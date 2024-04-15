Алекс Токвиль, французский государственный деятель и политический философ первой половины XIX века, предсказывал, что не пройдет и столетия, и Россия – если дать ей свободно развиваться – по своему национальному богатству обгонит всю совокупную Европу.2 комментария
В Тбилиси начался митинг против «русского закона»
Грузинская оппозиция собрала митинг против «русского закона» в Тбилиси
Жители Грузии собрались в понедельник перед зданием парламента в Тбилиси на акцию протеста против принятия закона об иноагентах, которого грузинские оппозиционеры называют «русским».
Перед парламентом на проспекте Руставели в Тбилиси установлена сцена, где выступают активисты. На митинг пришли оппозиционные политики, артисты, студенты и члены неправительственных организаций, передает РИА «Новости».
Ранее депутаты парламента Грузии подрались в ходе обсуждения скандального законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», которого грузинская оппозиция назвала «русским». Между тем акции против «русского закона» о прозрачности возобновились в Тбилиси.