Грузия решила предпочесть мнение собственного народа указаниям Вашингтона и Брюсселя

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Главное, что говорит народ Грузии, а не тот или иной человек, – сказал он. – Наше общество сейчас подвергается дезинформационному штурму, во время которого здравомыслию противопоставляют слоганы, лозунги и догмы о якобы «русском» законе».

«Когда мы спрашиваем, почему не нравится этот законопроект, оппоненты говорят, что он не нравится кому-то за границей, что Вашингтон и Брюссель говорят, что он не нужен, – сказал председатель парламента. – Но для нас главное, что говорит народ Грузии».

«Когда мы говорим об иностранных акторах, аргументы тоже приводят догматичные», – отметил Шалва Папуашвили.

«На самом деле же обществу пытаются запретить мыслить, но это не пройдет», – заявил он.

На Западе резко критикуют этот законопроект, что используют участники акций протеста в Тбилиси, несмотря на уверения властей, что он подразумевает только финансовую отчетность НПО.

Напомним, накануне в Тбилиси начался митинг против закона «О прозрачности иностранного влияния». Полиция в Тбилиси пригрозила применить силу против митингующих.