестующих. Он уточнил, что речь идет о финансовых ограничениях и запрете на поездки для лиц, ответственных за разработку законопроекта, а также их семей.

    В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США готовы фундаментально пересмотреть отношения с Грузией в случае, если закон об иноагентах будет принят. Но уточнить, какие именно аспекты диалога Вашингтона и Тбилиси планируется пересмотреть, она отказалась.

    На этом фоне президент Грузии Саломе Зурабишвили подтвердила свою солидарность с прозападными силами. В интервью телеканалу CNN она сообщила о готовности использовать право вето для блокирования закона. Однако, по ее словам, парламент государства все равно сохраняет возможность отменить ее решение, поскольку сторонники акта об иноагентах сохраняют большинство в законодательном органе страны.

    В то же время Евросоюз намерен заморозить заявку Грузии на вступление в блок на неопределенный срок в случае, если в стране вступит в силу закон об иноагентах. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. При этом ранее Еврокомиссия уже предупреждала, что принятие закона станет препятствием для Тбилиси на пути в ЕС.

    В России к открытому давлению Запада на власти Грузии отнеслись крайне негативно. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале задала несколько риторических вопросов. Первый: заключается ли проблема в том, что инициатива Тбилиси гораздо мягче аналогичной нормы, принятой в США?

    Второй: почему Грузия, как и любая страна, должна соответствовать чужим ценностям? Третий: входит ли в «ценности» Штатов невмешательство во внутренние дела других государств?

    Однако, несмотря на давление Запада, парламент Грузии все же принял в третьем и окончательном чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». Обсуждение прошло на фоне протестов и драк между депутатами. По итогам голосования 84 представителя правящей партии «Грузинская мечта» и союзной ей фракции «Сила народа» высказались «за». Против высказались лишь 30 сторонников оппозиции.

    Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, закон преследует лишь одну цель – обнародовать финансовую отчетность неправительственных организаций, получающих миллионы долларов из-за рубежа и тратящих эти средства «на подрывную политическую деятельность». В российском же экспертном сообществе считают, что Штаты и ЕС будут наращивать градус давления на власти Грузии.

    «Методы давления Вашингтона на суверенные страны не вызывают удивления.

    Они используют их постоянно, просто в какой-то момент США перестали «пользоваться пудрой и макияжем». Их звериное лицо наблюдает любой, у кого есть глаза», – говорит Андрей Климов, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России. Он отметил, что новую колониальную политику американские власти проводят в отношении как своих так называемых партнеров – Франции, Германии и Японии, так и других стран, в том числе Грузии.

    По словам сенатора, с Грузией проявляется двуличие и лицемерие Белого дома. «В США с 1938 года действует закон о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA). Грузинский вариант является очень слабой репликой американской инициативы. Он предполагает лишь регистрацию тех юридических лиц, у которых значительная часть поступлений идет из-за рубежа. Ни о каких строгих мерах и наказаниях речи не идет. При этом, по логике Штатов, такой закон недопустим», – пояснил спикер.

    Парламентарий объясняет столь ревностную позицию опасениями Вашингтона потерять сферу влияния: «По версии Белого дома, те, кто попадает на орбиту Штатов, НАТО или Евросоюза, мгновенно лишаются прав, независимости, исторической перспективы. Поэтому они пресекают попытки Тбилиси укрепить свой суверенитет».

    «В картине мира американских чиновников грузинам не положено пресекать вмешательство США в дела страны, поскольку их задача – служить интересам заморских хозяев», – указал сенатор. По его мнению, угрозами со стороны Соединенных Штатов дело не ограничится. «Грузинам нужно этому противостоять», – заключил Климов.

    Схожей точки зрения придерживает американист Малек Дудаков. По мнению собеседника, Белый дом вполне может ввести персональные санкции в отношении властей Грузии. «Администрация Байдена, как и Госдеп, участвуют в раскачивании ситуации в республике. Закон об иноагентах используется лишь как повод для массовых беспорядков», – уверен он.

    По его мнению, задача Штатов заключается в том, чтобы привести к власти в республике прозападную, проамериканскую оппозицию. Поскольку на выборах они не способны победить, остается метод цветной революции. Как считает Дудаков, сменить режим в Грузии, скорее всего, не получится.

    Кроме того, американские санкции могут оказаться скоротечными. Он напомнил, что премьер Грузии Ираклий Кобахидзе активно налаживает контакты с правыми политиками США и ЕС. Он даже приезжал в Будапешт на съезд CPAC. «Я допускаю, что в случае смены администрации в Вашингтоне, прихода к власти Трампа, санкции будут сняты», – говорит Дудаков.

    Однако американист Дмитрий Дробницкий прогнозирует более жесткий сценарий. «Когда человек получает 10 тыс. долларов из Вашингтона, он начинает считать себя своеобразным наместником, который может все двери открывать ногами. Видимо в какой-то момент нашла коса на камень, а доллар нашел на горячий грузинский темперамент. Тогда и возникла идея прикрутить краник», – отмечает он.

    Дробницкий подчеркнул, что версия грузинского документа переписана с американского образца. При этом Штаты явно недовольны тем, что Тбилиси пытается играть в самостоятельность. «Как правило, американские чиновники используют два аргумента. Первый – грузинский закон якобы подрывает демократию. Это их общая мантра», – считает эксперт.

    «Разумные доводы против этого наталкиваются на ответ следующего содержания: Вашингтон, где существует закон FARA, защищает свободу, а Грузия – ее якобы ущемляет. Второй, более серьезный тезис американцев и оппозиции, заключается в том, что после вступления документа в силу на место США в республике придут Россия и Китай», – уточнил собеседник.

    Политолог называет это попыткой Соединенных Штатов удержать Грузию в зоне своего влияния.

    «Американское присутствие сохраняется как минимум в двух больших, якорных странах Закавказья – Грузии и Армении. Цель Вашингтона – не дать любым политическим силам покачать это положение, не дать возможности грузинскому правительству избавиться от многочисленных НКО, которые финансируются фондами США, в том числе через бюджет по линии Госдепартамента. Именно поэтому сейчас будут звучать угрозы в адрес Тбилиси», – объясняет Дробницкий.

    Громогласные заявления о возможном пересмотре отношений, введении санкций призваны не только заставить Грузию пересмотреть свой курс, но и стать нравоучением для других стран, которые могут задумать о том, чтобы «вышвырнуть американцев», считает он. При этом у Белого дома действительно есть рычаги давления на грузинское правительство.

    «Да, в Америке не пьют грузинские вина. Но кавказская республика полностью полагается на долларовую торговлю. На этом фоне США могут закрутить в бараний рог грузинскую банковскую систему так, что экономика начнет чувствовать себя плохо. Это их обычная практика», – акцентирует собеседник. Вместе с тем, экономические санкции могут спровоцировать более мощную волну протеста.

    Классический способ действия Госдепа такой: сначала вводятся рестрикции, начинаются первые последствия, далее через сетевые сообщества, финансируемые американскими НКО, нагнетается обстановка, людей выводят на улицы. Так создает некий кумулятивный эффект.

    «Я допускаю, что в этот раз стоит ожидать, что будет реализован похожий сценарий. Но многое будет зависеть от двух факторов. Во-первых, от того, насколько серьезно до сих пор работает американская бюрократическая машина на внешнем контуре. Во-вторых, от действий официального Тбилиси и от того, пойдут ли власти на действительно решительные шаги», – уточнил он.

    В то же время жители самой республики пока сохраняют оптимизм. «Следует подождать, как будут действовать Штаты, но также очень важно, чтобы Грузия была с ними на постоянной связи и регулярно поддерживала контакты с послом США, разъясняя ему наши позиции», – отмечает аналитик Петрэ Мамрадзе.

    «Обратите внимание, что помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, по словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, в течение двух с половиной часов переговоров между ними не упоминал слово «санкции». То есть Вашингтон не говорит Тбилиси напрямую, что между ними все кончено», – считает он.

    «Наоборот, по итогам визита О’Брайен объявил, что США готовят Грузии пакет помощи почти на 400 млн долларов. Однако если Штаты сочтут, что Тбилиси выбирает антизападный курс, меры, конечно, будут приняты. Но сам по себе закон об иноагентах мягкий. Основной упор в нем сделан лишь на прозрачности финансирования», – акцентирует собеседник.

    По словам эксперта, «о немедленных санкциях против Грузии вчера, сегодня и всегда мечтала и мечтает только радикальная оппозиция». «Желаю властям Грузии взвешенности. Они обещали прислушиваться к справедливым замечаниям. И это правильно. Прозрачность сама снимет многие вопросы», – резюмирует Петрэ Мамрадзе.

    Главное
    Опубликованы видео с места покушения на Фицо
    Появились кадры выступления премьера Словакии перед покушением
    СМИ назвали полученные премьером Словакии ранения
    Блинкен заявил о скорой встрече Байдена и Зеленского
    США и Украина обсудили размещение Patriot в Харькове
    «АвтоВАЗ возобновил производство Lada Largus в Ижевске
    Арестованный кадровик Минобороны купил раритетную «Волгу» и 15 соток земли

    Зачем США атаковали российский атом

    Запретив два года назад импорт из России нефти, угля и газа, США продолжили покупать российское ядерное топливо. Теперь санкции затронули и его. Однако запрет составлен так хитро, что ничего, кроме цен, может и не измениться. Почему для США так важно сохранить возможность покупать российское ядерное топливо? Подробности

    Перейти в раздел

    Пашинян поведет Армению в ЕС ценой большого предательства

    Премьер Армении Никол Пашинян поставил вопрос ребром: будь его воля, он присоединился бы к Евросоюзу уже в этом году. Прежде «евроистерия», процветавшая в Грузии, Молдавии и на Украине, обходила Ереван стороной, но в феврале все-таки началась – и до потери Пашиняном власти не закончится. Он дорого заплатил за то, чтобы стать сателлитом Запада. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские националисты сдают оборону Харькова

    В ходе наступления в Харьковской области в плен сдались десятки боевиков националистического подразделения «Кракен». Они пожаловались на отсутствие огневых точек и плохую организацию обороны. То, что в области сложилась критическая обстановка для Украины, признал куратор «Кракена» Кирилл Буданов. В экспертной среде считают, что в ходе создания буферной зоны российская армия окончательно разгромит «Кракен». Подробности

    Перейти в раздел

    Германию толкают к сносу памятников освободителям

    Германия была страной, которая до самого последнего времени хранила уважение к памятникам погибшим советским воинам. Однако на наших глазах эта тенденция пересматривается: в ФРГ все больше политиков, которые заявляют о том, что эти монументы нужно снести – как это уже сделала Украина, Прибалтика и Польша. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Глобальная экономика разваливается на части

      Жить в новом блоковом мире станет дороже, но интереснее и безопаснее. Наибольшую выгоду получат государства – лидеры блоков, контролирующие соответствующую инфраструктуру – транспортную, финансовую, и задающие тон технологической кооперации внутри блока. У России есть шанс стать таким лидером блока.

      0 комментариев
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Выдаст ли Польша Зеленскому украинских мужчин

      Варшава понимает, что в случае, если из Польши начнут депортировать украинских мужчин, то не только потенциальные призывники, но и их жены побегут из Польши в более безопасные страны, а это ударит по экономике страны и вызовет новые протесты фермеров и других работодателей, которые потеряют своих батраков.

      2 комментария
    • Александр Тимохин Александр Тимохин
      Ради чего Белоусов готов жертвовать собой

      Правильно ли то, что министром обороны назначается человек, не имевший отношения к военной службе? Да, правильно. На этой должности и нужен человек не из «системы», смотрящий на нее независимым взглядом. Тот факт, что Андрей Белоусов не военный – не минус для этой должности, это его преимущество.

      6 комментариев
    Перейти в раздел

    • Четыре пули для друга России

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Фицо известен как критик Киева, Брюсселя и антироссийских санкций. Его возвращение к власти стало ударом для Запада.

    • Молдавия повысила голос на Россию

      Премьер-министр Молдавии Дорин Речан потребовал вывести российских миротворцев из Приднестровья с учетом «новых обстоятельств». Что это за обстоятельства? И какое отношение они имеют к желанию Запада и Украины втянуть Молдавию в военный конфликт?

    • Почему Белоусов вместо Шойгу

      Сергей Шойгу переходит на работу в Совбез РФ, его место в Министерстве обороны займет Андрей Белоусов. В разное время он возглавлял Минэкономразвития, был советником президента по экономике и вице-премьером. Его кандидатура многих удивила. Но удивляться тут нечему.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............