Грузинский эксперт сказал, как Тбилиси может избежать санкций США

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Следует подождать, как будет действовать Вашингтон, но также очень важно, чтобы Тбилиси был с ним на постоянной связи, а также регулярно поддерживал контакты с послом США в Грузии, разъясняя позиции, – отметил аналитик. – Обратите внимание, что помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, по словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, в течение двух с половиной часов переговоров между ними не упоминал слово «санкции».

«Итак, американцы явно не говорят Грузии, что «все кончено». Наоборот, Джеймс О’Брайен на пресс-конференции по итогам визита объявил, что США готовят пакет помощи Грузии почти на 400 млн долларов», – сказал эксперт.

Петрэ Мамрадзе отметил, что «США посмотрят и примут меры, если увидят, что Грузия выбирает антизападный курс, чего нет».

«Сам по себе закон мягкий и в нем упор на прозрачность, и это знает и видит Джеймс О’Брайен», – отметил он.

По словам эксперта, «о немедленных санкциях против Грузии вчера, сегодня и всегда мечтала и мечтает только радикальная оппозиция».

«Желаю властям Грузии взвешенности. Они обещали прислушиваться к справедливым замечаниям. И это правильно. Не надо обижаться на США или говорить Америке, что обижен на нее. Прозрачность сама снимет многие вопросы», –считает Петрэ Мамрадзе.

Он отметил, что «посоветовал бы в переговорах с США не делать акцент на некую «глобальную партию войны», так как это звучит как-то не очень четко и понятно».

«Будут власти Грузии действовать правильно внутри и на международной арене, то выдержат это давление», – предположил Петрэ Мамрадзе.

Накануне парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». Обсуждение прошло на фоне протестов и драк между депутатами.

Напомним, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что США введут персональные санкции в отношении руководства Грузии, если в стране будет «подорвана демократия».

Российский сенатор Андрей Климов призвал Грузию противостоять угрозам Вашингтона.