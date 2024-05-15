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Грузинский эксперт сказал, как Тбилиси может избежать санкций США
Власти Грузии при правильной стратегии и взвешенном поведении смогут избежать санкций США, для этого следует фокусироваться на прозрачности и разъяснении позиций, сказал газете ВЗГЛЯД авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.
«Следует подождать, как будет действовать Вашингтон, но также очень важно, чтобы Тбилиси был с ним на постоянной связи, а также регулярно поддерживал контакты с послом США в Грузии, разъясняя позиции, – отметил аналитик. – Обратите внимание, что помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, по словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, в течение двух с половиной часов переговоров между ними не упоминал слово «санкции».
«Итак, американцы явно не говорят Грузии, что «все кончено». Наоборот, Джеймс О’Брайен на пресс-конференции по итогам визита объявил, что США готовят пакет помощи Грузии почти на 400 млн долларов», – сказал эксперт.
Петрэ Мамрадзе отметил, что «США посмотрят и примут меры, если увидят, что Грузия выбирает антизападный курс, чего нет».
«Сам по себе закон мягкий и в нем упор на прозрачность, и это знает и видит Джеймс О’Брайен», – отметил он.
По словам эксперта, «о немедленных санкциях против Грузии вчера, сегодня и всегда мечтала и мечтает только радикальная оппозиция».
«Желаю властям Грузии взвешенности. Они обещали прислушиваться к справедливым замечаниям. И это правильно. Не надо обижаться на США или говорить Америке, что обижен на нее. Прозрачность сама снимет многие вопросы», –считает Петрэ Мамрадзе.
Он отметил, что «посоветовал бы в переговорах с США не делать акцент на некую «глобальную партию войны», так как это звучит как-то не очень четко и понятно».
«Будут власти Грузии действовать правильно внутри и на международной арене, то выдержат это давление», – предположил Петрэ Мамрадзе.
Накануне парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». Обсуждение прошло на фоне протестов и драк между депутатами.
Напомним, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что США введут персональные санкции в отношении руководства Грузии, если в стране будет «подорвана демократия».
Российский сенатор Андрей Климов призвал Грузию противостоять угрозам Вашингтона.