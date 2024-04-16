«Русский закон» привел Грузию к крушению псевдозападных ценностей

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси,

Евгений Поздняков

В Грузии в ночь на вторник прошли массовые протесты против принятия закона об иноагентах. Сотни людей собрались у здания парламента в Тбилиси, где оппозиционные активисты установили сцену. Обсуждаемую инициативу они уже традиционно называют «русской». Во время митинга демонстранты непрерывно скандировали лозунги и обещали не допустить принятия резонансного законопроекта. Любопытно, что сама норма подразумевает лишь прозрачность финансирования неправительственных организаций.

Вскоре протест масштабировался: его участники заблокировали проспект Руставели и не реагировали на призывы МВД соблюдать требования о проведении массовых акций. Одновременно с уличными волнениями в парламенте продолжались слушания. На этом фоне толпа попыталась прорвать полицейские кордоны у здания правительства.

Между тем член радикальной оппозиционной партии «Дроа!» («Настало время!») Марика Микиашвили в социальных сетях призвала людей приходить на акции подготовленными, поскольку «это может быть самая кровавая ночь века в Грузии». Демонстрантов поддержала президент страны Саломе Зурабишвили. «Гражданское общество массово протестует против «русского закона». Спецназ готов водой и газом выступить против мирной демонстрации, на которой защищают европейское будущее. Идут задержания. Грузия не смирится с новой советизацией», – заявила она в соцсетях.

На фоне усиления общественного недовольства местное МВД сообщило, что полиция будет готова применить силу в отношении демонстрантов в случае, если они проявят неповиновение. Тем не менее призывы к протестующим не возымели успеха. У здания парламента начались столкновения между представителями силовых структур и демонстрантами. В ходе стычек задержали четверых граждан.

Неспокойно накануне было и в самом здании правительства. Дебаты вокруг принятия законопроекта переросли в драку между депутатами, что случается уже не первый раз. Председатель парламента Шалва Папуашвили, комментируя происходящее, отметил, что представителям народного мнения стоит ориентироваться в своем решении не на взгляды Вашингтона или Брюсселя, но на позицию населения собственной страны.

«Главное, что говорит народ Грузии, а не тот или иной человек, – сказал он. – Наше общество сейчас подвергается дезинформационному штурму, во время которого здравомыслию противопоставляют слоганы, лозунги и догмы о якобы «русском» законе». По его словам, обществу государства пытаются запретить мыслить.

Отметим, что закон об иноагентах в Грузии не могут принять уже более года. Сама инициатива была внесена в парламент страны еще в конце февраля 2023 года, напоминает ТАСС. Согласно документу, НПО, СМИ, а также другие юридические и физические лица, получающие финансирование из-за рубежа (более чем 20%), должны быть учтены правительством страны в качестве иностранных агентов. За неисполнение нормы был предусмотрен не только административный штраф, но и лишение свободы сроком на пять лет. В последующем нормы были смягчены.

Уже тогда обсуждение закона получило резонансный и скандальный характер. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала протесты в Тбилиси. На тот момент демонстрантам удалось добиться отзыва рассмотрения инициативы путем организации масштабных беспорядков. Сейчас в экспертном сообществе Грузии убеждены – закон наконец будет принят.

«Правящая партия «Грузинская мечта», как мне кажется, на этот раз не отступит. Законопроект не станут отзывать, тем более что он действительно очень мягкий по сравнению, например, с американским законодательством, – рассказал газете ВЗГЛЯД грузинский политолог Петрэ Мамрадзе. – Неправительственным организациям (НПО) предлагают просто заполнять декларации. Не заполнил – заплати штраф. Никто не грозит уголовным преследованием или приостановкой деятельности».

Аналитик отмечает, что «было бы неплохо, если бы «Грузинская мечта» проявила гибкость и учла пожелания тех НПО, которые работают в контакте с правительством по прозрачности бюджета или по осуществлению тех или иных программ на деньги западных партнеров, которые просят изменить дефиницию и не называть их «проводниками интересов».

«Что касается градуса уличного протеста, я лично опасаюсь провокаций со стороны радикалов. Это те самые люди, которые во времена Саакашвили помогали строить репрессивный режим, а сейчас представляют себя «западниками», – сказал аналитик.

Вместе с тем эксперт отмечает, что «Грузинской мечте» можно вменить то, что она за 12 лет у власти не работала с молодежью». «Сейчас на улицу выходит поколение, которое не знает об авторитарном правлении экс-президента Саакашвили. А вот оппозиция с молодежью работала все эти годы», – добавил собеседник.

Аналитик также подверг критике президента Саломе Зурабишвили, которая «своими заявлениями и действиями «льет воду на мельницу» радикалов». «Президент решила помиловать уголовного преступника Лазаре Григориадиса, год назад на подобных акциях бросившего «коктейль Молотова» в полицию. Ну о чем еще можно говорить?!» – возмутился он.

«Обвинять «Грузинскую мечту» в отступлении от прозападного курса, в том, что этот закон вынудит отказаться от европейского пути, могут только олигофрены»,

– считает аналитик Давид Картвелишвили. По его словам, «оппоненты просто не хотят видеть реалии». «А они заключаются в том, что за последние десять лет именно ныне правящая «Грузинская мечта» подписала с Евросоюзом Соглашение об ассоциации и свободной торговле, достигла визовой либерализации, внесла в конституцию положение о незыблемости прозападного курса и, наконец, получила статус кандидата в ЕС», – отметил он.

По словам Картвелишвили, «достаточно просто включить логику, чтобы понять всю тщетность разговора о том, что Грузия может стать российской губернией». «Включите логику!» – призвал эксперт. «Мы наблюдаем крушение псевдозападных ценностей. Что могут противопоставить аргументам, правоте «Грузинской мечты», кроме патологической лжи?!» – говорит бывший госминистр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. Комментируя критику представителей Запада, в том числе аккредитованных в стране послов, он заявил, что «они не знают Грузию». «Это не их страна», – заключил он.