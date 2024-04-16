  • Новость часаРоссийские войска уничтожили цеха производства и хранения украинских дронов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Политолог назвал две причины отказа Киева от соглашения с Россией по Черному морю
    Первый в мире боевой ледокол «Иван Папанин» принял экипаж
    Дуров дал интервью Карлсону
    Российские войска улучшили положение на четырех направлениях
    Стало известно о возможной ликвидации Буданова или Сырского на Украине
    Источник в МВД РФ: ГУР Украины пыталось устранить Шария и обвинить Россию
    Си Цзиньпин предложил четыре принципа урегулирования на Украине
    Зеленский назвал позором решение США разделить помощь Израилю и Украине
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Вихри истории надо закручивать в правильном направлении

    Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем Ватикан бросил вызов западной элите

    Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад всегда был против России

    Алекс Токвиль, французский государственный деятель и политический философ первой половины XIX века, предсказывал, что не пройдет и столетия, и Россия – если дать ей свободно развиваться – по своему национальному богатству обгонит всю совокупную Европу.

    18 комментариев
    16 апреля 2024, 14:42 • В мире

    «Русский закон» привел Грузию к крушению псевдозападных ценностей

    «Русский закон» привел Грузию к крушению псевдозападных ценностей
    @ Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси,
    Евгений Поздняков

    Законопроект об иноагентах вновь спровоцировал волнения в грузинском обществе. В то время как правительство страны говорит о защите суверенитета с помощью инициативы, оппозиция пытается добиться отмены принятия проекта, рассуждая о важности сближения с западными странами. Данный закон уже больше года становится поводом к массовым беспорядкам. Удастся ли грузинскому парламенту одобрить инициативу на этот раз?

    В Грузии в ночь на вторник прошли массовые протесты против принятия закона об иноагентах. Сотни людей собрались у здания парламента в Тбилиси, где оппозиционные активисты установили сцену. Обсуждаемую инициативу они уже традиционно называют «русской». Во время митинга демонстранты непрерывно скандировали лозунги и обещали не допустить принятия резонансного законопроекта. Любопытно, что сама норма подразумевает лишь прозрачность финансирования неправительственных организаций.

    Вскоре протест масштабировался: его участники заблокировали проспект Руставели и не реагировали на призывы МВД соблюдать требования о проведении массовых акций. Одновременно с уличными волнениями в парламенте продолжались слушания. На этом фоне толпа попыталась прорвать полицейские кордоны у здания правительства.

    Между тем член радикальной оппозиционной партии «Дроа!» («Настало время!») Марика Микиашвили в социальных сетях призвала людей приходить на акции подготовленными, поскольку «это может быть самая кровавая ночь века в Грузии». Демонстрантов поддержала президент страны Саломе Зурабишвили. «Гражданское общество массово протестует против «русского закона». Спецназ готов водой и газом выступить против мирной демонстрации, на которой защищают европейское будущее. Идут задержания. Грузия не смирится с новой советизацией», – заявила она в соцсетях.

    На фоне усиления общественного недовольства местное МВД сообщило, что полиция будет готова применить силу в отношении демонстрантов в случае, если они проявят неповиновение. Тем не менее призывы к протестующим не возымели успеха. У здания парламента начались столкновения между представителями силовых структур и демонстрантами. В ходе стычек задержали четверых граждан.

    Неспокойно накануне было и в самом здании правительства. Дебаты вокруг принятия законопроекта переросли в драку между депутатами, что случается уже не первый раз. Председатель парламента Шалва Папуашвили, комментируя происходящее, отметил, что представителям народного мнения стоит ориентироваться в своем решении не на взгляды Вашингтона или Брюсселя, но на позицию населения собственной страны.

    «Главное, что говорит народ Грузии, а не тот или иной человек, – сказал он. – Наше общество сейчас подвергается дезинформационному штурму, во время которого здравомыслию противопоставляют слоганы, лозунги и догмы о якобы «русском» законе». По его словам, обществу государства пытаются запретить мыслить.

    Отметим, что закон об иноагентах в Грузии не могут принять уже более года. Сама инициатива была внесена в парламент страны еще в конце февраля 2023 года, напоминает ТАСС. Согласно документу, НПО, СМИ, а также другие юридические и физические лица, получающие финансирование из-за рубежа (более чем 20%), должны быть учтены правительством страны в качестве иностранных агентов. За неисполнение нормы был предусмотрен не только административный штраф, но и лишение свободы сроком на пять лет. В последующем нормы были смягчены.

    Уже тогда обсуждение закона получило резонансный и скандальный характер. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала протесты в Тбилиси. На тот момент демонстрантам удалось добиться отзыва рассмотрения инициативы путем организации масштабных беспорядков. Сейчас в экспертном сообществе Грузии убеждены – закон наконец будет принят.

    «Правящая партия «Грузинская мечта», как мне кажется, на этот раз не отступит. Законопроект не станут отзывать, тем более что он действительно очень мягкий по сравнению, например, с американским законодательством, – рассказал газете ВЗГЛЯД грузинский политолог Петрэ Мамрадзе. – Неправительственным организациям (НПО) предлагают просто заполнять декларации. Не заполнил – заплати штраф. Никто не грозит уголовным преследованием или приостановкой деятельности».

    Аналитик отмечает, что «было бы неплохо, если бы «Грузинская мечта» проявила гибкость и учла пожелания тех НПО, которые работают в контакте с правительством по прозрачности бюджета или по осуществлению тех или иных программ на деньги западных партнеров, которые просят изменить дефиницию и не называть их «проводниками интересов».

    «Что касается градуса уличного протеста, я лично опасаюсь провокаций со стороны радикалов. Это те самые люди, которые во времена Саакашвили помогали строить репрессивный режим, а сейчас представляют себя «западниками», – сказал аналитик.

    Вместе с тем эксперт отмечает, что «Грузинской мечте» можно вменить то, что она за 12 лет у власти не работала с молодежью». «Сейчас на улицу выходит поколение, которое не знает об авторитарном правлении экс-президента Саакашвили. А вот оппозиция с молодежью работала все эти годы», – добавил собеседник.

    Аналитик также подверг критике президента Саломе Зурабишвили, которая «своими заявлениями и действиями «льет воду на мельницу» радикалов». «Президент решила помиловать уголовного преступника Лазаре Григориадиса, год назад на подобных акциях бросившего «коктейль Молотова» в полицию. Ну о чем еще можно говорить?!» – возмутился он.

    «Обвинять «Грузинскую мечту» в отступлении от прозападного курса, в том, что этот закон вынудит отказаться от европейского пути, могут только олигофрены»,

    – считает аналитик Давид Картвелишвили. По его словам, «оппоненты просто не хотят видеть реалии». «А они заключаются в том, что за последние десять лет именно ныне правящая «Грузинская мечта» подписала с Евросоюзом Соглашение об ассоциации и свободной торговле, достигла визовой либерализации, внесла в конституцию положение о незыблемости прозападного курса и, наконец, получила статус кандидата в ЕС», – отметил он.

    По словам Картвелишвили, «достаточно просто включить логику, чтобы понять всю тщетность разговора о том, что Грузия может стать российской губернией». «Включите логику!» – призвал эксперт. «Мы наблюдаем крушение псевдозападных ценностей. Что могут противопоставить аргументам, правоте «Грузинской мечты», кроме патологической лжи?!» – говорит бывший госминистр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. Комментируя критику представителей Запада, в том числе аккредитованных в стране послов, он заявил, что «они не знают Грузию». «Это не их страна», – заключил он.

    Главное
    В Москве осудили поджегшую кабинку для голосования пенсионерку
    В ДНР предложили изменить законодательство в отношении пленных
    Пленный спецназовец ВСУ признался в неумении пользоваться оружием
    Словакия отказалась поддержать вступление Украины в НАТО
    В Киеве признали десятикратное превосходство России в числе артиллерийских снарядов
    При пожаре в зоопарке Евпатории погибли более 200 животных
    Мусор с МКС через три года упал на Землю и пробил крышу дома во Флориде

    В войне Запада против российских металлов выиграл Восток

    США и Великобритания вводят запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Наши металлы больше не смогут торговаться на Лондонской бирже металлов. Почему Китай, Индия и Канада станут главными бенефициарами этой истории? Подробности

    Перейти в раздел

    Последствия удара Ирана по Израилю обманули ожидания многих

    Иран нанес масштабный, беспрецедентный по силе удар по территории Израиля. Эксперты отмечают, что регион находится на грани большой войны, в которую могут быть вовлечены ведущие державы мира. Каковы практические итоги этой атаки? И почему в Тегеране дают понять, что инцидент исчерпан? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия отключает Украине энергосистемы больших городов

    ВС России продолжают масштабную кампанию ракетных ударов по энергетической системе Украины. В частности, обстрелу подверглась Трипольская ТЭС, которая обеспечивала электричеством не только Киев, но и близлежащие регионы. Удастся ли украинской энергосистеме оправиться после такого удара и какие цели в данном случае преследуют ВС России? Подробности

    Перейти в раздел

    «Русский закон» привел Грузию к крушению псевдозападных ценностей

    Законопроект об иноагентах вновь спровоцировал волнения в грузинском обществе. В то время как правительство страны говорит о защите суверенитета с помощью инициативы, оппозиция пытается добиться отмены принятия проекта, рассуждая о важности сближения с западными странами. Данный закон уже больше года становится поводом к массовым беспорядкам. Удастся ли грузинскому парламенту одобрить инициативу на этот раз? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон хочет от России не того перемирия

      Президент Франции Эммануэль Макрон добивается того, чтобы на период Олимпиады в Париже бои на Украине прекратились. За помощью в этом деле он планирует обратиться к председателю Китая Си Цзиньпину. Пафос у логики Макрона вроде как благородный, однако прислушиваться к нему не нужно.

    • Итака Ирана на Израиль. Что это было?

      Иран все-таки ударил по Израилю в отместку за уничтожение своего консульства в Дамаске, но ударил так, что никого не задело. А самое странное, что Тегеран к этому как будто и стремился: о будущей атаке оповестили всех, даже США, разве что объявление не повесили. Чего добивается Иран?

    • СВО и судьба Харькова

      Мировые и украинские СМИ утверждают, что Россия готовит полномасштабное наступление на Харьков, причем на Западе сулят городу предельно мрачное будущее в свете регулярных атак ВСУ на Белгородчину.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............