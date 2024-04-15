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    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад всегда был против России

    Алекс Токвиль, французский государственный деятель и политический философ первой половины XIX века, предсказывал, что не пройдет и столетия, и Россия – если дать ей свободно развиваться – по своему национальному богатству обгонит всю совокупную Европу.

    8 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Мечте Сергея Галицкого не суждено сбыться

    Российский футбол продолжит вариться в собственном соку, что, надо отметить, получается очень неплохо. Количество юных игроков, стабильно играющих в основных составах, регулярно растет. Растет и их уровень.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Ускоренная деиндустриализация Украины

    Очень долго Москва сопротивлялась тому, чтобы дополнить демилитаризацию и денацификацию Украины ее деиндустриализацией (с этим, к слову, неплохо справлялись и сами украинские власти). Но повышение ставок в этом противостоянии и масштабы уже допущенных разрушений, к большому сожалению, сделали такой подход оправданным.

    24 комментария
    15 апреля 2024, 21:48 • Новости дня

    Полиция в Тбилиси пригрозила применить силу против митингующих

    МВД Грузии призвало митингующих соблюдать указания полиции

    Полиция в Тбилиси пригрозила применить силу против митингующих
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае неповиновения сотрудникам полиции в отношении митингующих против закона об иноагентах в Тбилиси будет применена сила, предупредило МВД Грузии.

    Стражи порядка «используют специальные возможности», если организаторы и участники акции «выйдут за пределы нормы выражения свободы слова и мирного собрания», заявило ведомство, передает РИА «Новости».

    К зданию парламента стянуты спецназ и водометы.

    Ранее радикалы в Грузии пообещали «кровавую ночь» против «русского закона» о прозрачности.

    15 апреля 2024, 09:15 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по расположению французских наемников в Славянске
    Российские войска нанесли удар по расположению французских наемников в Славянске
    @ EyePress News/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России ударили по расположению французских наемников в Славянске, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег.

    По его словам, в Славянске в 7:00 раздался сильный взрыв. Как сообщили подпольщики, снаряды попали в расположение ВСУ, где также находились французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь бандеровцам, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что идет массовая проверка документов и смартфонов всех, кто находится на улице, треть города перекрыта военными, некоторые скорые прибыли из Павлограда.

    Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по санаторию «Мрия» в Одессе, где базировалась большая группа западных наемников и высокопоставленных офицеров ВСУ.

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    15 апреля 2024, 05:22 • Новости дня
    Шольца в Китае встретили заместитель мэра города Чунцин и посол
    Шольца в Китае встретили заместитель мэра города Чунцин и посол
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Китай, его встретил вице-мэр города Чунцин, сообщают информационные агентства.

    Как сообщило DPA, Шольца «приветствовал вице-мэр города Чунцин». Также в аэропорту был посол Китая в Германии Ву Кен, передает РИА «Новости».

    Напомним, Шольц во второй раз в должности канцлера посещает Китай для переговоров. В ходе предстоящего трехдневного визита он посетит Чунцин, Шанхай и Пекин.


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    15 апреля 2024, 14:25 • Новости дня
    Минобороны сообщило о первом уничтожении украинской станции РЭБ «Хмара»
    Минобороны сообщило о первом уничтожении украинской станции РЭБ «Хмара»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска нанесли поражение ВСУ на Авдеевском направлении, в частности впервые уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы «Хмара», сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 47-й, 54-й и 115-й механизированных, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Уманское, Семеновка, Новокалиново и Очеретино в ДНР, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Также были отражены семь контратак формирований 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 23-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Уманского, Первомайского, Новобахмутовки и Бердычей ДНР.

    Потери противника составили до 295 военнослужащих, а также уничтожены танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе БМП Marder производства ФРГ, и четыре автомобиля.

    «В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм американская гаубица М102, а также станция радиоэлектронной борьбы «Хмара», – говорится в сообщении военного ведомства.

    На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Загоруйковка и Котляровка Харьковской области. В боях ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два автомобиля. Также в числе потерь значится 155-мм гаубица М777, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и 155-мм гаубица М198 производства США, а также станции радиоэлектронной борьбы «Пластун» и «Анклав-Н».

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    15 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    Макрон объяснил разницу условий участия России и Израиля в Олимпиаде
    Макрон объяснил разницу условий участия России и Израиля в Олимпиаде
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о разнице подходов к участию российских спортсменов и спортсменов из Израиля в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

    По словам французского лидера, израильтянам, в отличие от атлетов из России, разрешено выступать на Играх под флагом своей страны, поскольку Израиль «нельзя назвать нападающей стороной», передает ТАСС.

    «Нельзя сказать, что Израиль является нападающей стороной, – сказал Макрон в эфире канала BFMTV. – Он подвергся террористической атаке и отвечает на нее».

    Ранее в МОК назвали число российских спортсменов на Олимпиаде-2024.

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    15 апреля 2024, 03:59 • Новости дня
    Захарова заявила, что в Германии «снова пробито дно»

    Захарова оценила решение Германии разрешить «менять пол» раз в год

    Захарова заявила, что в Германии «снова пробито дно»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятый Бундестагом закон, который разрешает жителям Германии «менять пол» раз в год.

    Издание Bild сообщило, что парламент Германии принял в пятницу закон, позволяющий людям «менять пол» каждый год. Закон вступит в силу 1 ноября. Взрослому человеку для «смены пола» достаточно подать заявление в ЗАГС. Дети с 14 лет смогут подать заявление с разрешения родителей. Родители могут подать заявление за детей младше 14 лет, передает РИА «Новости».

    Захарова в Telegram отметила, что «не прошло и двух недель со дня легализации наркотиков в Германии, как дно снова пробито». Она задалась вопросом, «зачем сдерживать себя» и ограничиваться «сменой пола» раз в год. «Возможно, если чаще, то новый гендер не успеет зажить», – предположила Захарова.

    Напомним, с апреля в Германии вступил в силу закон, разрешающий выращивать и хранить марихуану.

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    15 апреля 2024, 10:45 • Новости дня
    Девять иранских ракет попали по двум авиабазам Израиля

    ABC: Девять иранских ракет попали по двум авиабазам Израиля в ходе атаки 13 апреля

    Девять иранских ракет попали по двум авиабазам Израиля
    @ Israel Defense Forces/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минимум девять иранских ракет преодолели израильскую противовоздушную оборону и ударили по двум авиабазам Израиля, но значительного ущерба не нанесли, сообщил канал ABC News со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника.

    По словам источника, пять баллистических ракет ударили по авиабазе Неватим, в результате чего пострадали неиспользуемая взлетно-посадочная полоса, военно-транспортный самолет C-130 и пустые складские помещения, передает ТАСС. Еще четыре ракеты попали по авиабазе в пустыне Негев.

    Ранее иранские СМИ сообщили, что ВС Ирана во время атаки на военную авиабазу Израиля Неватим применили по меньшей мере семь гиперзвуковых ракет.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

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    15 апреля 2024, 11:47 • Новости дня
    Около Северска ликвидировали женщину-снайпера ВСУ с позывным «Виски»

    Около Северска ликвидировали женщину-снайпера ВСУ Шинкаренко с позывным «Виски»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На востоке Украины ликвидировали снайпера Екатерину Шинкаренко с позывным «Виски» из 53-й отдельной мехбригады ВСУ, сообщает украинский «24 канал».

    Как сообщил телеканал, Шинкаренко погибла 22 февраля 2024 года при отходе ВСУ из Авдеевки на участке Ласточкино – Северное, передает РИА «Новости».

    Ранее во время штурма в Луганской народной республике ликвидировали украинскую женщину-снайпера.

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    15 апреля 2024, 18:54 • Новости дня
    Переодетых в российскую форму сотрудников СБУ заметили под Харьковом

    Жители Волчанска сообщили о странных военных в российской форме с шевронами «Z»

    Переодетых в российскую форму сотрудников СБУ заметили под Харьковом
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Волчанска Харьковской области заметили сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) в российской военной форме, они считают, что готовится провокация.

    В соцсетях сообщается, что в последние дни в Волчанске «гуляют» военные с шевронами «Z». По словам местных жителей, появление «российских военных» выглядит странно, потому что ВСУ стоят на месте и никаких боев не наблюдается, пишет «Московский комсомолец».

    Эксперты предположили, что «странные русские» могут быть переодетыми сотрудниками СБУ, которые готовят провокацию или ищут лояльных России жителей Волчанска.

    Ранее сообщалось, что под Волчанском была уничтожена база наемников, которых украинские спецслужбы готовили для совершения терактов в Белгородской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ВСУ способствуют превращению Харькова в город, непригодный для проживания.

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    15 апреля 2024, 14:54 • Новости дня
    Губернатор заявил об идущем на город колоссальном объеме воды

    Микрорайон Нижняя Утятка в Кургане отрезало водой

    Губернатор заявил об идущем на город колоссальном объеме воды
    @ Евгений Кузьмин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Микрорайон Нижняя Утятка в Кургане полностью отрезан паводковыми водами, вода также начала подтапливать садовые и дачные товарищества на правобережье Тобола, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

    Шумков в своем Telegram-канале отметил, что уровень воды в реке Тобол стремительно поднимается, вода уже подтопила микрорайон Нижняя Утятка, подтапливает Черемухово, вода переливается через Малочаусовский мост, а также частично правобережную часть города. По его словам, под угрозой затопления находятся СНТ и ДНТ, расположенные в низменностях на правом берегу Тобола, а также часть микрорайонов, расположенных с левой стороны до дамбы.

    Глава региона уточнил, что «голова паводка» с колоссальным объемом воды на Тоболе находится в 10 км от Кургана и движется на город. Он заявил, что все то, что сейчас происходит в Кургане, когда подтапливает Черемухово, пока лишь малая часть того объема, что подходит к городу.

    Шумков призвал жителей немедленно эвакуироваться из СНТ, ДНТ и подтапливаемых частей микрорайонов, отметив, что это не просто паводок, а реальная угроза.

    Ранее сообщалось, что в Кургане из-за паводка вода перешла через мост в районе Малое Чаусово, жителей призвали эвакуироваться.

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    15 апреля 2024, 14:42 • Новости дня
    Зеленского разозлила просьба США отказаться от атак на российские НПЗ

    Washington Post: Зеленского разозлила просьба США отказаться от атак на российские НПЗ

    Зеленского разозлила просьба США отказаться от атак на российские НПЗ
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Газета The Washington Post (WP) выяснила у американских источников, что украинский президент Владимир Зеленский разозлился из-за просьбы Соединенных Штатов не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

    Как сообщили источники, воздержаться от атак на российские НПЗ Зеленского попросила в феврале вице-президент США Камала Харрис. Украинский лидер разозлился на эту просьбу, а позже и вовсе проигнорировал ее, поскольку не знал, «отражает ли она общую позицию» администрации президента США Джо Байдена, передает ТАСС.

    По словам американских чиновников, военная выгода от подобных ударов со стороны Киева имеет «сомнительную ценность».

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил: если Запад не передает Украине ЗРК Patriot, то Киев не видит смысла обсуждать возможный отказ от атак на российские НПЗ.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что США не позитивно отреагировали на атаки украинских беспилотников против топливно-энергетической инфраструктуры России. СМИ сообщали, что США призывают Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру.

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    15 апреля 2024, 11:38 • Новости дня
    Стало известно об отказе Британии от конфискации российских активов

    Politico сообщила об отказе Британии от конфискации российских активов

    Стало известно об отказе Британии от конфискации российских активов
    @ Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Британие власти не могут конфисковать замороженные российские активы ввиду отсутствия юридических оснований и из опасений негативного влияния на будущие мирные переговоры, пишет Politico.

    Эксперты издания отмечают, что сумма замороженных активов оценивается в 44 млрд фунтов стерлингов, на которую у британского парламента «нет и не будет никаких законных прав», передает РИА «Новости».

    Кроме того, британские власти понимают ценность замороженных активов как инструмента для будущих мирных переговоров.

    Также юристы отмечают, что вероятность конфискации личных активов  невелика, даже если Британия согласится на такой шаг в рамках G7.

    Ранее глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон и Вашингтон достигли существенного прогресса в решении вопроса передачи замороженных российских активов Украине.

    До этого во Франции предупредили Европу о «возмездии России» из-за конфискации активов.

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    14 апреля 2024, 22:52 • Новости дня
    Иордания пригрозила сбивать израильские беспилотники и ракеты

    Глава МИД Иордании ас-Сафади заявил о готовности страны сбивать израильские беспилотники и ракеты

    Tекст: Антон Антонов

    Иордания намерена сбивать как иранские, так и израильские беспилотники или ракеты, которые окажутся в ее воздушном пространстве, заявил глава МИД страны Айман ас-Сафади.

    Ас-Сафади подчеркнул, что Иордания не даст кому-либо ставить под угрозу ее безопасность. МИД Иордании вызвал посла Ирана, ему был выражен протест в связи с заявлениями ряда иранских СМИ, которые Иордания сочла вмешательством во внутренние дела, передает ТАСС со ссылкой на Al Mamlaka.

    Напомним, в ходе иранской атаки на Израиль Иордания перехватила нарушившие воздушное пространство беспилотники Ирана. СМИ сообщали, что военные Ирана следили за реакцией Иордании на атаку по Израилю. Утверждалось, что если она предпримет действия по защите Израиля, то может стать следующей целью.

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    15 апреля 2024, 15:28 • Новости дня
    Миллиардер Сакс: США потратили слишком много на Украину и исчерпали запасы

    Tекст: Вера Басилая

    Слова лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла об ослаблении России и Китая через помощь Украине говорят о том, что Вашингтон исчерпал все свои запасы, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Сакс написал, что послание республиканцев о том, что финансирование Украине станет сигналом для Китая, на самом деле говорит о том, что США потратили слишком много и исчерпали свои запасы, передает РИА «Новости».

    В сентябре 2023 года Макконнелл написал пост, в котором заявил, что поддержка Украины помогает ослаблять Москву и сдерживать Пекин.

    Напомним, СМИ сообщали, что сенаторы США, которые раньше прохладно встретили идеи спикера Джонсона о формате помощи Киеву, склоняются к поддержке его предложений. В частности, речь идет о «концепции кредита» для поддержки Украины.

    Между тем, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет даже обсуждать возможный отказ от атак на российские НПЗ, если Запад не передаст Украине ЗРК Patriot.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина спровоцировала дефицит систем ПВО на Западе.

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    15 апреля 2024, 02:29 • Новости дня
    Небензя назвал атаку Ирана на Израиль ответом на позорное бездействие СБ ООН

    Небензя в СБ ООН раскритиковал Израиль за удар по иранскому дипломатическому объекту и другие бомбардировки Сирии

    Небензя назвал атаку Ирана на Израиль ответом на позорное бездействие СБ ООН
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Атака Ирана на Израиль произошла не в вакууме, она вызвана позорным бездействием СБ ООН после израильского удара по иранскому дипломатическому объекту в Сирии, заявил постпред России Василий Небензя.

    На заседании СБ ООН Небензя раскритиковал Израиль за «вопиющую атаку по Дамаску, причем далеко не первую». Он указал, что «Сирия постоянно подвергается бомбардировкам Израиля».

    Постпред указал, что США, Великобритания и Франция ранее отказались подтвердить неприкосновенность дипломатических объектов. «Результат, как говорится, налицо», – приводит его слова ТАСС.

    Как подчеркнул Небензя, Москва призывала дать единый сигнал о недопустимости ударов по дипломатическим объектам, но Запад заявлял, что «не все так очевидно», хотя «нападение на дипломатическое представительство является по международному праву casus belli».

    Небензя отметил, что ответные меры обязательно последовали бы, «окажись под ударом западные представительства», ведь для Запада «все, что касается западных представительств и западных граждан, свято и должно быть защищено».

    «Вот и сегодня в Совете Безопасности разворачивается такой парад лицемерия и двойных стандартов Запада, за которым даже как-то неудобно наблюдать», – сказал он.

    Небензя обвинил ряд участников заседания в том, что они, обсуждая атаку Ирана, не осмелились указать на «беспрецедентную по масштабам жертв операцию» Израиля в секторе Газа. Небензя назвал неприемлемым такое «замалчивание первопричин нынешнего кризиса» в регионе.

    По словам постпреда, отказ Израиля выполнять требования резолюции СБ ООН является проявлением «очевидного неуважения», которое «не должно сходить с рук и чревато санкциями в отношении нарушителя».

    При этом Россия призывает вовлеченные в инцидент с атакой Ирана стороны к сдержанности, «спираль конфронтации и кровопролития должна быть остановлена».

    После заседания Совбеза Небензя сообщил, что ему неизвестно о каком-либо документе, который готовил бы СБ в отношении Ирана в связи с атакой на военные объекты Израиля.

    Напомним, Иран нанес масштабный удар по территории Израиля. Поводом к действиям Ирана в отношении Израиля послужила атака ЦАХАЛ по консульству Исламской республики в столице Сирии Дамаске.

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    15 апреля 2024, 16:57 • Новости дня
    Во Франции допустили возможность ядерного удара по Ирану
    Во Франции допустили возможность ядерного удара по Ирану
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс не исключил возможности нанесения ядерного удара по Ирану, об этом он заявил в интервью телеканалу LCI.

    Вальс считает, что Парижу следует пойти на такой шаг до того, как у Тегерана появится свое ядерное оружие, в случае если все дипломатические средства будут исчерпаны, сообщает Газета.ru.

    Вальс также призвал Париж готовиться к тому, что он может быть втянут в военный конфликт.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на канале BFMTV призвал усилить давление на Тегеран из-за атаки Ирана на Израиль.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

    После этого МИД Ирана вызвал послов Британии, Германии и Франции из-за безответственной позиции некоторых чиновников в связи с реакцией Исламской Республики Иран на ряд действий сионистского режима Израиля.

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