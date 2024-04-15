Радикалы в Грузии пообещали «кровавую ночь» против «русского закона»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Несколько тысяч протестующих скандируют «Нет русскому закону!» и обещают не допустить принятия этого резонансного законопроекта, который подразумевает лишь прозрачность финансирования неправительственных организаций.

МВД призвало протестующих соблюдать положения законов, которые регулируют проведение акций протеста.

Тем временем член радикально оппозиционной партии «Дроа!» («Настало время!») Марика Микиашвили в социальных сетях призвала «приходить на акцию подготовленными, так как это может быть самая кровавая ночь века в Грузии».

Слушания в парламенте продолжаются, оппозиция пытается прорвать полицейские кордоны у здания.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси начался митинг против «русского закона».