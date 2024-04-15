Российский футбол продолжит вариться в собственном соку, что, надо отметить, получается очень неплохо. Количество юных игроков, стабильно играющих в основных составах, регулярно растет. Растет и их уровень.4 комментария
Депутаты парламента Грузии подрались в ходе обсуждения «русского закона» о прозрачности
Обсуждение скандального законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в парламенте Грузии обернулось рукоприкладством.
В ходе заседания юридического комитета оппозиционный депутат от партии «Граждане» Алеко Элисашвили набросился с кулаками на лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе, передает «Sputnik Грузия».
Элисашвили подбежал к трибуне и ударил Мдинарадзе по голове. Инцидент произошел, когда Мдинарадзе доказывал оппонентам, что грузинский законопроект либеральнее аналогичных законов в России и США.
Оппозиционеры, в свою очередь, настаивали на том, что повторно инициированный законопроект является «российским законом» и ничего общего не имеет с законодательством западных стран.
Ранее в Тбилиси возобновились акции против «русского закона» о прозрачности.