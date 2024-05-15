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    0 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Ради чего Белоусов готов жертвовать собой

    Правильно ли то, что министром обороны назначается человек, не имевший отношения к военной службе? Да, правильно. На этой должности и нужен человек не из «системы», смотрящий на нее независимым взглядом. Тот факт, что Андрей Белоусов не военный – не минус для этой должности, это его преимущество.

    4 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Евросоюз расширялся против России

    Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.

    10 комментариев
    15 мая 2024, 12:24 • Новости дня

    В Совфеде призвали Грузию противостоять угрозам Вашингтона

    Сенатор Климов: США жестко пресекают попытки Грузии укрепить собственный суверенитет

    В Совфеде призвали Грузию противостоять угрозам Вашингтона
    @ Александр Имедашвили/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Грузинский вариант закона об иноагентах является очень слабой репликой американской версии, однако, по логике Вашингтона, Тбилиси не имеет права принимать подобный документ. Поэтому Штаты продолжают попытки давления на власти кавказской республики, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее США пригрозили Грузии фундаментальным пересмотром отношений.

    «Методы давления Вашингтона на суверенные страны уже не вызывают удивления. Они используют их постоянно, просто в какой-то момент США перестали «пользоваться пудрой и макияжем», и их звериное лицо наблюдает любой, у кого есть глаза», – говорит Андрей Климов, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России. Он отметил, что новую колониальную политику американские власти проводят в отношении как своих так называемых партнеров – Франции, Германии и Японии – так и других стран, в том числе Грузии.

    По словам сенатора, с Грузией проявляется двуличие и лицемерие Белого дома. «В США с 1938 года действует закон о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA). Грузинский вариант является очень слабой репликой американской инициативы. Он предполагает лишь регистрацию тех юридических лиц, у которых значительная часть поступлений идет из-за рубежа. Ни о каких строгих мерах и наказаниях речи не идет. При этом, по логике Штатов, такой закон недопустим», – пояснил спикер.

    Парламентарий объясняет столь ревностную позицию опасениями Вашингтона потерять сферу влияния. «По версии Белого дома, те, кто попадает на орбиту Штатов, НАТО или Евросоюза, мгновенно лишаются прав, независимости, исторической перспективы. Поэтому они пресекают попытки Тбилиси укрепить свой суверенитет. В картине мира американских чиновников грузинам не положено пресекать вмешательство США в дела страны, поскольку их задача – служить интересам заморских хозяев», – указал Климов. По его мнению, угрозами со стороны Соединенных Штатов дело не ограничится. «Грузинам нужно этому противостоять», – заключил сенатор.

    Накануне парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». Обсуждение прошло на фоне протестов и драк между депутатами. По итогам голосования 84 представителя правящей партии «Грузинская мечта» и союзной ей фракции «Сила народа» высказались «за», против проголосовали лишь 30 сторонников оппозиции.

    Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, закон преследует лишь одну цель – обнародовать финансовую отчетность неправительственных организаций, получающих миллионы долларов из-за рубежа и тратящих эти средства «на подрывную политическую деятельность».

    Президент страны Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на инициативу. Однако «Грузинская мечта», которая располагает в парламенте большинством, может его обойти. При этом в Вашингтоне уже готовят ответ на случай, если проект все-таки вступит в силу. «Посмотрим, как поступит парламент Грузии. Если законопроект пройдет, то это вынудит нас фундаментально пересмотреть наши отношения с Грузией», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен и вовсе пригрозил персональными санкциями в отношении властей кавказской республики. «Если закон продвинется вперед без согласования с нормами ЕС и здесь будет подрыв демократии, насилие в отношении мирных протестующих, со стороны США последуют ограничения. Это будут финансовые ограничения и ограничения на поездки в отношении лиц, ответственных за эти действия, и их семей», – уточнил он.

    Как отметил О'Брайен, важно наказать виновных в случаях насилия и запугивания протестующих. Он также выразил надежду, что Тбилиси продолжит путь к евроатлантической интеграции. По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Веданта Патела, принятие парламентом Грузии закона об иноагентах «не только не соответствует ценностям США, но и не соответствует чаяниям грузинского народа». При этом он подчеркнул, что правительству страны необходимо сменить курс.

    «Хочется задать уточняющие вопросы: 1. Проблема в том, что грузинский закон намного мягче американского? 2. Почему Грузия или любая другая страна должны соответствовать чужим ценностям? 3. В «ценности» США не входит невмешательство во внутренние дела других государств?» – прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова слова Патела в своем в Telegram-канале.

    14 мая 2024, 21:56 • Новости дня
    США пообещали ввести санкции против руководства Грузии
    США пообещали ввести санкции против руководства Грузии
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    США введут персональные санкции в отношении руководства Грузии, если в стране будет подорвана демократия, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

    Он пояснил, что это произойдет, если закон об иноагентах продвинется вперед без согласования с нормами ЕС и в Грузии будет насилие в отношении мирных протестующих, передает ТАСС.

    Ранее парламент Грузии принял в третьем чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». Депутаты от парламентского большинства и оппозиционеры подрались в парламенте Грузии во время обсуждения законопроекта.

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    14 мая 2024, 14:55 • Новости дня
    Грузия приняла закон «О прозрачности иностранного влияния»
    Грузия приняла закон «О прозрачности иностранного влияния»
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Парламент Грузии принял в третьем чтении закон «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    84 голоса за и 30 против – с таким результатом парламент Грузии принял в третьем чтении закон «О прозрачности иностранного влияния» на фоне акции протеста и криков оппозиционных депутатов «Нет русскому закону!».

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    15 мая 2024, 08:57 • Новости дня
    Захарова заявила об открытой угрозе США в адрес Грузии

    Захарова назвала открытой угрозой заявление США о пересмотре отношений с Грузией

    Захарова заявила об открытой угрозе США в адрес Грузии
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Москва осудила заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что США пересмотрят отношения с Грузией, если в республике будет принят закон об иноагентах.

    «Это открытая угроза», – заявила представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

    Захарова заявила, что речь идет об «абсолютном, стопроцентном вмешательстве» других государств во внутреннюю политику суверенной страны.

    На Грузию идет информационная атака, спрятаться от этих заявлений невозможно, отметила спикер российского внешнеполитического ведомства.

    Запад, по ее словам, уже несколько месяцев подряд «запугивает, шантажирует, заламывает руки суверенному государству Грузия» в вопросе того, что им делать в контексте своего собственного законодательства.

    Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила ранее, что Вашингтон намерен в корне пересмотреть отношения с Тбилиси, если в Грузии будет принят законопроект об иноагентах.

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    15 мая 2024, 02:25 • Новости дня
    Блинкен выступил на сцене в Киеве с музыкальным номером

    Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев спел песню в местном клубе

    Блинкен выступил на сцене в Киеве с музыкальным номером
    @ Brendan Smialowski/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Киеве, вечером во вторник посетил один из местных музыкальных клубов и выступил на сцене с музыкальным номером.

    Блинкен исполнил на гитаре песню канадско-американского музыканта Нила Янга Rockin' in the Free World вместе с одной из киевских групп, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

    Отмечается, что перед выступлением госсекретарь США обратился к публике, заявив о «трудных временах» и «невероятных страданиях», которые испытывают украинские военные.

    При этом американский госсекретарь заявил о поддержке Украины со стороны США.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит Блинкена на Украину связан с нервозностью Киева, Европы и Вашингтона из-за проведения Россией СВО.

    Он подчеркнул, что Москве известно об испытываемой на Западе нервозности от продолжения спецоперации, однако Россия будет добиваться поставленных целей.

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    14 мая 2024, 13:12 • Новости дня
    Зеленский попросил у Блинкена две системы Patriot

    УНИАН: Зеленский попросил у Блинкена две системы Patriot для Харькова и области

    Зеленский попросил у Блинкена две системы Patriot
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросил две системы Patriot для защиты Харькова и Харьковской области, пишет украинское агентство УНИАН.

    По информации издания, Украине важно получить военную помощь от США как можно скорее, передает ТАСС.

    Также СМИ сообщает, что президент обратил внимание на насущную потребность усиления противовоздушной обороны Украины, так как системы и средства ПВО являются «самым большим дефицитом для ВСУ».

    Ранее газета The Wall Street Journal писала, что инициатива США по оказанию помощи Киеву с целью перехвата инициативы на поле боя и укрепления обороны кажется недосягаемой.

    Американские СМИ писали ранее, что Блинкен «на фоне военных успехов России» прибыл на Украину.

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    14 мая 2024, 23:12 • Новости дня
    США собрались утроить выпуск самой большой неядерной бомбы GBU-57
    США собрались утроить выпуск самой большой неядерной бомбы GBU-57
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Армейский завод в штате Оклахома готовится увеличить производство самой большой неядерной бомбы США, известной как Massive Ordnance Penetrator, как минимум втрое.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

    Отмечается, что бомбы этого типа часто упоминаются в контексте возможных атак на находящиеся глубоко под землей ядерные объекты Ирана или КНДР.

    GBU-57 предназначены для поражения сильно укреплённых подземных объектов.

    Ожидается, что завод выйдет на повышенную мощность к осени текущего года.

    Ранее сообщалось, что Пентагон может отказаться от программы американской межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, ее реализация сильно задерживается.

    Замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант заявил, что программу можно «ресертифицировать» почти без изменений, можно внести в нее изменения, а можно и «отменить».

    До июля Пентагон собирается определиться по «фундаментальным вопросам», в том числе о возможных «альтернативах». Также требуется провести независимую оценку потолка стоимости реализации программы.

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    15 мая 2024, 10:37 • Новости дня
    Президент Грузии объявила о создании платформы для «спасения страны»
    Президент Грузии объявила о создании платформы для «спасения страны»
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о формировании ею платфромы для «спасения страны» от «возвращения к прошлому», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В среду после встречи с министрами иностранных дел Исландии, Латвии, Литвы и Эстонии она сказала на пресс-конференции, что «ее будущие планы заключаются в формировании европейской платформы – общности решений, которые мобилизуют Грузию к выборам в парламент» 26 октября.

    По ее словам, платформа позволит «безусловно победить и окончательно вывести Грузию на путь мира и стабильности».

    Саломе Зурабишвили заявила, что вскоре «представит эту платформу, которая уже сформирована, народу Грузии».

    Она отметила, что «от 80 до 85 процентов грузинского общества поддерживает европейское будущее», и призвала «гордиться тем, что люди видят ежедневно на улицах» – митинги против закона «О прозрачности иностранного влияния».

    Президент отметила, что «это является подтверждением того, что общество Грузии основывается на европейских ценностях».

    «Стоит вопрос спасения Грузии», – заявила она, назвав принятие закона «попыткой вернуть Грузию в прошлое».

    «Власти не слушают свой народ, не слушают советы западных партнеров», – заявила она.

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    14 мая 2024, 16:40 • Новости дня
    В Тбилиси полиция оттеснила демонстрантов от ворот здания парламента
    В Тбилиси полиция оттеснила демонстрантов от ворот здания парламента
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правоохранители в грузинской столице начали разгонять протестующих, собравшихся у ворот здания парламента на проспекте Руставели.

    Полиция решила прибегнуть к таким мерам после прорыва металлической ограды демонстрантами, передает ТАСС. Протестующие хотели прорваться во двор парламента, но их полностью оттеснили.

    Во вторник грузинский парламент принял в третьем чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». До этого в среду в парламенте страны произошла драка между депутатами от парламентского большинства и оппозиционерами.

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    14 мая 2024, 18:30 • Новости дня
    Помилованный президентом Грузии радикал снова задержан на акции протеста

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Осужденный на девять лет за метание «коктейлей Молотова» в полицию и помилованный грузинским президентом Саломе Зурабишвили 21-летний сторонник оппозиции Лазаре Григориадис вновь задержан на акции протеста. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Григориадис задержан в столице страны за сопротивление полиции, в семье оппозициионера журналистам заявили, что «Лазаре задержан, но неизвестно за что».

    После того, как Зурабишвили подписала акт о помиловании, Лазаре Григориадис сразу же присоединился к радикальным молодежным группировкам, которые выступают против закона «О прозрачности иностранного влияния».

    В марте прошлого года на митингах в Тбилиси Григориадис бросил «коктейль Молотова» в стражей порядка, поджег двух полицейских, а затем разгромил патрульную машину. 12 апреля 2024 года суд признал его виновным и осудил на девять лет. Через несколько дней после этого Зурабишвили помиловала его.

    Во вторник полиция в Тбилиси оттеснила протестующих от ворот здания парламента, она начала использовать спецсредства против радикалов.

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    14 мая 2024, 21:08 • Новости дня
    Лидер антироссийского «Антиоккупационного движения Грузии» задержан на акции протеста в Тбилиси
    Лидер антироссийского «Антиоккупационного движения Грузии» задержан на акции протеста в Тбилиси
    @ Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Лидер антироссийского «Антиоккупационного движения Грузии» Давид Кацарава задержан на антиправительственной акции протеста в Тбилиси во вторник, сообщила его супруга, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По ее словам, Кацарава «задержан и жестоко избит».

    МВД Грузии сообщило о задержании 14 мая 13 радикалов, выступавших против закона «О прозрачности иностранного влияния», однако непосредственно по Кацарава пока не проинформировало.

    Кацарава известен организацией антироссийских акций, в основном на грузино-южноосетинской границе.

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    14 мая 2024, 14:32 • Новости дня
    Грузия потребовала от США «справедливого отношения»

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен во вторник провели в Тбилиси «продолжительную откровенную встречу», сообщает пресс-центр правительства Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Отмечается, что грузинская сторона выразила желание «углубить сотрудничество» с США, но это «требует двусторонних усилий и взаимного справедливого отношения».

    Также был обсужден спорный закон «О прозрачности иностранного влияния».

    Ираклий Кобахидзе объяснил необходимость принятия этого закона, подчеркнув готовность «внимательно рассмотреть все справедливые замечания международных партнеров» в рамках процедуры наложения вето со стороны президента Грузии, что ожидается после голосования в третьем чтении парламентом.

    Напомним, что накануне МВД Грузии задержало на акциях протеста в Тбилиси 20 человек, в том числе двух американских инструкторов радикальных грузинских молодежных групп.

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    14 мая 2024, 19:38 • Новости дня
    США ввели санкции против трех компаний, якобы связанных с Дерипаской

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты объявили о введении рестрикций против одного российского гражданина и трех компаний, якобы связанных с российским миллиардером Олегом Дерипаской, сообщил Госдеп.

    Санкции вводятся в отношении россиянина и трех компаний, «вовлеченных в попытки уклонения от санкций», якобы связанные с Дерипаской, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение госдепартамента США.

    Их вводят против Дмитрия Белоглазова, 1968 года рождения, АО «Илиадис», АО «Распериа трейдинг лимитед» и ООО «Титул».

    Ранее СМИ сообщали, что власти Австрии призвали банк Raiffeisen не проводить сделку с Россией по покупке доли строительной компании Strabag, принадлежащей Дерипаске.

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    14 мая 2024, 17:48 • Новости дня
    МВД Грузии сообщило о применении спецсредств против радикалов в Тбилиси

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Сотрудники грузинских правоохранительных органов используют спецсредства против радикалов, пытающихся прорваться к зданию парламента в грузинской столице. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Акция у здания парламента превысила нормы «Закона о собраниях и манифестациях» и приняла насильственный характер. Ее участники не подчиняются законным требованиям полиции, в связи с чем против них применены допущенные законом спецсредства», – заявило МВД Грузии.

    СМИ, в частности, сообщают о применении перцового газа.

    Демонстранты находятся на проспекте Руставели и скандируют «Нет «русскому закону» в связи с принятием во вторник парламентом закона «О прозрачности иностранного влияния».

    Полиция и спецназ находятся здесь же. Временно закрыта станция метро «Площадь Свободы», ближайшая к месту проведения митинга.

    Тем временем оппозиция, которая встречалась с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О’Брайеном, потребовала от Вашингтона персональных санкций против лидеров правящей «Грузинской мечты», в первую очередь против ее основателя и почетного председателя Бидзины Иванишвили.

    Ранее сообщалось, что полиции удалось оттеснить протестующих от ворот здания парламента в Тбилиси.

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    15 мая 2024, 09:22 • Новости дня
    Politico: Вашингтон не разрешает Киеву атаковать российские территории

    Tекст: Александра Юдина

    Из-за продвижения ВС России в Харьковской области украинские власти пытаются добиться от США разрешения на нанесение ударов по российской территории оружием НАТО, однако Вашингтон согласия не дает, пишет Politico.

    По данным газеты, Киев предпринимает попытки убедить президента США Джо Байдена дать возможность ВСУ наносить удары по российской территории, однако позиция Белого дома не изменилась – в Вашингтоне продолжают настаивать на оборонительных действиях, а не наступательных, передает РИА «Новости».

    Украинские чиновники, как отмечает издание, жалуются, что именно такая политика «удерживает ВСУ от нанесения ударов по российским позициям».

    Ранее в Генштабе ВСУ признали отвод войск с позиций около Волчанска в Харьковской области на фоне успехов ВС России.

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    14 мая 2024, 14:14 • Новости дня
    Правящая партия Грузии назвала обвинения в «пророссийскости» «аферой века»

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Правящая «Грузинская мечта» назвала «аферой века» стигматизацию закона «О прозрачности иностранного влияния» как «русского закона», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Участники акций протеста должны осознать реальность - называть без аргументов этот закон «русским» является аферой века», – заявил исполнительный секретарь «Грузинской мечты», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

    По его словам, «парадокс и аморальность, когда оппозиция говорят о проевропейскости и демократии».

    Мамука Мдинарадзе сказал, что «никто не смог объяснить, почему плохой этот закон, почему прозрачность является неевропейской».

    Он сказал, что «после принятия этого закона станет ясно, кто финансирует протесты в Грузии».

    «Нет «русскому закону»! Да – Европе! Да – прозрачности! Да – независимости Грузии! С достоинством в Европу!», – заявил исполсек правящей мечты.

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